Leitartikel: Krisen und Wahlen

Es gibt einen Satz, der in den letzten Monaten jeden Tag hundertfach in Thüringen gesprochen wurde. Er lautete: „Das kann man sich nicht ausdenken!“

Nein, es ließ sich nicht ausdenken, dass der Landeschef einer Fünf-Prozent-Partei von der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde und danach das Amt auch noch annahm.

Es ließ sich nicht ausdenken, dass er nun als zurückgetretener Ministerpräsident die Geschäfte einer ansonsten nicht existenten Landesregierung führt.

Und es ließ sich nicht ausdenken, dass am Dienstagabend die Wahl seines Nachfolgers – der, auch das ist neu, sein Vorgänger sein dürfte – vor der möglichen Absage stand, weil vielleicht das Corona-Virus das Parlament erreicht hatte.

Erst um 20 Uhr stand fest, dass der CDU-Abgeordnete, der mit einem Infizierten im Skiurlaub war, sich nicht angesteckt hatte. Wäre es anders gewesen, wäre die Wahl verschoben worden – und die Regierungskrise hätte mitten in der Corona-Krise angedauert.

Trotzdem ist wenig gewiss. Die CDU hat ja unabhängig von dem Szenario, dass das halbe Parlament in Quarantäne muss, mehrfach angekündigt, den Linken Bodo Ramelow nicht zu wählen. Und die mutige FDP will gar nicht erst an der Abstimmung teilnehmen.

Dabei zeigt die aktuelle Entwicklung doch gerade, welche immense Verantwortung auf den Abgeordneten des Thüringer Landtags lastet. Sie sind eben nicht nur die Mitglieder des höchsten Organs der Verfassung. Sie sind von dieser Verfassung auch dazu verpflichtet, eine handlungsfähige Regierung ins Amt kommen zu lassen. Das gilt umso mehr in diesen Zeiten.

Unabhängig davon, wo man sich selbst im demokratischen Spektrum verortet: Eine derartige Regierung gibt es nur, wenn ein kompetenter, erfahrener, der Verfassung verpflichteter Politiker an die Spitze der Regierung gewählt ist, der dann ein Kabinett bilden kann. Die Parlamentarier haben an diesem Mittwoch die Wahl zwischen einem solchen Politiker.

Und Björn Höcke.

Der nächste Showdown im Thüringer Landtag