Altkirchen. Die Mitglieder des Fördervereins „Attraktives Freibad Altkirchen“ lassen sich von Dauersorgen nicht runterziehen. Sie geben ihr Bestes.

Kaum recken die ersten Frühlingsblüher ihre Blütenköpfchen gen Himmel, hält es die Mitglieder des Fördervereines „Attraktives Freibad Altkirchen“ nicht mehr in den Stuben. Und das aus gutem Grund. Hat es die jährliche Freibadsaison in dem Schmöllner Ortsteil schon in sich - die Vorbereitung darauf ist nicht minder fordernd. Die Aufgaben, die die 93 Frauen und Männer dabei wuppen, sind nicht klein, und stets ist auch Unvorhersehbares zu meistern.

Im vergangenen Jahr war das der plötzliche Ausfall der Imbissverpflegung der Freibadgäste. Kurzerhand übernahm die der Förderverein und sprang damit ins sprichwörtlich kalte Wasser. In diesem Jahr sorgen die Frauen und Männer mal eben bis zum 18. Mai dafür, dass dieser Imbiss quasi auf feste Füße gestellt wird. Dank gespendeter Bürocontainer und jeder Menge Engagement. Denn die Ehrenamtler bauen die Container nicht nur selbst um und statten sie aus, sondern sie behalten den Kiosk-Betrieb weiter in der Hand. Hut ab vor dieser Motivation, die trotz ständiger Sorge um Technik und Zukunft des Altkirchener Freibades von Jahr zu Jahr zu wachsen scheint.