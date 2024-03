Altenburger Land. Von nichts kommt nichts - auch keine vorösterlichen Glücksmomente im Altenburger Land

Was gibt es Schöneres, als ganz viele Kinder - und so manchen Erwachsenen - in wenigen Augenblicken glücklich zu machen? In Schmölln gelingt das mit einem besonderen Osterspezial. Mittwochs vor Gründonnerstag warten zwei Osterhasen im Schmöllner Marktbrunnen, um mit den Mädchen und Jungen aus den Kindergärten der Stadt die Osterkrone zu schmücken. Zur Belohnung gibt‘s für jeden Knirps eine schokoladige Osterleckerei - fertig ist der Glücksmoment.

Und weil die Schmöllner Osterhasen immer gut gelaunt sind, ist auch noch ein Erinnerungsfoto mit den Kleinen drin. In knapp zwei Stunden posierte Osterhase Stefan Klein immerhin rund ein Dutzend Mal vor einer Kamera - stets ein fröhlich-stolz blickendes Kind an seiner Seite. Astrid Pohl - seit 23 Jahren Schmöllner Osterhäsin vom Dienst - gab derweil ein Interview fürs Fernsehen.

Doch von nichts kommt nichts. Dass für diese zwei öffentlichen Gute-Laune-Stunden im und am Marktbrunnen zuvor sehr viel Zeit investiert wurde, wissen die wenigsten in der Stadt. Viele fleißige Helferinnen und Helfer und jede Menge ihrer Freizeit stecken allein schon in der aufgehübschten Osterkrone fürs Schmöllner Osterspezial. Damit dieses Engagement nicht hinter den Kulissen bleibt, sei an dieser Stelle ausdrücklich Danke gesagt: fürs Helfen, Schmücken und fürs Zeitnehmen.

