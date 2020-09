Leitartikel: Hirte muss sich entscheiden

Am 19. September wählt die Thüringer CDU einen neuen Vorstand. Es wird viele Kampfkandidaturen geben, aber wohl nur einen Bewerber für den Landesvorsitz. Der Bundestagsabgeordnete Christian Hirte soll die Partei ins Superwahljahr 2021 führen. So lautet der kleinste gemeinsame Nenner, der mühsam erstritten wurde.

Doch dies allein wird nicht für die dringend notwendige Klarheit sorgen. Hirte muss sagen, was er vorhat. Will er wirklich vom Parlament in Berlin aus die lädierte Landespartei anleiten? Oder handelt er konsequent und zieht er, so wie die CDU-Landesvorsitzenden vor ihm, als Spitzenkandidat in die Neuwahl des Landtags?

Sein Amtsvorgänger Mike Mohring hat jetzt, immerhin, eine Entscheidung getroffen. Er will in den Bundestag – und damit heraus aus der Landespolitik, die er seit zwei Jahrzehnten mitprägte.

Auch wenn Mohring dabei den langjährigen Mandatsinhaber eher unsanft beiseiteschiebt: Es ist der richtige Weg – für ihn persönlich, aber auch für die Thüringer CDU. Falls er die Nominierung im Wahlkreis und das Direktmandat gewinnt, kann er in Berlin sein Comeback versuchen, während die Landespartei daheim die Chance erhält, den lähmenden Lagerkampf endlich zu beenden.

Dies scheint auch der frühere Ministerpräsident Bernhard Vogel so zu sehen, der als Ehrenvorsitzender der Landes-CDU auf dem Parteitag vor der heiklen Aufgabe steht, in einer Rede die unbestreitbaren, aber auch ambivalenten Verdienste Mohrings zu würdigen.

Er wolle sich nicht in einen Wahlkreis einmischen, sagt er, zu den Ambitionen Mohrings befragt – und fügt doch an: „Ich fände es gut, dass er zum neuen Landesvorstand eine gewisse Distanz hält.“ Dies wäre mit einem Bundestagsmandat durchaus möglich.

Doch zu dieser Distanz gehört eben auch, dass sich Hirte für den Landtag entscheidet. Der Druck auf ihn ist mit Mohrings Kandidaturplan nochmals gestiegen. Es würde zu dem vormaligen Landesparteichef passen, wenn er diesen Nebeneffekt einkalkuliert hätte.

Irritationen um Mohrings Comeback-Versuch