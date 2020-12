TA-Chefredakteur Jan Hollitzer über die aktuellen Einschränkungen in der Zeitungsproduktion.

Editorial: Der Hackerangriff hält weiter an

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich wende mich aufgrund der aktuellen Situation heute erneut an dieser Stelle persönlich an Sie. Der Hackerangriff auf die Funke Mediengruppe, zu der auch die Thüringer Allgemeine gehört, hält unvermindert hart an.

Bei der Attacke haben die Täter die Daten auf unseren IT-Systemen verschlüsselt und vorerst unbrauchbar gemacht. Die Staatsanwaltschaft wurde ebenso wie Datenschutz-Behörden eingeschaltet. Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen leitet die Ermittlungen.

Alle Seiten von Hand gebaut

Betroffen sind alle zur Zeitungsproduktion notwendigen Systeme. Die Seiten, die wir auch heute wieder ausliefern, wurden unter größten Anstrengungen mit externen Ausweichprogrammen quasi von Hand gebaut und anschließend in die Druckerei gegeben, in der wir immerhin noch eingeschränkt drucken können.

Erschwerend kommt hinzu, dass wir als Redaktion weder telefonisch noch per E-Mail erreichbar sind. Der gewohnte Informationsfluss ist für uns also komplett unterbrochen.

Intern haben wir Abhilfe geschaffen. Für die externe Kommunikation haben wir eine E-Mail-Adresse eingerichtet, die Sie am Ende dieses Editorials finden.

Unter diesen Umständen ist es uns leider unmöglich, Ihnen die Thüringer Allgemeine in gewohntem Umfang und mit Lokalausgaben zu liefern. Dass wir überhaupt in den letzten Tagen ohne Ausfall und auch heute erscheinen konnten, ist der herausragenden Leistung und der Leidenschaft aller beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unsere Zeitung zu verdanken.

Viele haben auch Weihnachten unermüdlich gearbeitet, um unsere Prozesse auf diese außerordentliche Situation auszurichten und die Produktion zu gewährleisten. Vielen Dank!

Vielen Dank für Ihre Geduld

Vielen Dank auch an Sie für Ihre Geduld und das geäußerte Verständnis, welches uns auf verschiedensten Wegen erreicht hat. Wir arbeiten weiter daran, Ihnen in dieser extremen Lage die bestmögliche Thüringer Allgemeine zu liefern. Und alle verfügbaren Kräfte der Funke Mediengruppe arbeiten daran, wieder in den Normalzustand zurückzukehren.

Danke für Ihre Unterstützung. In redaktionellen Anliegen erreichen Sie uns vorübergehend mit dieser E-Mail-Adresse: ta@funkedigital.de

Herzliche Grüße

Ihr Jan Hollitzer

