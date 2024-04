Jens Lehnert über Forscher im Film und im richtigen Leben

Die Filmreihe „Zurück in die Zukunft“ ist Ihnen doch noch ein Begriff, oder? Der verrückte Professor „Doc Brown“, der den „Fluxkompensator“ erfindet, ihn in einen Sportwagen einbaut und darin mit Michael J. Fox durch die Zeit reist. Lange her, damals aber ganz unterhaltsam und deshalb im Hinterkopf hängengeblieben.

An den „Fluxkompensator“ musste ich denken, als uns die Einladung zur Einweihung des „Flash Kalzinators“ erreichte. Amüsiert mischte ich mich unter die Gäste des IAB. Doch weder Minister Wolfgang Tiefensee noch Oberbürgermeister Peter Kleine fuhren im DeLorean vor und entstiegen dem Coupé spektakulär aus der Flügeltür. Beide hielten es mit ihren Ingolstädter Dienstwagen.

Ich wollte mir schon eingestehen, dass meine Art zu denken nicht sooo viele andere teilen, da hob der OB zum Grußwort an und ließ seine Zuhörer wissen, dass das erste, was er mit dem „Flash Kalzinator“ assoziiert habe, der „Fluxkompensator“ gewesen sei. IAB-Direktor Ulrich Palzer erwiderte, dass Zeitreisen mit der Pilotanlage nicht gehen. Abwarten, was da noch zurück aus der Zukunft kommt.