Jan Hollitzer spricht im Podcast mit Melanie Haack, Leiterin des ZDF-Landesstudios Thüringen über Journalismus in Zeiten von Corona

„Wir vereinzeln uns“ - Hollitzer trifft Melanie Haack

Seit Februar leitet Melanie Haack das ZDF-Landesstudio Thüringen in Erfurt, das Reportagen, Hintergrundberichte und Analysen liefert. In seinem Podcast spricht TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mit der 1978 in Ludwigsfelde bei Berlin geborenen Moderatorin über:

Homeoffice: Das gibt’s auch bei uns, wobei wir ja weiter drehen, schneiden und senden. Insofern vereinzeln wir uns, wobei ich fast immer im Studio bin.

Ankunft: Ich dachte es wird beschaulich, doch das war dann eine geballte Wucht, weil ich wegen der politischen Turbulenzen sofort im Landtag stand. Ich kannte Thüringen aber schon aus der Kindheit - vom Urlaub in Oberhof.

Morgenmagazin: Ein spannendes und kreatives Format. Ich konnte mich in einer tollen Truppe austoben. Doch ich hatte das zehn Jahre gemacht, das Angebot mit der Führungstätigkeit war sehr verlockend. Und ich habe mich gefreut, als Journalist auch wieder raus zu können, mit Menschen zu sprechen, deren Seele kennenzulernen.

Landesstudio: Wir sind relativ klein, müssen unsere Geschichten so verkaufen, damit sie überregional gesendet werden. Das war in der Zeit der Regierungskrise in Thüringen nicht schwierig.

Bodo Ramelow: Er ist sehr präsent, in verschiedenster Form. Aber letztlich wird er daran gemessen, wie Thüringen die Corona-Krise übersteht. Das ist als kleines Bundesland mit den Strukturen nicht einfach. Es gibt kaum große Unternehmen, der Mittelstand herrscht, die Leute wollen Gehör finden.

Maßnahmen der Beschränkung: Man hat sich im Alltag eingerichtet. Trotzdem spüre ich Frust und Existenzangst. Die Leute fragen sich, wann findet wieder eine Öffnung statt? Ich befürchte, das Thema begleitet uns noch lange.

Anspruch: Wir informieren, stellen dar, aber wir müssen auch kritisch fragen, warum es beispielsweise an Schutzmasken fehlt? Und ich denke, dass wir als Ostdeutsche ohnehin oft andere Probleme haben. Damit sie ins Programm kommen, dafür mache ich mich stark.

