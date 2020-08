Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Abgucken erlaubt

Ja, den Rennsteig kennt jeder – zumindest in Thüringen, aber auch darüber hinaus. Doch der Freistaat hat weitaus mehr als diese bekannten 168 Kilometer zwischen Blankenstein und Hörschel zum Wandern zu bieten.

Diese Art der Bewegung gewinnt immer mehr Anhänger, was nicht unbedingt etwas mit Corona zu tun hat. Mitten in der Natur mit Anregung der Sinne etwas für die Gesundheit zu tun – das hat sich schon zuvor großer Beliebtheit erfreut. Die einen genießen das Wandern langsamen Schrittes nur eine Stunde, um dann fröhlich im Wirtshaus einzukehren. Andere marschieren eiligst mehrere Tage über Hügel und Berge hinweg. Das angestaubte Image von Karohemd und Kniebundhose ist jedenfalls längst verschwunden, die sportlich Gehenden werden zunehmend jünger. Auch sie wissen: Wer sich wandernd auf den Wegen tummelt, erlebt beeindruckende Vielfalt so weit die Füße tragen.

Doch egal, wohin die Beine die Wanderer führen: Sie wünschen und erwarten Qualität mit entsprechendem Service. In dieser Hinsicht hat Thüringen auch auf seinen Premium-Routen noch reichlich Potenzial und kann sich an anderen Bundesländern orientieren.

Die Angebote für reizvolle Tages- und Halbtagestouren müssen vorhanden sein, genauso wie entsprechende Strukturen und Gastlichkeit. Da scheinen hierzulande noch manche Wünsche unerfüllt, es gibt Lücken bei Unterkunft und Gastronomie, häufig ist zudem die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr nicht ausreichend. Auch die thematische Profilierung von Wandermöglichkeiten ist ausbaufähig, zudem existiert ein Nachholbedarf bei barrierefreien Angeboten. Abgucken – beispielsweise vom Allgäu, dem Bayerischen Wald oder selbst vom nahen Harz – ist durchaus erlaubt. Und der Thüringer Tourismus sollte mit seinen sanften Mittelgebirgen, den romantischen Flusstälern und der üppigen Natur nicht nur im eigenen Land für sich werben, sondern vor allem außerhalb, um Gäste anzulocken.

An wunderbaren Wanderzielen mangelt es nicht.

