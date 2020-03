Halbzeit: Außer Kontrolle

Zuhause – so lautet derzeit die Antwort der meisten Athleten, wenn sie bei Adams (Anti-Doping Administration and Management System) für jede Stunde ihren Aufenthaltsort für die Dopingkontrolleure angeben müssen. Klingeln wird jetzt in den meisten Ländern trotzdem keiner. Die Dopingkontrollen in Deutschland sind als Folge der Coronavirus-Pandemie seit Montag ausgesetzt. Keine schöne Situation für Sportler, die ja durch die Kontrollen ihre Ehrlichkeit beweisen wollen. Man sucht nun nach neuen Lösungen. Die Nationale-Anti-Doping-Agentur will dafür zeitnah Alternativen zur klassischen Blut- und Urinkontrolle unter unmittelbarer persönlicher Aufsicht anbieten.

So trainieren die Asse Röhler, Reus oder Degenkolb auf der Terrasse, im Garten oder in der Wohnung weiter für den Tag X, wenn es nach Corona weitergeht. In Thüringen hatten Olympia-Athleten dank einer Entscheidung der Landesregierung noch die Chance in die Hallen oder auf den Sportplatz auszuweichen. Da nun Olympia verschoben wird, muss man abwarten, wie nun verfahren wird..

Im internationalen Kontrolllabor in Köln werden im Vergleich zum Normalbetrieb nur noch „etwa zehn bis 20 Prozent“ Doping-Proben analysiert, erklärte der Leiter Mario Thevis vor ein paar Tagen. In China, den USA und Europa wird nicht mehr kontrolliert. Das so mühsam aufgebaute System kommt weltweit zum Erliegen.

In entlegenen Ecken des Globus wittern hingegen Geschäftemacher und Betrüger ihre Chance. In Hinterzimmern wird vielleicht schon wieder Epo an hungrige Läufer in Kenias Hochland verkauft. In Russland bieten „bestens ausgebildete“ Trainer goldgierigen Athleten ihre Programme zu Leistungssteigerung an. Aber auch in Europa oder den USA nutzt der eine oder andere sicher gerade die klaffenden Lücken im System. Training mit allen Mitteln und ohne Kontrollen – der Traum eines jeden Dopingbetrügers.

„Jetzt ist die Stunde der Doper gekommen! Die laden sich in diesem Moment mit ihrem Zeugs voll“, warnt der Schweizer Sprint-Rekordhalter Alex Wilson. Der gebürtige Jamaikaner trainiert im Moment in Florida. Kontrolliert wurde er bislang noch nicht. Eine Verzerrung des Wettbewerbes nach dem Ende der Corona-Krise scheint unvermeidbar. „Es ist die Chance einen Leistungssprung zu machen“, weiß der Nürnberger Doping-Experte Fritz Sörgel. Eine Vertuschung sei gut möglich, wenn man Substanzen nehme, die nicht lange nachweisbar sind.

Doch wofür dopen Betrüger jetzt eigentlich? Der Sport, wie wir ihn kennen, existiert gerade nicht mehr. Nehmen wir mal Weißrussland und seinen Diktator Lukaschenko aus, der Alkohol und Sauna gegen Corona empfiehlt und Fußball spielen lässt. Wann aber wieder Menschen in der ganzen Welt gegeneinander rennen und um Tore und Punkte kämpfen, ist offen. Olympia verschoben, Tour de France, Fußball-Champions-League – alles offen.

Doch denken wir mal positiv. Vielleicht werden Doper durch Corona auch gebremst. Da in absehbarer Zeit mit Sport kein Geld verdient werden kann, macht Doping wenig Sinn. Zumal es teuer ist. Die wenigsten Sünder verfügen über unbegrenzte Mittel wie einst Arm-strong, Ullrich oder Marion Jones. Interessante Zahlen dazu liefert die französische Redaktion des Senders Arte. Zwischen 30.000 und 100.000 Euro koste ein einjähriger Trainingsplan für Hochleistungssportlers inklusive Testosteron, Wachstumshormone und Epo. Zwischen sieben und acht Millionen Profi- und Amateursportler greifen übrigens weltweit zu Doping. Siebzig Tonnen Testosteron und siebenhundert Tonnen an Anabolika werden jährlich konsumiert. Und nur zwei Prozent der Dopingtests sind offiziell positiv.

Aber Achtung! Kontrolliert wird in Deutschland trotz alledem. Zollfahnder stellten gerade in Frankfurt 600 Kilo Arznei- und Dopingmittel sowie 1,3 Liter flüssige Dopingmittel-Wirkstoffe sicher, daneben konsumfertige 8756 Ampullen und 1200 Tabletten. Zudem konnten bundesweit drei Untergrund-Labore zur illegalen Herstellung von Dopingmittel ausgehoben werden. Die Jagd geht also weiter.