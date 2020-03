Der Thüringer Wahlkrimi – die Chronologie

Am Mittwochnachmittag, um 16.15 Uhr, steht fest: Der Linke Bodo Ramelow ist wieder Ministerpräsident von Thüringen. Der 64-Jährige folgte seinem Nachfolger Thomas Kemmerich (FDP) nach – und bildete sofort eine Landesregierung, die zum großen Teil aus den früheren Ministerinnen und Ministern besteht. Wir dokumentieren den Verlauf eines – wieder einmal – historischen Tages.

7.50 Uhr: Der Tag beginnt mit einer SMS des linken Ministerpräsidentenkandidaten. Er verkündet einen abrupten Strategiewechsel. Fast vier Wochen lang hatten seine Partei und er erklärt, dass er sich nur im 1. Wahlgang mit absoluter Mehrheit wählen lassen wolle.

Nun ist alles ganz anders: „Ich habe mich gestern mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Mario Voigt ausgetauscht und ihm mitgeteilt, dass ich erforderlichenfalls in allen drei Wahlgängen antreten werde“, teilt Bodo Ramelow mit. Er werde die Abgeordneten der CDU um „konsequente Stimmenthaltung“ bitten. „Heute ist kein Tag der Prinzipienreiterei, heute ist der erste Tag zu einer neuen Stabilität“, erklärte er. Das Chaos sei schon groß genug.

Der Hintergrund ist klar: Nachdem die FDP angekündigt hat, nicht an der Wahl teilzunehmen und die AfD ihren eigenen Fraktionschef Björn Höcke aufgestellt hat, wäre nach der Abstimmung völlig klar: Jede Stimme für Ramelow, die über die rot-rot-grüne Abgeordnetenanzahl von 42 hinausginge, müsste von der CDU stammen. Dies wiederum würde die Landespartei zerreißen. Hunderte Mitglieder haben intern für diesen Fall ihren Austritt angekündigt.

9 Uhr: Ansonsten soll aber der alte Plan seine Gültigkeit behalten. Im Landtag unterzeichnen Vertreter von CDU sowie Linke, SPD und Grünen das Protokoll ihrer Kooperationsgespräche, das sie „Stabilitätsvereinbarung“ nennen.

10 Uhr: Der Landtag füllt sich rapide. Etwa 200 Journalisten haben sich akkreditiert. Die Plätze auf der Tribüne reichen bei weitem nicht aus. Hinzu kommen Hunderte Besucher.

11.05 Uhr: Der geschäftsführende Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP), der vor vier Wochen auch von der AfD gewählt wurde und kurz darauf zurücktrat, stellt sich mit seinen vier Fraktionskollegen zum Erinnerungsfoto im Plenarsaal auf. Alle lächeln sehr freundlich. Zu diesem Zeitpunkt gilt noch die Auskunft aus der Partei, dass sie beim Wahlvorgang den Raum verlassen wollen.

11.15 Uhr: Die Sicherheit geht auch an diesem besonderen Tag vor im Landtag. Dafür sorgen Sprengstoffspürhund Berri und Polizeihauptmeister Lutz Widder von der Landespolizeiinspektion Gotha, die Plenarsaal und Besuchertribüne inspizieren.

12.29 Uhr: Ramelow gibt sich in der Landtagskantine vorsichtig optimistisch. Er gehe davon aus, dass es im dritten Wahlgang für ihn reichen werde, sagt er. Sollte es erkennbar sein, dass er im ersten Wahlgang nur mit AfD-Stimmen ins Amt gekommen sei, werde er die Wahl nicht annehmen und im zweiten Wahlgang erneut antreten. Diese Möglichkeit habe er prüfen lassen, sie sei rechtlich möglich, sagt er.

13.18 Uhr: Im Landtag sickert durch, dass die Liberalen entgegen ihrer vorherigen Ankündigung bei der Ministerpräsidentenwahl nicht den Plenarsaal verlassen wollen. Sie würden sich aber auch nicht enthalten. Und natürlich erst recht nicht für Ramelow und Höcke stimmen. Man überlege, die Stimme ungültig zu machen, heißt es.

