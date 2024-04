Bad Lobenstein. Warum mindestens zwei Kandidaten bei der Bürgermeisterwahl eine große Erleichterung für die Wahlhelfer sind.

In einer Woche wird bekannt sein, wie viele Bewerber tatsächlich zur Bürgermeisterwahl in Bad Lobenstein antreten. Dass es mindestens zwei sein werden, bleibt alleine schon für die Wahlhelfer zu hoffen. Denn wie es vor einigen Wochen in Plothen zu erleben war, ist die Stimmauszählung recht mühsam, wenn mangels Kandidaten die Wahlberechtigten ihre eigenen Vorschläge machen müssen und die Namen von erwünschten Personen aufschreiben. Da könnten in einer Stadt wie Bad Lobenstein locker mehrere Hundert Namen zusammenkommen.

Fest steht bereits, dass es in der Kurstadt wieder insgesamt vier Wahllokale geben wird. Wie schon zur Landratswahl im Januar gehandhabt, befinden sich zwei Wahllokale im Neuen Schloss sowie je eines in der Mensa im Schulzentrum sowie im Bürgerhaus Oberlemnitz. Briefwahlunterlagen können ab Mai angefordert werden. Dringend benötigt werden übrigens noch Wahlhelfer, von denen es zu wenige gibt, um in jedem Ortsteil ein Wahllokal öffnen zu können. Interessenten sind immer gerne gesehen und sollten sich schnellstmöglich im Rathaus melden.