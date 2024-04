Saalfeld-Rudolstadt. Henry Trefz über Detailkenntnisse unserer Leser und die Unschärfe des Überblicks

In allem, was wir für unser Publikum zusammenstellen, wählen wir mit einiger Routine aus, was wir für grundsätzlich interessant und hoffentlich auch relevant halten für … ja, da geht es schon los, für wen denn jetzt genau? Im Lauf der Jahre bildet sich in unseren Köpfen so eine imaginäre Person heraus, die wir für den perfekten Durchschnittsleser hielten und nie beweisen mussten. Inzwischen, mein Kollege Thomas Spanier hat es schon öfter erwähnt, liegen uns im digitalen Zeitalter Wahrheiten über Interessen als Klickzahlen auf dem Tisch, von denen sich mancher inzwischen wünscht, er hätte sie niemals wissen wollen.

Und noch ein Effekt ist nicht zu unterschätzen: die nachgelagerte Belobigung. Dazu ein Vergleich: Wenn ein Gastwirt Klöße und Rouladen macht, für die er von den Gästen gelobt wird, dann kann er rückschließen: Mach sie morgen wieder genauso wie gestern, dann wirst du Erfolg haben! Was hielten Sie davon, wenn wir Ihnen eine Meldung einfach täglich so lange erneut servieren, bis Sie sie auswendig können?

Henry Trefz ist Reporter in der Lokalredaktion Saalfeld-Rudolstadt, schreibt Gerichtsreportagen und berichtet speziell aus den Regionen Schwarzatal und Königsee. © HT | Henry Trefz

Jedes Thema ist also täglich eine neue Wette, ob es heute interessant genug ist. Nun wollen wir nicht zu viel jammern, es gibt schon auch Erfahrungswerte. Polizeimeldungen etwa funktionieren in der Regel fast themenunabhängig. Und sie werden nicht nur überflogen.

Hatte ich doch jetzt einen Fachdisput mit einem Leser darüber, wie genau eine angezogene Handbremse eine Kupplung ruinieren kann. Abgesehen von diesem Detail zeigt es einen herzerwärmenden Effekt: Inmitten der Fluten von Neuigkeiten in Texten, Bildern, Videoschnipseln, Radio- und Fernsehsendungen, Podcasts und Tiktok ist irgendwo da draußen der eine, der jeden deiner Buchstaben nicht nur durchscrollt. Dafür einmal mehr: Danke und ein schönes Wochenende!