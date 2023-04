Hollitzer trifft Tina und Max Engelhardt: „Wir waren glücklich, jetzt sind wir noch glücklicher“

Mit einem Internet-Video über eine Schweizer Schule in Dubai fing alles an. Da wussten Tina und Max Engelhardt: Das wollen sie auch für ihre Kinder. Seit September 2022 leben der IT-Fachmann und die gleichaltrige Kauffrau mit Tochter Bella (7) und den Zwillingen Leo und Mara (3 Jahre) im Emirat. Im Podcast von TA-Chefredakteur Jan Hollitzer berichten sie über ihr neues Leben und...

...das neue Heimatgefühl: (Max) Dubai fühlt sich schon wie Heimat an. Wir sagen zwar manchmal noch „zu Hause“, wenn es um Deutschland geht, aber auch schon oft, wenn Dubai gemeint ist. Es ist wunderschön hier. Alles, was wir uns erträumt haben, hat sich erfüllt. (Tina) Als ich Weihnachten sagte, wir fahren nach Hause, meinte ich tatsächlich Dubai.

...die Reaktion der Familie: (Max) Wenn man eine Pro-und-Contra-Liste machen würde, war das ein großes Contra. (Tina) Wir sind sehr eng mit Freunden und Familie. Wir haben versprochen, wir tun alles, damit ihr weiter dabei sein könnt. Deshalb gibt es die Storys auf Instagram.

...die Rolle als Instagram-Influencer: (Tina) Es soll kein Geschäftsmodell sein. Aber es macht mir viel Spaß. Wir wollen auch anderen Familien helfen, hierher auszuwandern. (Max) Unser Leben hat sich extrem zum Positiven verändert. das wollen wir zeigen.

...die Gründe für die Auswanderung: (Max) Wir sind positiv denkende Menschen und hatten auch in Deutschland ein schönes Leben mit wunderbaren Kindern. Aber wir wollten da sein, wo immer Sommer ist. (Tina) Vor ein paar Jahren konnte ich mir das nie vorstellen. Wir waren glücklich, jetzt sind wir noch glücklicher.

...Berufliches: (Max) Corona hat die Remote-Arbeit forciert. Ich konnte mich als IT-Berater selbstständig machen. Ich betreue weiter deutsche Kunden, sitze aber in Dubai. (Tina) Das ist ja das Coole, dass man überall in der Welt zuhause sein und auch aus der Ferne arbeiten kann.

...das Leben in Dubai: (Max) Es ist schon ziemlich cool. Es ist sicher, es ist sauber, es gibt viele Dinge, die man hier erleben kann. (Tina) Alles ist hier höher, schneller, weiter, besser. top gepflegt. Das Leben ist perfektioniert. Wir leben am Stadtrand in einer grünen Oase mitten in der Wüste. Eine Skihalle gibt es auch.

...die Kinder: (Max) Die Kinder haben es uns sehr leicht gemacht. Bella, unsere Älteste, ist sehr offen für Neues. Die jüngeren Zwillinge sind eh immer zusammen.

...ungelöste Herausforderungen: (Tina) Bislang haben wir nur ein Haus gemietet. Wir würden aber gern eins kaufen. Ich bin mir aber sicher, dass wir das hinkriegen.

