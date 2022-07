"Hollitzer trifft" zu Gast beim Kinderpodcast: Was macht ein Journalist?

Erfurt. In der 100. Folge des Podcasts "Hollitzer trifft" stellt sich TA-Chefredakteur Jan Hollitzer den Fragen von Kindern vom Pixel-Sozialprojekt in Erfurt.

Mit Kristina Vogel fing alles an. Ich traf die ehemalige Radsprinterin auf der Radrennbahn im Erfurter Andreasried, wo ich mit ihr über ihre Karriere, ihren schweren Unfall, ihr Leben im Rollstuhl und vor allem über ihre mentale Stärke sprach.

Es war ein emotionaler Auftakt meiner Podcast-Reihe „Hollitzer trifft“, mit der ich als Journalist und wir als Thüringer Allgemeine Neuland im Audio-Bereich betraten.

Mittlerweile hat sich ein illustrer Kreis aus Gästen ergeben, die aus allen Lebensbereichen ihre Geschichten erzählten.

Am liebsten bin ich direkt vor Ort – wie zum Beispiel in einer Hundeschule in Weimar, oder auf der Wartburg beim Burghauptmann oder auf dem Trainingsgelände des FC Rot-Weiß Erfurt. Coronabedingt musste ich natürlich auf virtuelle Treffen ausweichen. Aber auch dies hat überraschend gut funktioniert.

Ich finde viel Gefallen an dieser Form von Interviews oder Gesprächen, die letztlich nicht verkürzt in Textform gepresst werden müssen.

Meine Gäste haben viel Raum für ihre Geschichten und die Zuhörerinnen und Zuhörer können in die Gesprächsatmosphäre eintauchen, erspüren, in welcher Stimmung Antworten zustande kommen – so, als säßen sie daneben.

Rollen getauscht: Zur 100. Folge des Podcasts „Hollitzer trifft“ wird der TA-Chefredakteur interviewt. Foto: Marco Schmidt

Die 100. Folge wird nun eine ganz besondere sein. Denn ich werde der Interviewte sein. Fateme (14) und Zahra (9) vom Pixel-Sozialprojekt in Erfurt haben mich in ihren Kinderpodcast eingeladen, in dem sie mich zum Beruf des Journalisten befragen. Diesem Podcast biete ich Raum bei „Hollitzer trifft“. Hören Sie gern in diesen oder andere rein.