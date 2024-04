Pößneck. Politisches zur Woche; Kulturelles zum Wochenende mit Promenadenfest, Festival, Hufschmieden und Gewerbegebietsfest.

Die ausgehende Woche war ausnehmend politisch. Verschiedenste Wahllisten aus dem Orlatal erreichten die Lokalredaktion, schließlich durften bis zum Freitagabend die Vorschläge für die am 26. Mai zu wählenden Haupt- und Ehrenämter für Bürgermeister-, Stadt- und Gemeinderäte sowie Kreistag eingereicht werden. Längst nicht alle sind öffentlich bekannt, manche werden sich bis zuletzt bedeckt halten und kurz vor der Wahlurne zu lesen sein. Die Landtagswahl hat auch längst ans Tor geklopft, wie viele wissen, schließlich durfte man am Donnerstagabend live im TV-Duell miterleben, was die Chefs der CDU und AfD unterscheidet oder eben auch nicht. Ein besonderer Höhepunkt dürfte die Neuinterpretation Höckes gewesen, der „Remigration“ auch (?) als Zurückholen von im Ausland lebenden Deutschen definiert.

Dass es auch unpolitisch in diesen Tagen zugeht, dürfte aufgefallen sein. Denn am Freitagabend hatten sich etwa 700 Läufer zum Business Night Run durch die Innenstadt angekündigt. Es geht um das Sammeln von Spenden für ein soziales Projekt. Im besonderen Maße freut mich als Stammzellenspender, dass auch wieder ein Team an Bord war, dass die Registrierung für die internationale Liste der potenziellen Spender vornimmt. Da steigt die Chance weiter, dass man für an Leukämie-Erkrankte den genetischen Zwilling, also den passenden Lebensretter findet.

Das ist noch nicht alles. Ein besonderer Veranstaltungsschwerpunkt an diesem Wochenende ist Neustadt an der Orla. Ein einmaliges zweitägiges Musik-Festival im Wotufa-Saal startete am Freitag. Wer musikalisch aufgeschlossen ist, kann ja selbst mal vorbeischauen. Schulabgängern, Arbeitssuchenden und nach Veränderung Strebenden kann hingegen noch die Jobmesse „Berufe aktuell“ nahegelegt werden und/oder direkt die Firmen im Gewerbegebiet der Kleinstadt aufsuchen. Denn das Gewerbegebietsfest zum 30. Bestehen erwartet die Neugierigen. Die Mitteldeutsche Hufschmiedemeisterschaft in Ludwigshof kann dazu empfohlen werden und wer immer noch nicht genug hat, reist weiter nach Ziegenrück zum Promenadenfest und lässt alle Fünfe gerade sein, denn das Wetter wird bombastisch. Das Thüringer Meer ist immer einen Besuch wert.