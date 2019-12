Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Für Freiheit alles gemacht“ - TA-Podcast mit Abenteurer Mario Goldstein

Die Bezeichnung Abenteurer ist für ihn absolut treffend. Und das nicht nur wegen einer seiner letzten aufregenden Touren: 763 Kilometer war Mario Goldstein im Freistaat am Stück gewandert. Das ist die Länge des Grünen Bandes in Thüringen. Nach Reisen durch die Welt stellte er sich an der ehemaligen Grenze seiner eigenen Geschichte mit Fluchtversuchen. Darüber und über sein sonstiges beeindruckendes Leben spricht der gelernte Maurer aus Plauen im Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer.

Hier Antworten in Auszügen über:

. . . Deutschland: Ich hatte lange ein gespaltenes Verhältnis, bin auch weg, habe ab 2002 unter anderem für sieben Jahre auf einem Katamaran gelebt. Ich hatte in Deutschland keine Lücke für mich gesehen, wo ich reinpasse. Das Glück wollte ich in der weiten Welt suchen. Aber ich bin ein Rückkehrer.



. . . Freiheit: Für sie habe ich alles gemacht. Aber letztlich liegt sie vor allem im Inneren, wobei ich eine spirituelle Hinwendung schon immer gespürt habe.

Mario Goldstein bei einem Vortrag in Schleiz.



. . . Haft: Ich war in der ehemaligen DDR zweimal für mehrere Monate im Gefängnis: als gerade mal 15-Jähriger wegen Vorbereitung der Republikflucht – da war ich als Jugendlicher ziemlich gebrochen. Später dann noch mal mit 18 wegen Republikflucht. Im August 1988 wurden wir auf tschechischem Gebiet vor dem letzten Zaun in der Stacheldrahtrolle gestellt. Kein schönes Gefühl, Menschen zu hören, wenn sie die Kalaschnikow durchladen und sich der Hund auf einen legt. In der Haft wurde ich im Februar 1989 von der Bundesrepublik freigekauft.



. . . Flora und Fauna: Über die Natur habe ich auf meiner Wanderung viel gelernt. Das versuche ich auch in meiner Multivisionsschau zu zeigen, in der es nicht nur um Grenzgeschichten geht.



. . . Grünes Band: Ein wunderbares Biotop – auch mit seltenen Tierarten, das ich zum Wandern nur empfehlen kann. Zum Fahrradfahren weniger, weil es noch 70 Prozent Kolonnenwegstruktur hat.

Den Podcast können Sie auch anhören bei Spotify und Apple-Podcast. Alle Podcasts von Hollitzer trifft können Sie hier anhören.