13.50 Uhr: Ramelow betritt den Plenarsaal und wird sofort von einem großen Pulk von Kameras umringt, der dann weiterzieht, um den anderen Hauptprotagonisten abzufilmen: Björn Höcke.

14.02 Uhr: Die Sitzung wird eröffnet. Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) erinnert an den rechtsextremistischen Anschlag von Hanau. „Die Blutspur des Hasses, den der Rechtsextremismus durch dieses Land zieht, ist nicht weniger als eine Schande durch die Gesellschaft“, sagt sie. Die meisten Landtagsmitglieder klopfen auf die Tische, nur die Mitglieder der AfD-Fraktion mehrheitlich nicht. Zur Schweigeminute an die Opfer erheben sich dann aber alle Abgeordneten zum Gedenken.

14.05 Uhr: Keller dankt dem bisherigen CDU-Fraktionschef Mike Mohring für seine Arbeit. Er sitzt in der dritten Reihe. In der ersten Reihe sitzt nun der neue Vorsitzende Mario Voigt.

14.12 Uhr: Das muss jetzt wohl sein. Die FDP beantragt, die Tagesordnung zu ergänzen: Das Gesetz zur Änderung der Bauordnung soll auf jeden Fall noch im Laufe dieser Sitzungswoche behandelt werden. Alle Fraktionen sind einverstanden. Nur schnell weiter, bitte.

14.13 Uhr: Jetzt wird Tagesordnungspunkt 1 aufgerufen: „Wahl des Ministerpräsidenten des Freistaats Thüringen.“ Keller referiert den zugehörigen Artikel 70 der Verfassung: In den ersten zwei Wahlgängen sei die absolute Mehrheit von 46 Abgeordneten nötig. Im dritten reiche dann die einfache Mehrheit: Der Kandidat mit „den meisten Stimmen“ gewinne.

14.15 Uhr: Die Abgeordneten werden einzeln in der Reihenfolge ihrer Nachnamen zur Wahlurne gerufen. Die FDP hat ihre Strategie verfeinert: Die Abgeordneten bleiben einfach sitzen und nehmen damit nicht an der Abstimmung teil. Eine Liberale ist erst gar nicht zur Sitzung gekommen.

14.34 Uhr: Keller verkündet das Ergebnis: Ramelow erhielt 42 Stimmen, Höcke 22 Stimmen, bei 21 Enthaltungen. Ramelow fehlen vier Stimmen, er ist also nicht gewählt. Interessant: Damit wurden wohl exakt nach Parteilinie abgestimmt. Die rot-rot-grün Koalition hatte offenbar alle ihre 42 Stimmen für Ramelow beisammen. Die 21 Enthaltungen kamen wahrscheinlich wie angekündigt von der CDU. Die 22 Stimmen für Höcke entsprechen der Größe der AfD-Fraktion. Die fünf fehlenden Stimmen sind zweifellos jene der FDP.

15.05 Uhr: Der zweite Wahlgang beginnt. Ramelow und Höcke halten beide ihre Kandidatur aufrecht. Wieder ist eine absolute Mehrheit von 46 Stimmen nötig. Aus dem Plenarsaal sind durch die großen Fenster zur Jürgen-Fuchs-Straße die Fahnen der demonstrierenden Antifa gut zu sehen. Die Landtagsverwaltung lässt die Außenrollos herunter.

15.23 Uhr: Das Ergebnis des zweiten Wahlgangs ist die exakte Kopie des ersten. Ramelow: 42 Stimmen. Höcke 22 Stimmen. Enthaltungen: 21. Die FDP-Fraktion bleibt wieder sitzen. Es gibt wieder keinen Gewinner. Allerdings: Im dritten Wahlgang reicht nun die einfache Mehrheit. Die Sitzung wird auf Antrag der AfD für eine halbe Stunde unterbrochen.

