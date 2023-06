Hollitzer trifft Ronald Freytag: "KI so gefährlich wie ein Atomkrieg"

Die Begegnung zwischen Roland Freytag und dem Podcast-Macher Jan Hollitzer ist eher ein Zufall. Der Psychologe und Hochschulrektor Freytag gehört zu den deutschen Unterzeichnern einer Warnung vor einer unkontrollierten Entwicklung künstlicher Intelligenz. Mit dem auf der Unterzeichner-Liste entdeckten Namen des gebürtigen Sondershäusers Freytag verbindet sich eine Geschichte. Am 4. November 1989 gehörte der damals 30-jährige Psychologe zu den Rednern der großen Alexanderplatz-Demonstration. Nach der Wende schloss er sein Studium als Diplom-Psychologe ab. Danach arbeitete er an mehreren Unis im In- und Ausland sowie bei Firmen und Instituten. Seit Oktober 2011 ist er Kanzler und Professor für Medien- und Wirtschaftspsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Berlin. Im Podcast „Hollitzer trifft“ spricht er über seine Vision von KI. Ronald Freytag über …

… sein Engagement beim KI-Moratorium: Ich bin kein Experte für KI. Ich bin ein Nutzer. Auch als Psychologe verfolge ich das Thema mit sehr viel Interesse und Neugier. Die Entwickler von ChatGPT, von der neuen Version GPT4 und auch von Deep Mind, einem Google-Programm, geht rasant voran. Inzwischen ist Allgemeingut, wie überraschend gut diese Systeme reagieren.

Das System erfindet Dinge und baut sie ein, als wären sie real

… die mit KI verbundenen Gefahren: Schon heute können Bilder und Videos oder sogar ganze Szenarien erzeugt werden. GPT4 kann jetzt auch Gefühle verstehen. Die Gefahr besteht nicht darin, dass KI auf absehbare Zeit den Menschen unterdrückt oder die Weltherrschaft übernimmt. Ich gehe davon aus, dass zumindest ich mit meinem jetzigen Alter von 63 Jahren das nicht mehr erleben werde. Was mich besorgt, ist die Reaktion der Menschen darauf. Viele glauben, dass diese Maschinen ein Bewusstsein besitzen, einen Willen haben, vielleicht unfehlbar sind und schon so viel besser und schneller sind als wir. Wenn man genauer hinschaut, sieht man auch das Phänomen der Halluzination. Das System erfindet Dinge und baut sie ein, als wären sie real. Durch Verbindungen und Vernetzungen kann im Zweifelsfall viel Schaden, vielleicht auch viel Nutzen angerichtet werden – wir wissen es noch nicht.

… KI und Atombombe: Wenn es möglich wäre, so eine mächtige Waffe wie die Atombombe einfach zu bauen und sie allen Menschen an die Hand zu geben. Dann würden 99,999 Prozent sagen, mit so einem Teufelswerk will ich nichts zu tun haben. Aber 0,001 Prozent würden vielleicht sagen, möglicherweise ist das ein Mittel gegen den blöden Nachbarn, über den ich mich schon immer ärgere. Die würden reichen, um größten Schaden anzurichten. Nicht das Tool ist gefährlich, sondern das, was Menschen damit machen könnten. Ich habe unterschrieben, weil wir als Gesellschaft noch nicht gut vorbereitet sind auf so mächtige Tools.

Stell dir vor, jeder Mensch hätte eine Atombombe

… Fehler der KI und menschliche Psychologie: KI macht Fehler, ja, aber das ist noch kein Beleg dafür, dass es keine Intelligenz sei. Das passiert uns Menschen genauso. Diese Fehler tauchen auf, sie sind manchmal kurios, es ist aber eine Frage der Programmierung. Erstens wird es ständig verbessert. Zweitens lernt das System aus den Rückmeldungen, die es bekommt, und macht es dann in Zukunft besser. Beim Lernprozess besteht die frappierendste Ähnlichkeit zur menschlichen Intelligenz. Der entscheidende Unterschied ist die Verbindung unseres Gehirns mit einem lebendigen Körper.

