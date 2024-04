Altenburger Land. Sie machen kaum Umsatz und sind für ihre Betreiber höchstens als zweites Standbein geeignet - Post-Filialen im Altenburger Land.

Sind Post-Filialen wie in Gößnitz nach wie vor zeitgemäß oder eher eine lieb gewonnene Gewohnheit, die man zwar nicht wirklich braucht, aber auch nicht missen möchte?

Tatsache ist, dass Karten mit handschriftlichen Grüßen - wenn überhaupt - nur noch zu besonderen Anlässen mit der Post verschickt werden. Ihre Zahl lässt sich getrost an den Fingern einer Hand abzählen. Dass handgeschriebene Briefe auf den Post-Weg geschickt werden, kommt vermutlich noch seltener vor. Und all die Online-Bestellungen, die gefühlt im Minutentakt durch die Welt gesendet werden? Die kommen mit dem Paket-Dienst und werden inzwischen vom selbigen als Retour mitunter wieder mitgenommen. Zeitungen, Zeitschriften und Geschenkartikel reißen den mageren Post-Filial-Umsatz in der Kleinstadt auch nicht mehr raus, zumal es sie im Einkaufsmarkt nebenan kostengünstiger gibt.

Und jetzt mal Hand aufs Herz: Wann waren Sie das letzte Mal in einer Post-Filiale? Ich war das am 8. Januar 2022 und zwar in Schmölln, Gößnitz und Meerane. Der Grund: An diesem Tag wäre David Bowie 75 Jahre alt geworden, was die Deutsche Post und DHL Paket dazu inspiriert hatte, dieser Musiklegende eine Briefmarke und eine Packset-Sonderedition zu widmen, die an jenem Tag herauskamen. Allerdings gab es sie weder in Schmölln, Gößnitz noch in Meerane zu kaufen, sondern nur online auf shop.deutschepost.de

