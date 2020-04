„Die geilsten Sängerinnen des Ostens kommen aus Thüringen“ - Hollitzer trifft Musikmanager Jörg Stempel

Jörg Stempel ist in Gera geboren und in Berlin aufgewachsen. In der DDR studierte er Außenwirtschaft, arbeitete als Kulturorganisator in der Sowjetunion, beim Schallplattenlabel „Amiga“ und beim VEB Deutsche Schallplatten. Aktuell ist er freiberuflich als letzter Amiga-Chef unter anderem für Sony Music tätig. TA-Chefredakteur Jan Hollitzer spricht im Podcast mit Stempel, der auch Manager der Rockgruppe Puhdys war, über:

seinen Musikgeschmack: Diese Balance zwischen Klassik und Blues, Jazz, Pop, Singer--Songwriter, das ist eigentlich meine Welt. Wenn es um meinen Job geht, höre ich natürlich noch viel Ostrock. Wahrscheinlich, weil ich schon ein erwachsener Mensch bin und nicht mehr mich von den Popsongs der neuen Zeit so sehr beeinflussen lasse.

populäre Ost-Bands im Westen: Da waren die vier Großen Puhdys, Karat, City, Silly. Die waren alle im Westen populär. Puhdys und Karat und auch City sind ja fast mehr durch den Westen getourt als durch den Osten.

über mögliche Zensur: Die Entscheidung war in der Amiga-Redaktion immer kollektive Beratung. Es war ein Austausch von Argumenten. Können wir dazu was machen oder nicht? Die Entscheidung hat dann der Chefredakteur von Amiga getroffen. Es gab also ganz, ganz wenige Fälle, wo jetzt mal mit einer Band diskutiert wurde darüber, dass der Text so und so nicht geht.

Ute Freudenberg: Was die stilistische Vielfalt betrifft, fallen mir nicht viele oder im Moment gar keiner ein, der wirklich so viele, vom Chanson über Rock bis zum Schlager, der so viele Sachen so engagiert, so toll, so einfühlsam singen kann wie Ute Freudenberg. Ich halte sie schon wirklich für nicht nur aus der ehemaligen DDR, sondern insgesamt in Deutschland, für eine der besten ihres Fachs.

Gera: Meine beiden Omis sind leider schon verstorben. Deshalb komme ich nur relativ selten nach Gera. Aber ja, irgendwo freue ich mich, wenn ich feststellen kann, dass die geilsten Sängerinnen des Ostens aus Thüringen kommen.