In seinem Podcast spricht TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mit Politikberater und Blogger Martin Fuchs über die schwierige Regierungsbildung in Thüringen.

Thüringen als politische Avantgarde - Martin Fuchs zu Gast bei Hollitzer trifft

Nach der Landtagswahl scheint die Bildung einer tragfähigen Regierung in Thüringen schwieriger denn je. Der Hamburger Politikberater, Blogger und Social-Media-Experte Martin Fuchs sieht darin eine Chance. Thüringen bezeichnet er als Avantgarde und Beispiel dafür, was künftig auch anderswo passieren könnte.

Für jeden, der sich mit Politik beschäftigt, werde es hochspannend, wie das Patt in Thüringen aufgelöst wird, sagt Fuchs, der Regierungen, Parlamente, Parteien, Politiker und Verwaltungen in digitaler Kommunikation berät und als Dozent für Social Media und Politik an Hochschulen tätig ist.