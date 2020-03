Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

"Wir wandern auf einem schmalen Grat" - Hollitzer trifft Infektiologe Prof. Pletz

Im zweiten Corona-Sonderpodcast in unserer Reihe "Hollitzer trifft" spricht der Jenaer Infektionsbiologe Prof. Dr. Mathias Plez über die gegenwärtige Lage in Thüringen:

"Alle sind sehr angespannt. Wir bereiten uns mit Hochdruck vor, auch wenn die Fallzahlen momentan niedrig sind. Aber wir wissen, es gibt eine exponentielle Verdopplung aller vier bis fünf Tage. Die Frage ist jetzt: Kam das Social Distancing rechtzeitig für Thüringen, oder müssen wir mit italienischen Bildern in fünf bis sechs Wochen rechnen? Ich persönlich bin ziemlich optimistisch, dass es rechtzeitig kam. Ich hoffe, dass der Kelch an unser vorübergeht, dass wir entscheiden müssen, wer wird triagiert und wer nicht. Wir haben in Thüringen schon vor Corona weit über 600 Intensivbetten für etwa zwei Millionen Menschen. In der Lombardei kamen 800 Intensivbetten auf zehn Millionen Einwohner und zusätzlich möchte Thüringen seine Beatmungskapazitäten noch verdoppeln."