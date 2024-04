Saale-Holzland. Warum der Technik manchmal doch nicht zu trauen ist. Und: Wie Cabriofahrer in Eisenberg auf den Geschmack einer erfrischenden Husche kommen könnten.

Da haben wir es wieder: Der Technik ist manchmal doch nicht zu trauen. Dieses Mal sind vielleicht die Windwächter schuld. Solche gibt es für das Wasserspiel inmitten des Kreisverkehrs am Eisenberger Schützenplatz. Die Wächter sollen eigentlich dafür sorgen, dass der Wasserstrahl bei Wind nicht auf die Fahrbahn gelenkt wird. Doch was passierte am Donnerstagabend bei gefühlter Windstille während der Fahrt durch besagten Kreisel? Es gab eine schöne Husche, perfekt platziert auf die schmutzige Windschutzscheibe.

Saale-Holzland: Kostenlose Abkühlung in heißen Sommern in Eisenberger Kreisel erhaschen

Zur Wiederinbetriebnahme des Brunnens vor dem Osterfest hatte Eisenbergs Bürgermeister noch scherzend gemutmaßt, dass eine unerwartete Dusche bei Cabriofahrern sicher nicht gut ankommen würde. Doch wer weiß? Mit Blick auf die immer heißer werdenden Sommer kann man vielleicht bald schon beobachten, dass „Oben- Ohne-Autos“ eine Runde nach der anderen im Kreisel drehen, um eine kostenlose Abkühlung vom Brunnenwasser zu erhaschen.

Weitere Nachrichten aus dem Saale-Holzland-Kreis

Das Wetter spielt wohl auch eine entscheidende Rolle beim Start der geplanten Baumaßnahme in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenberg. Dort sollen zusätzlich drei Containerhäuser aufgestellt und darin 114 Wohnmoduleinheiten eingerichtet werden. Auf eine Anfrage vom 2. April beim für den Bau zuständigen Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr hieß es am Freitag, dass mit den Erd- und Tiefbauarbeiten begonnen werden soll, „sobald es die Witterung zulässt“. Der Baubeginn sei für April geplant, der genaue Termin stehe noch nicht fest.

Als absoluter Bau-Laie stellt sich mir die Frage, welche Witterung genau das Landesamt braucht, um loszulegen. Denn Frost, der Erdarbeiten schwierig oder gar unmöglich macht, gab es schon länger nicht und Frost ist - zumindest vorerst - auch nicht in Aussicht. Ihnen ein sonniges Wochenende!