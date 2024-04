Thorsten Büker entdeckt, dass auch die KI Ideen für den Wahlkampf liefern kann.

„Für ein Jena, das verbindet!“ Ich habe es geahnt, dass es so kommen wird! Mehr oder minder bekannte Gesichter lächeln mich – auf Plakaten gebannt – an und buhlen um meine Gunst mit Parolen, die ähnlich pfiffig sind wie ein Cappuccino mit Sahne. „Aus Jena für Jena: Unsere Stadt, sozial und nachhaltig“ ist einschläfernd wie „Für Jena. Für Thüringen. Für Dich“. Oder: „Starke Stimme. Für Jena“. Hier vermag nicht einmal die ungewöhnliche Interpunktion den Satz zu retten.

Es stimmt, Clemens Beckstein lächelt nicht. Er schaut so aus, als ob Guntram Wothly mit einer Pistole hinter ihm stehen würde, um so die Rückkehr des einstigen Piraten in die Kommunalpolitik zu erzwingen. Ich habe die Künstliche Intelligenz gebeten, mir vier tolle Wahlkampfparolen zu liefern:

„Gemeinsam für Jena – Ihre Stimme, unsere Zukunft!“

„Jena gestalten. Mit Herz. Mit Verstand. Mit Ihrer Stimme.“

„Zukunft jetzt wählen – Für ein nachhaltiges und lebenswertes Jena.“

„Jena verdient mehr: Engagement, Transparenz, Fortschritt.“

Brauchen Sie Tipps? Für ein angemessenes Zeilenhonorar bin ich zu haben! Wahlkampf kann so einfach sein.