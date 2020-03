Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Dem Osten eine Stimme geben“ -TA-Podcast mit Jana Hensel

Jana Hensel wurde mit dem Buch „Zonenkinder“ bekannt. Sie arbeitet unter anderem als Autorin für „Die Zeit“ und beschäftigt sich dabei intensiv mit Ostdeutschland. Darüber redet sie auch im Podcast.

Zur Initiative „Wir sind der Osten“: Ich finde es wichtig, Anstrengungen zu unternehmen, dem Osten ein Gesicht und eine Stimme zu geben. Das ist zugleich Aufgabe des Journalisten, denn immer mehr aus der Zivilgesellschaft äußern sich ja.

Zum Rechtsradikalismus: Spätestens seit Hanau ist wohl ins allgemeine Bewusstsein gerückt, dass dieser ein Problem der ganzen Gesellschaft ist. Deutschland hat diesen zu lange nur als ein ostdeutsches Problem angesehen. Das wird jetzt zunehmend korrigiert.

Zu den Auswirkungen der Flüchtlingspolitik: Der Osten hat darauf sicherlich viel sensibler reagiert, weil er auch einen hohen Anteil im Niedriglohnsektor oder in der Armut hat. Wobei es auch an flankierenden Maßnahmen gefehlt hat. Aber ich halte die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel für einen der großen, wunderbaren Momente in der Nachkriegsgeschichte.

Zur Stärke der AfD im Osten: Ich glaube, dafür gibt es viele Gründe. Die Flüchtlingspolitik war ein willkommener Anlass, jahrzehntelang angestauten Frust loszuwerden. Dazu kommt die Entfremdung gegenüber Institutionen oder Medien. Und gerade im ländlichen Raum gibt es eine schiefe Bevölkerungsstruktur – sie ist unter anderem sozial prekär, vermännlicht, veraltet. Dadurch hat die AfD auch in Thüringen eine große Wählerschaft gefunden.

Zur ostdeutschen Identität: Die deutsch-deutsche Geschichte war bis 1989 sehr verschieden. Und sie ist es auch in zahlreichen Bereichen noch geblieben. Letztlich war sie nie weg und wir können sie auch nicht ignorieren. Zur westlichen Elite: Ich bin eine Anhängerin der Ost-Quote, denn in Führungspositionen sind nur drei bis fünf Prozent Ostdeutsche vertreten. Das sorgt für Frustration.

Hier finden Sie alle Folgen unseres Podcasts "Hollitzer trifft" zum Nachhören