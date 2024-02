Saalfeld-Rudolstadt. Henry Trefz über Bedürfnisse, die schon biologisch von Jahr für Jahr wichtiger werden

Lange haben wir nichts mehr vom touristischen Anker-Investor im Schwarzatal gehört, jenem Nature Resort Hotel, mit dem so viele Hoffnungen verknüpft sind. Ober sollten wir besser sagen, verknotet? Jeder wartet, ob es was wird. Wenn ja, dann war man schon immer dafür, wenn nicht, dann hat man es doch gleich geahnt.

Was aber passiert in der Zwischenzeit? Gemeinden, und nicht nur die im Schwarzatal, bei denen sich eine Aufstiegshoffnung mit der Idee verbindet, täten gut daran, zu überlegen, was sie jetzt tun könnten und zwar unabhängig vom Erfolg der Pläne.

Henry Trefz ist Reporter in der Lokalredaktion Saalfeld-Rudolstadt, schreibt Gerichtsreportagen und berichtet speziell aus den Regionen Schwarzatal und Königsee. © HT | Henry Trefz

Politik mit verschränkten Armen ist eine Haltung, die keinen Beifall verdient. Eine kleine Sache - mit großer Wirkung - kann jetzt angegangen werden. Die Rede ist von einer Struktur, die ausnahmslos jeder braucht und die trotzdem fast ausgestorben ist. Wie viele wirklich öffentliche Toiletten gibt es im Landkreis? Ja, die Städte haben einige aufzuweisen, doch je kleiner die Kommune ist, umso weniger wahrnehmbar wird das Thema.

Kontrast nicht nur beim Nachbarn im Westen

Jeden Sommer im Urlaub erlebe ich - obschon alleweil mit der eigenen Toilette im Wohnmobil “huckepack” - den eindrucksvollen Kontrast, nur eben leider nicht hier, sondern in meinem Sehnsuchtsland Frankreich. Wirklich jedes Dorf, das auf sich hält, hat eine Toilette, neun von ihnen sind gratis, und 95 von 100 sind sauber.

Ein Land aber, das so viel auf seine Kultiviertheit gibt wie das unsere, schickt Männer hinter Busch und Baum und Frauen noch in ganz andere Zwangslagen.

Da braucht es nicht erst ein Urteil von Besuchern, das ja oft genug gefällt wird, ohne dass es einer merkt. Eine Gegend, die mit fadenscheinigen Ausreden wie einem hohen Reinigungsaufwand eines der normalsten Bevölkerungsbedürfnisse überwiegend ignoriert, hat womöglich nicht mehr Besucher verdient. Ganz gleich ob morgens in Rottenbach oder sonstwann in Schwarzburg…