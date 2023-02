Hollitzer trifft Motocross-Champion Luc Ackermann: „Ich bin immer noch der normale Luc aus der Vogtei“

Seit über zehn Jahren jagt in der Karriere des heute 25-jährigen Freestyle-Motocross-Asses Luc Ackermann ein Superlativ den anderen. Inzwischen hält er mehrere Weltrekorde. 2010 ist der jüngste Fahrer aller Zeiten, der einen Motorrad-Backflip springt, 2017 einen Double Backflip, einen zweifachen Salto rückwärts, wieder als Jüngster überhaupt. Im Podcast von TA-Chefredakteur Jan Hollitzer erzählt der Motorrad-Athlet, was ihn antreibt. Luc Ackermann über...

...die Anfänge auf dem Motorrad: Durch meinen älteren Bruder Hannes bin ich zum Motocross gekommen. Bei einem Bikertreffen hat mein Vater ihm ein Motorrad ausgeliehen. Auch mich hat alles, was zwei Räder hat, früh begeistert. Mit vier Jahren habe ich mit dem Motorradfahren angefangen. Das war genau mein Ding.

Freestyle-Motocross-Weltmeister Luc Ackermann. Foto: Sascha Fromm

...die Wahl zwischen Rennenfahren oder Springen: Ich bin in meinem Leben zwei Rennen gefahren. Das Springen stand im Vordergrund und hat den meisten Spaß gemacht. Der Sport kam gerade aus Amerika nach Europa und ich wusste, ich will auch von so einer Rampe springen. So haben wir uns zu Hause unsere erste eigene Rampe gebaut.

...das Traumziel X-Games: Ich habe mich durchgekämpft. 2018 Europameister, 2019 Weltmeister. Und dann gab es noch das Ziel, die X-Games zu gewinnen. Mit dem Sieg 2021 habe ich in der Szene so ziemlich alles gewonnen, was es gibt. Darüber bin ich super happy und auch ziemlich stolz drauf.

…Risiken und Verletzungen: Es gibt schon eine längere Liste, mein Hausarzt kennt mich gut. Angefangen hat es mit einem Kreuzbandriss, dann brach ich mir Schlüsselbein und Schulterblatt. Schürf- und Platzwunden, mit neun Jahren die Schneidezähne rausgehauen. Verletzungen gehören leider dazu.

...körperliche Fitness: Man muss körperlich 100-prozentig fit sein. Ich gehe vier bis fünf Mal pro Woche ins Fitnessstudio, laufe viel und fahre Rad. Muskulatur fängt viel ab.

...Finanzierung und Preisgelder: Ich habe gute Sponsoren, bekomme Motorräder und Hilfe bei Fitness und Regeneration. Vielleicht gibt es bald mal eine Legofigur von mir. Die Preisgelder sind nicht mehr so hoch, der Markt ist umkämpft. Man muss bei den Topleuten sein, um davon leben zu können.

...seine Rolle in der Öffentlichkeit: Ich bin immer noch der normale Luc aus der Vogtei in Niederdorla. Für mich hat sich da nichts geändert. Ich stehe nicht gern im Mittelpunkt. Meine Erfolgsformel ist einfach: Ich versuche immer, Spaß am Motorradfahren zu haben.

