Dirk Bernkopf war auf der Seite des Landesamtes für Statistik

In Thüringen leben durchschnittlich 131 Menschen auf einem Quadratkilometer. Die Verteilung der Geschlechter sowie die Altersstruktur ist in den 631 Gemeinden dabei nicht immer ausgewogen.

In der Altersstruktur kann der Wartburgkreis punkten. In der Gemeinde Gerstengrund war 2022 der Anteil der unter 15-jährigen Kinder mit 28,4 Prozent am höchsten. Hier kamen auch mit über 45 Säuglingen je 1000 Einwohner die meisten Kinder in Thüringen zur Welt. Dagegen war der Anteil an älteren Menschen in Seebach (Wartburgkreis) mit 40,8 Prozent am höchsten.

In einem weiteren Punkt kann der Wartburgkreis noch überzeugen. Nach Erfurt und Jena leben im hier die meisten Frauen im Alter von 18 bis 25 Jahren – 4012 waren es im Jahr 2022. Bei den 30- bis 40-jährigen (8795) und 40- bis 50-jährigen Frauen (9355) liegt der Kreis gar auf Platz zwei hinter Erfurt.

Klar, das ist alles nur Statistik. Bitte keine falschen Schlüsse ziehen. Frauen auf Männersuche sollten jetzt nicht in den Kyffhäuserkreis auswandern, bloß weil es in Freienbessingen mit 63,2 Prozent den höchsten Männeranteil gibt.