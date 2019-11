Angeschlagen: CDU-Landeschef Mike Mohring auf dem Weg in die Fraktionssitzung am Mittwoch. Im Hintergrund Generalsekretär Raymond Walk.

Nach dem Wahlabend, an dem die CDU zur drittstärksten Partei in Thüringen geschrumpft war, fasste der gescheiterte Landesvorsitzende offenbar einen Plan. Er wollte dem Wahlgewinner Bodo Ramelow den Vortritt lassen, eine Regierung zu bilden: Seine Partei sei gesprächsbereit, „ohne was auszuschließen“.