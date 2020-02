Dirk Lorenz Bauer plädiert in der Kolumne für die Versöhnung zwischen den Lokalpolitikern Rüdiger Eisenbrand und Jörg Hammer.

Mensch, reicht euch die Hände!

Wird es beim Faschingskehraus in Kleinromstedt am 25. Februar zum Showdown zwischen Jörg Hammer und Rüdiger Eisenbrand kommen? Möglich. – Oder auch nicht. Fest steht, dass der Kleinromstedter Faschingsclub (KFC) den Bürgermeister von Apolda sowie den Ex-Bürgermeister der Saaleplatte und inzwischen Amtswalter in Bad Sulza eingeladen hat.

Dass die beiden Männer, die jüngst noch die Vereinsmitgliedschaft bei den Freien Wählern Weimarer Land einte, um hernach in einem quasi persönlichen Konflikt zu münden, sich versöhnlich die Hände reichen, ist theoretisch möglich. Aber praktisch wohl ausgeschlossen. Obwohl, in der Faschingszeit ist vieles drin. – Dazu reicht schon ein Blick nach Erfurt.