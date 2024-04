Altenburger Land. Es ist nicht leicht, Kindern das Thema gesunde Ernährung nahe zu bringen. Viel zu groß ist das Angebot an verlockendem Süßkram.

Gemüse kann man meiner Meinung nach gar nicht genug essen. Ich finde die Idee super, egal in welchem Rahmen, Grundschulkinder und vielleicht bereits Kindergartenkinder auf das Thema gesunde Ernährung aufmerksam zu machen. Je früher, umso besser.

Altenburger Land: An dieser Schule bauen Kinder ihr Gemüse an

Denn, die Nahrungsmittelindustrie setzt seit langer Zeit schon viel zu viel auf Zuckerzusätze und Zusatzstoffe, die Kinder bereits in sehr jungen Jahren zu sich nehmen und sich an das Unnatürliche immer mehr gewöhnen. Wie schön und anders ist es dann, eine eigens geerntete Möhre zu probieren? Oder selbst gepflanzte Radieschen in Quark einzurühren und zu kosten? Ein komplett neues Geschmackserlebnis und sehr gesund und natürlich.

Und der Aspekt, dass auch gerade ausgefallenes Gemüse bei dem Ackerprojekt gepflanzt wird, ist umso besser. Mit Mangold und Fenchel kann man ebenso tolle Sachen kochen, viele wissen es nur einfach nicht. Und heutige Kinder vermitteln ihr Wissen dann ihren Kindern und so weiter. Ein Projekt, welches unbedingt unterstützt werden sollte, auch über den Landkreis Altenburger Land hinaus.

