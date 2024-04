Schleiz. Decken sich die eigenen Vorstellungen vom Leben im Saale-Orla-Kreis mit den Zielen der Öko-Partei? Dazu ein Kommentar von Peter Hagen

Der Termin für die Kommunalwahlen naht in großen Schritten. Am 26. Mai entscheiden die Bürger auch im Saale-Orla-Kreis, wer die künftigen Chefs in den Rathäusern sind und mit welchen ehrenamtlichen Kommunalpolitikern die Stadt- und Gemeinderäte sowie der Kreistag besetzt werden.

Gut sieben Wochen vor dem Wahltermin haben nun die Grünen des Landkreises mitgeteilt, welche Bewerber auf deren Liste für die Kreistagswahl stehen. Rein statistisch gibt es eine interessante Mischung in der Altersspanne von 21 bis 57 Jahren sowie eine Ausgewogenheit zwischen Frauen und Männern. Zudem war bereits im vorigen Jahr ein sechsseitiges Grundsatzprogramm beschlossen worden, das jedermann im Internet einsehen kann. Anhand dieses Programmes ist es möglich, dass jedermann für sich persönlich klärt, ob man seine Interessen und die eigenen Vorstellungen von einem Leben im Saale-Orla-Kreis mit den Zielen der Grünen im Einklang findet.

Schön wäre es, wenn über die Inhalte der verschiedenen Parteien an den kommenden Tagen sachlich debattiert würde. Mal schauen, ob sich dieser Wunsch erfüllt.