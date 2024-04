Altenburger Land. Reporterin Kathleen Niendorf meint, dass ein Hobby das Hobby des Kindes sein sollte und nicht das der Eltern. Daran erkennt man es.

Ich selbst habe als Kind begonnen, an einer Musikschule ein Instrument zu erlernen. Da war ich jedoch schon in der ersten Klasse, also sechs Jahre alt. Wenn ich mich zurückversetze in die Zeit, dann weiß ich noch sehr gut, wie unmotiviert ich doch manchmal war, zu üben. Obwohl mir das Instrument ja Spaß machte, gab es so unendlich viel mehr zu tun, als zuhause zu üben. In der Gruppe oder mit der Lehrerin war es dann immer noch mal etwas anderes, als alleine zuhause zu spielen.

Mehr zum Thema/ Hauptartikel

Wunderkind am Klavier

Und, die kleine Musikschülerin in Altenburg ist noch mal zwei Jahre jünger und spielt bereits ein Jahr an der Musikschule. Ein Wahnsinn, und großen Respekt, finde ich. Das ist wirklich eine Ausnahme. Und sie hat auch wirklich Spaß dabei, wenn man sie beim Klavierspielen beobachtet und fragt. Toll. Dann bin ich auch total für die Förderung des Hobbies. Dagegen bin ich immer nur dann, wenn die Eltern gern die Karriere des Sprösslings starten möchten und irgendwelche wahnsinnigen Anforderungen haben und nicht auf das Kind Rücksicht nehmen. Da gibt es genügend. Umso glücklicher bin ich, dass im Falle des kleinen Ausnahmetalents alle Seiten sehr zufrieden sind.

Aktuelle Nachrichten aus dem Altenburger Land

Hinter den Kulissen einer großen Firma im Altenburger Land

Bauarbeiten an Kreisstraßen im Altenburger Land laufen gut

Altenburger Land: Neuer Berater hilft Menschen mit Behinderung

Altenburger Land: An dieser Schule bauen Kinder ihr Gemüse an

Die schönsten Gärten in Altenburg: Neue Tour will sie vorstellen

Burg Posterstein: Heiraten wie im Märchen im Altenburger Land

Im Rückblick auf die Woche möchte ich kurz noch auf einige andere Themen eingehen. Die neue Reihe „Hinter den Kulissen“ ist super angelaufen und interessiert die Menschen im Altenburger Land wirklich sehr. Einmal ein bisschen in ein anderes Unternehmen hereinschnuppern, von der Ferne quasi. Wen interessiert das nicht. Die Wochenserie wird in der nächsten Woche bereits fortgesetzt. Wünsche und Anregungen sind sehr gern gesehen, liebe Leser und Leserinnen.

Das Thema Grillen und Kleingärten kam in dieser Woche, wahrscheinlich auch aufgrund des guten Wetters, auf die thematische Agenda. Ein Fleischermeister aus der Region hat persönlich empfohlen, was in eine gute Bratwurst hineingehören sollte und auch über die Trends in dieser Grillsaison gesprochen. Und, auch das Vegane setzt sich langsam aber stetig immer wieder einmal durch. Beachtlich. So kann man sich überlegen, ob man am Wochenende eine vegane Wurst grillen möchte.

In Altenburg startet, wie angekündigt, eine Rundtour durch Kleingärten. Ein tolles Thema, diese Kleingärten, welches auch in nächster Zeit eine Rolle spielen wird. Stolze Kleingartenbesitzer öffnen dann exklusiv ihre Türen beziehungsweise Gartentore. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Leser und Leserinnen, ein wunderschönes, erholsames und sonniges Wochenende, vielleicht sogar im Garten.