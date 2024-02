Saalburg-Ebersdorf. Erste Boten des Frühlings machen Lust auf Ausflüge entlang des Stausees. Dazu ein Kommentar von Peter Hagen.

Es scheint, als wolle tatsächlich der Frühling das Zepter übernehmen. Laut Wettervorhersagen dürfen wir uns auf ein recht mildes und sonniges Wochenende einstellen.

Obgleich im Kalender noch der Winter steht, beugen wir uns sicherlich gerne der Realität. Und so ist es Zeit, mal in einen der beliebtesten Ausflugsorte des Saale-Orla-Kreises zu blicken, wo ein reichhaltiges Veranstaltungsangebot für dieses Jahr vorbereitet wurde. Die Messlatte hat man sich im vergangenen Jubiläumsjahr selbst hochgelegt. Und es schaut aus, als wolle man sich daran 2024 messen lassen.

Neben den städtischen Angeboten und den Initiativen der Vereine gibt es natürlich die Unternehmer mit ihren Attraktionen vom Märchenwald über den Kletterpark bis hin natürlich zur Schifffahrt. Schon ab Ostern sollen die Fahrgastschiffe zu den ersten Touren in diesem Jahr ablegen. Der offizielle Saisonauftakt vollzieht sich feierlich am 13. April mit einer Flottenparade beider Schifffahrtsunternehmen, die begleitet von Böllerschiffen in See stechen. Vorfreude ist angesagt.