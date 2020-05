Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

"Die Domstufenfestspiele haben oberste Priorität": Hollitzer trifft Guy Montavon

Seit August 2002 ist Guy Montavon Generalintendant des Theaters Erfurt und künstlerischer Leiter der Domstufen-Festspiele. TA-Chefredakteur Jan Hollitzer hat mit dem gebürtigen Genfer, der ein begeisterter E-Bike-Fahrer ist, in seinem neuen Podcast gesprochen. Guy Montavon über…

…Intendant: Ähnlich wie die Politiker muss ich schnell richtige Entscheidungen treffen. Das ist schwierig, weil sich von einem Tag zum anderen oft etwas wandelt. Da passieren auch mal Fehler.

…Verantwortung: Am 14. März haben wir einen Krisenstab gegründet, dann habe ich das Theater geschlossen. Wir sind ja ein Bereich, der durch die Kontaktbeschränkungen in seiner täglichen Arbeit enorm beeinträchtigt ist Doch man muss auch in so einer Situation noch Visionen vermitteln, Künstler leben schließlich von einem bestimmten Aufführungsrhythmus.

…Domstufenfestspiele: Ich habe schon im März gesagt, dass sie oberste Priorität haben. Sie sind so wichtig. auch für Händler und Hoteliers. Eine Absage wäre das falsche Signal gewesen.

...Aufführung: Statt 2000 Zuschauern haben wir nach jetzigem Stand 500. Vielleicht werden es bis zum Start am 10. Juli auch doppelt so viele. Unsere ganze Energie ist jetzt darauf ausgerichtet, die zwei speziellen Programme vorzubereiten.

...Theater: Sie können viel zum Gemeinschaftsgefühl beitragen, sie sind eine Art Stifter des Weltfriedens. Durch einen Bildschirm sind sie nicht zu ersetzen, Theater leben vom Publikum, vom Austausch.

…private Veranstalter, die keine öffentlichen Gelder erhalten: Sie durchleben eine harte Zeit. Aber ich zitiere Minister Hoff: Nutzt die Freiräume. Man muss kreativ sein.

...Auseinandersetzung: Ich bin streitbar, aber suche keinen Streit. Das betrifft auch das Personaldebakel betreffs des Generalmusikdirektors. Ob ich dafür verantwortlich bin, wird aber nicht in meinem Büro entschieden. Wie es juristisch ausgeht, ist derzeit offen.

