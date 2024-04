Altenburger Land. Reporterin Kathleen Niendorf aus dem Altenburger Land freut sich sehr darauf, die großen Unternehmen der Region besser kennenzulernen.

In der Natur der Sache liegt es, dass der Mensch sich an Neuerungen erst einmal gewöhnen muss.

Die Einführung der neuen Kategorie „Hinter den Kulissen“ ermöglicht es ab sofort, dass Betriebsfremde einmal in das jeweilige Unternehmen im Altenburger Land hineinschnuppern können. Sonst steht man als Außenstehender ja nur vor geschlossenen Türen beziehungsweise kommt im Regelfall nicht so „nah ran“.

Und auch kritische Fragen sollen auf den Tisch kommen. Gibt es Missstände? Was muss verbessert werden? Wo krankt es? Was wird lieber nicht nach außen getragen? Natürlich sind nicht alle Firmen für diese Fragen offen, allerdings kann man da auch schon mal etwas intensiver nachbohren, wenn es sein muss. Und auch Sie, liebe Leser und Leserinnen, dürfen mitmischen. Ideen, Wünsche oder Anregungen werden sehr gern entgegen genommen.

Ich finde es persönlich super spannend, einmal die Köpfe hinter den Firmen-Namen besser kennenzulernen und auch herauszufinden, was in Zukunft geplant ist, wohin die Entwicklung gehen und was geändert werden soll in den regionalen Unternehmen. Und ich setze mein Augenmerk auch auf die junge Generation, die vielleicht dazu bewegt werden kann, doch in der Region einen Job anzunehmen und sich eventuell bei einem der großen Arbeitgeber im Altenburger Land zu bewerben.