… sich selbst generierende Falschmeldungen: KI konfabuliert, sie halluziniert, indem sie statistische Wahrscheinlichkeiten zugrunde legt, die aber am Ende aufgrund falscher Ausgangsdaten doch zu einem falschen Resultat oder Fakenews führen. Tech-Konzerne arbeiten mit Hochdruck daran, das zu verhindern. Gefährlich wird es, wenn Menschen bewusst manipulieren werden. Weil die dann glauben, dass sie einer großen Mehrheit angehörigen. Das kennt man aus der Psychologie: Wer glaubt, einer Mehrheit anzugehören, ist bereiter und motivierter. Dann gibt es einen Rückwirkungseffekt.

Menschen sehnen sich nach einfachen und plausiblen Lösungen

… das Verhältnis zu Autoritäten: Viele Menschen sind verunsichert, ob das, was politische Autoritäten sagen, richtig ist. Insbesondere bei unbequemen Entscheidungen wie dem Klimaschutz oder Corona. Aus Misstrauen wird Zweifel. Zweifel an den Autoritäten, auch an den Medien. Zugleich fordern sie nach neuen Autoritäten oder nach Führungsstärke, aber in einer anderen, eher populistisch orientierten, einfache Lösungen anbietenden Weise. Die Sehnsucht nach plausiblen und einfachen Lösungen ist ein menschliches Prinzip. Wir sind deswegen als Art so erfolgreich, weil wir es sehr geschickt geschafft haben, in den 300.000 Jahren, seit denen es uns gibt, nur dann wirklich Energie als Denkleistung aufzubringen, wenn es unbedingt sein muss und ansonsten vieles zu automatisieren.

… die Erfolgschancen der Warnung vor der KI: Die technologische Revolution ist nicht aufzuhalten. Aber vielleicht gelingt es ja, so etwas wie eine internationale Atomenergiebehörde für KI zu schaffen. Ein solches Kontrollgremium könnte mindestens einen gewissen Einfluss auf die Nutzung oder eben auf den Missbrauch der Systeme nehmen. Das unterscheidet unsere Stellungnahme, die auch nur aus einem Satz besteht, vom Moratorium, dass unter anderem Tesla-Gründer Elon Musk mit unterstützt. Das ist zwar aller Ehren wert, ich halte es aber für unrealistisch. So sind wir Menschen nicht gebaut und so ist unsere Gesellschaft nicht gebaut. Das hieße, dass sich Firmen selbst beschränken müssten.

Rede von Roland Freytag, damals Psychologie-Student an der Humboldt-Universität, bei der Demonstration am 4. November 1989 auf dem Alexanderplatz:

„Ich hoffe und ich glaube es auch, daß ich mit der Mehrheit der Studenten meiner Universität konform gehe, wenn ich hier formuliere: Ich halte die bisherige Form der studentischen Interessenvertretung allein über die FDJ für unzureichend. Es kommt darauf an, qualitativ neue Formen der Mitsprache für die Studenten zu schaffen. Ich möchte hier informieren, es wird in der Humboldt-Universität in der nächsten Woche eine Urabstimmung zu diesem Thema geben. Diese Abstimmung ist ein Mißtrauensantrag an das Prinzip der Alleinvertretung der Studenten durch eine politische Organisation, wie auch immer diese konkret aussieht. Und wenn die Mehrheit der Studenten diesen Mißtrauensantrag unterstützt, dann werden wir mit der Schaffung eines Studentenrates antworten, der unabhängig von den bestehenden politischen Organisationen arbeitet und der andererseits auch allen diesen Organisationen die Möglichkeit bietet, konkurrierend zueinander ihre Vorstellungen durchzusetzen. Wir fordern, daß wir das Ergebnis dieser Urabstimmung auch in einer längst fälligen freien Studentenzeitung publizieren können. Und ich möchte an dieser Stelle letztens die Hochschulen und Universitäten des ganzen Landes dazu auffordern, diesem Beispiel zu folgen, die das noch nicht getan haben.“

