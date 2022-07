Leitartikel: Richard Dewes erneut Zeuge

Kai Mudra zur Mafia-Befragung eines Ex-Innenministers.

Erfahrungen als Zeuge vor einem Untersuchungsausschuss hat der 73-Jährige. Ex-Innenminister Richard Dewes musste 2012 und 2014 bereits dem NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags Rede und Antwort stehen. Fällt doch in seine politische Verantwortung der Beginn der gescheiterte Fahndung nach den im Januar 1998 geflohenen drei Bombenbastlern aus Jena. Diese wurden im November 2011 als NSU-Rechtsterroristen bekannt, die unbehelligt von deutschen Sicherheitsbehörden zehn Menschen ermordet haben – zumeist aus purem Hass.

2012 und 2014 konnte sich der Ex-Minister bei konkreten Fragen zur Arbeit von Polizei und Verfassungsschutz häufig nicht erinnern.

Seither sind noch einmal acht bis zehn Jahre vergangen. Was weis Richard Dewes heute noch über das Ausbreiten mafiöser Strukturen in den 90er Jahren in Thüringen? Denn davon haben Zeugen vor dem Mafia-Untersuchungsausschuss gesprochen. Das fällt auch in seine Amtszeit. Wobei Belege für konkrete Einflussnahme von Mafiaorganisationen auf Politik, Wirtschaft und die Thüringer Sicherheitsbehörden bisher fehlen.

Allein deshalb ist für die Aufklärung jeder Zeuge wichtig. Bleibt zu hoffen, dass sich das Kabinett seiner Verantwortung bewusst ist und dem früheren Innenminister umfassend das Recht zur Aussage einräumt.

Dann liegt es an den Abgeordneten und dem Zeugen, Licht in das Dunkel um vermutete Mafia-Strukturen zu bringen.

