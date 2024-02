Susanne Seide über das Ende von fünf gemeinsamen Jahren

Der Weimarer Stadtrat taugt nur selten zur Sensationsberichtserstattung über Schlammschlachten, brutale Grabenkämpfe und verbale Total-Entgleisungen. Und dabei ist er sich auch in seiner letzten Sitzung treu geblieben. Ab und an gab es kleinere Wortscharmützel, aber einen Abend, an dem so oft nahezu von allen in die eine oder andere Richtung Dank für die gute Zusammenarbeit gesagt wurde, erlebt ein normaler Mensch im normalen Leben sonst wohl nur selten.