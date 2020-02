Das Leiden der Thüringer CDU

Wieder einmal haben sie viele Stunden getagt im Saal, der nach Bernhard Vogel benannt ist. Nun, es ist am Mittwoch kurz vor 14 Uhr, steht Mike Mohring vor den Kameras und verlautbart das Datum, an dem er das Amt abgeben will, dass er seit fast zwölf Jahren innehat.

Am 2. März, sagt er, werde die CDU-Landtagsfraktion einen neuen Vorstand wählen – und er nicht wieder kandidieren. Und ja, bestätigt er auf Nachfrage, er trete auch auf dem noch zu terminierenden Sonderparteitag nicht wieder für den Vorsitz der Thüringer CDU an.

Mohring hat damit das Äußerste vermieden: Seine sofortige Abwahl in der Fraktion. Der Antrag lag seit Tagen vor, die Mehrheit der Abgeordneten wollte dem Vorsitzenden nicht mehr die zuletzt vereinbarte Übergangszeit bis Mai einräumen.

Mohring vor Ende seiner langen Karriere

Damit steht nun der Mann, der im vergangenen Jahr eine Krebserkrankung niederrang, im Alter von 48 Jahren vor dem vorläufigen Ende einer langen Karriere: 1999 zog er in den Landtag ein, 2004 wurde er Generalsekretär der Landespartei, 2008 Fraktionschef und Ende 2014 Parteichef. Im vergangenen Jahr trat er als Spitzenkandidat an, um endlich Ministerpräsident zu werden.

Stattdessen, und dies besitzt durchaus tragische Züge, führte er die CDU in die schwerste Niederlage ihrer Geschichte. Die Gründe hatten mehr mit den widrigen Umständen als mit eigenen Fehlern zu tun. Aber die Logik der Politik verlangt nach politischer Verantwortung, zu deren Übernahme Mohring nach fast viermonatigem Widerstandskampf nun gezwungen ist.

CDU dreht sich im Kreis des Leidens – Mohring muss einstige Gegnerin loben

In diesen vier Monaten hat sich seine CDU in einem Kreis des Leidens einmal strategisch um sich selbst gedreht: Sie muss jetzt genau der Notlinie folgen, auf der sich Mohring seit dem Tag nach der Wahl verstolperte – und sich irgendwie mit der Linken auf die Wahl von Bodo Ramelow zum Ministerpräsidenten einigen. Ansonsten droht die Neuwahl des Landtags.

Die Ironie der Situation ist, dass Mohring ausgerechnet im Moment seiner finalen Niederlage die Frau loben muss, mit der er sein halbes Leben konkurrierte. Christine Lieberknecht, sagt er vor den Kameras, habe „klug und richtig zusammengefasst“, welche Varianten jetzt jenseits von Neuwahlen noch zur Auswahl stünden: „Entweder die CDU arbeitet mit der Linken zusammen oder sie ermöglicht Ramelows Wahl.“

CDU endgültig in der Defensive – Angst vor Neuwahlen

Lieberknecht, die für die CDU von 2009 bis 2014 als Ministerpräsidentin regiert hatte, war in dieser Woche noch einmal zu nationaler Bekanntheit gelangt. Am Montagabend hatte ihr Amtsnachfolger Ramelow vorgeschlagen, dass sie anstatt ihm eine rot-rot-grüne angefärbte Übergangsregierung führen sollte. Bedingung dafür seien aber die Auflösung des Parlaments und Neuwahlen binnen 70 Tagen.

Das Angebot überraschte alle und brachte die CDU endgültig in die Defensive. Abschlagen konnte sie es nicht, ohne nicht als Totalblockierer dazustehen. Annehmen konnte sie es aber auch nicht, ohne der eigenen parlamentarischen Halbierung zuzustimmen. In den Umfragen hat die Linke ihr Wahlergebnis von 31 auf 40 Prozent verbessert, derweil die CDU nochmals von 21,7 Prozent auf 12 Prozent abstürzte.

Zumal: Nahezu niemand von den 21, ausschließlich direkt gewählten Abgeordneten darf davon ausgehen, wieder seinen Wahlkreis zu gewinnen. Die Ablehnung gegen Neuwahlen ist damit auch das Ergebnis eines kollektiven Überlebenstriebs.

Das gilt nun umso mehr, da Lieberknecht abgesagt hat. Nachdem am Dienstagabend Rot-Rot-Grün und CDU ergebnislos über den Vorschlag Ramelows debattiert hatten, rief sie am Mittwochmorgen diese Zeitung an und sagte: „Ich bin aus der Debatte raus.“ Sie habe auf Bitten des Linken „den gordischen Knoten“ mit lösen wollen. „Es zeigt sich aber, dass dies nicht funktioniert, weil die Interessen diametral gegeneinander stehen.“

Mohring teilt Lieberknechts Einschätzung zur Linken

Und Lieberknecht sagte das offen, was sie seit Monaten intern propagiert hatte: „Wer jetzt keine Neuwahlen will, muss Bodo Ramelow mit verlässlicher Mehrheit zurück ins Ministerpräsidentenamt verhelfen und dann am besten mit ihm in eine Regierung gehen, ob das nun Projektregierung oder anders heißt.“ Der Unvereinbarkeitsbeschluss der Bundespartei gegenüber der Linke dürfe kein Dogma sein.

So sagt es nun auch Mohring in die Kameras: „Hier in Thüringen stoßen Prinzipien aufeinander, mit denen man nicht arbeiten kann.“ Die Bundes-CDU müsse zulassen, dass der Abgrenzungsbeschluss regional interpretiert werde. Ansonsten bleibe die Landespartei in der gleichzeitigen Distanz zu AfD und Linke „eingemauert“.

Mohring redet gut zehn Minuten und zeigt, warum er als das größte Talent der Thüringer CDU galt: Er wirkt nicht, wie so oft zuletzt, ausweichend und taktierend, sondern eloquent und einnehmend.

Doch vielleicht ist es ja auch nicht vorbei mit der Karriere. Mohring hat noch viele Fans in der Partei, einer davon kommt nächste Woche in seine Heimatstadt Apolda zum Politischen Aschermittwoch. Der Noch-Landeschef hat seinen Freund und Vielleicht-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz in die örtliche Brauereihalle eingeladen. Es ist davon auszugehen, dass die beiden ausschließlich gut übereinander sprechen werden.

