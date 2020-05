Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

"Heutzutage brauchen wir Musik mehr denn je" - Hollitzer trifft Sängerin Ilse DeLange

Mit ihrer unverkennbaren Stimme eroberte Country-Sängerin Ilse DeLange die Herzen ihrer Fans im Sturm. Mit ihrer Band "The Common Linnets" trat sie 2014 beim Eurovision Song Contest in Kopenhagen auf und erreichte mit dem Lied "Calm After The Storm" den zweiten Platz des Musikwettbewerbs, was ihr zu Bekanntheit in ganz Europa verhalf. In ihrer Heimat, den Niederlanden, ist die Sängerin bereits seit langem ein Star und unterschrieb bereits mit zwanzig Jahren ihren ersten Plattenvertrag.

Derzeit ist Ilse DeLange in der neuen Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" zu sehen. In der Vox-Sendung interpretieren bekannte Musiker die Lieder ihrer Kollegen in ganz eigenem Stil. Nachdem in den vergangen beiden Ausgaben bereits die Hits von Max Giesinger und Nico Santos im Mittelpunkt standen, widmet sich die Sendung in dieser Woche ganz der Musik von DeLange.

Wie die Sängerin die Dreharbeiten zur Vox-Show in Südafrika empfunden hat und warum sie glaubt, dass uns nach Corona eine Fülle neuer Musik ertwartet, erzählt sie in der neuen Ausgabe unseres Podcasts mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer.

Aktuelle Folgen der 7. Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sehen sie auch online bei TV Now.