15.57 Uhr: Höcke verzichtet auf eine erneute Kandidatur. Damit könnte Ramelow theoretisch mehr Nein- als Ja-Stimmen erhalten – wäre aber nach der dominierenden Verfassungsauslegung trotzdem als Einzelkandidat in jedem Fall mit „den meisten Stimmen“ gewählt. Zumal: Die CDU hat angekündigt, sich auch im 3. Wahlgang zu enthalten. Damit dürfte Ramelow in wenigen Minuten rechtssicher gewählt sein. Die AfD kann ihm kaum mehr schaden: Sie würde dem Linken trotz Ja-Stimmen nicht ins Amt verhelfen.

16.01 Uhr: Das Innenrollo geht nun auch herunter, weil ein Plakat der „PARTEI“ zwischen dem Außenrollo und den Fenstern klebt.

16.15 Uhr: Das Ergebnis des dritten Wahlgangs wird verkündet. Und: Bodo Ramelow ist wieder Ministerpräsident von Thüringen. Der Linke erhielt als Einzelkandidat im 3. Wahlgang wieder 42 Ja-Stimmen, also die nötigen „meisten Stimmen“. 23 Abgeordnete, die wahrscheinlich fast alle der AfD angehören, stimmten mit Nein. Es gab 20 Enthaltungen. Damit hat sich – mit einer Ausnahme – wohl wieder die gesamte CDU-Fraktion enthalten. Die FDP war wie immer nicht dabei.

16.18 Uhr: Der alte neue Regierungschef wird von Landtagspräsidentin Keller vereidigt. Dabei lässt der gläubige Protestant Ramelow den fakultativen Zusatz „So wahr mir Gott helfe“ weg.

16.20 Uhr: Die Gratulanten stehen in der Reihe – und müssen warten. Björn Höcke führt ein längeres Gespräch mit Ramelow, nachdem ihm dieser den Handschlag verweigert hat.

16.21 Uhr: Ramelow hält seine Antrittsrede. Die Krise, die mit der Wahl Kemmerichs am 5. Februar begann, sei auch eine Chance, sagt er. „Der Freistaat Thüringen ist ein starker Freistaat“, der für „Weltoffenheit und Toleranz“ stehe. Dann wendet er sich in Richtung der AfD. Er würde, sagte er, „Herrn Höcke“ erst dann die Hand geben, wenn dieser die Demokratie verteidige und „nicht mit Füßen“ trete. Es folgen Buh-Rufe der AfD.

16.24 Uhr: Der Ministerpräsident redet frei – und wird lauter. Er finde es „beklemmend“, ruft er, dass die Familie Kemmerichs angegriffen worden sei. Wieder tönen Protestrufe aus der AfD. „Sie wissen nicht, wie es meiner Frau gegangen ist“, antwortet Ramelow, auch sie habe unter Polizeischutz gestanden. Dann will sich der Regierungschef beherrschen. „Ich danke allen, die heute dafür gesorgt haben, dass wir wieder in stabile Verhältnisse kommen“, sagt er.

Doch die AfD stört weiter. „Das sind keine stabilen Verhältnisse“, ruft Landeschef Stefan Möller. „Halten Sie doch einfach mal die Klappe da drüben“, ruft jetzt Linke-Fraktionschefin Susanne Hennig-Wellsow von der anderen Seite des Saales herüber.

16.26 Uhr: Jetzt kann Ramelow endlich seine rhetorischen Blumen an die Union loswerden: „Ich danke der CDU-Fraktion, die in einer schwierigen Situation unter allen eigenen Auseinandersetzungen in der Bundespartei hinweg zu sagen: Wir müssen gemeinsam für die Stabilität dieses Landes sorgen.“ Es gehe darum, jetzt das Land geordnet in die Neuwahlen am 25. April 2021 zu führen.

16.28 Uhr: Dann ist die Antrittsrede beendet. Die Landtagssitzung wird unterbrochen: Es muss eine Regierung gebildet werden.

