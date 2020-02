Die Stellvertreter übernehmen Thüringer CDU

Am Montag beginnt die CDU damit, ihre Führung neu zu ordnen. Zwei Tage vor der möglichen Wahl des alten neuen Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) gibt Mike Mohring den Vorsitz der Landtagsfraktion ab, den er seit 2008 innehatte. Gleichzeitig tritt er vom Vorsitz der Landespartei zurück, den er Ende 2014 übernahm.

Damit, so sagte er zuletzt, übernehme er die Verantwortung dafür, dass die Partei ihr Wahlversprechen breche, weil eine „wie auch immer geartete vertragliche Vereinbarung für eine Tolerierung einer rot-rot-grünen Regierung durch die CDU im Raum“ stehe.

Damit meinte Mohring die „Stabilitätsvereinbarung“, auf die sich seine Fraktion vor einer Woche mit Linke, SPD und Grünen grundsätzlich verständigt hat. Sie soll nach einer Wahl Ramelows – bei der allerdings die CDU offiziell „nicht aktiv“ für den Linken stimmen will – den Beschluss eines Landesetats 2021 und anderer Projekte ohne die AfD ermöglichen, bis dann im April 2021 der Landtag neu gewählt wird.

Vorübergehende „konstruktive Opposition“, um schnelle Neuwahlen zu vermeiden

Eine Tolerierung sei dies jedoch ausdrücklich nicht, hatte im Gegensatz zu Mohring der Abgeordnete Mario Voigt betont, der die Vereinbarung statt Mohring mit Rot-Rot-Grün verhandelt hatte. Vielmehr gehe es um eine vorübergehende, „konstruktive Opposition“, um schnelle Neuwahlen zu vermeiden. Die CDU steht derzeit in den Umfragen bei 12 bis 14 Prozent.

Voigt gilt seit Junge-Union-Zeiten als Dauerkonkurrent Mohrings, unter Christine Lieberknecht war er CDU-Generalsekretär. Er will nun den Vorsitz der verunsicherten Fraktion übernehmen. Zusätzlich muss der gesamte Vorstand neu sortiert werden, weil der Parlamentarische Geschäftsführer Maik Kowalleck sowie die Fraktionsvize Christina Tasch und Michael Heym ihre Posten abgeben wollen.

Als neues Vorstandsmitglied wird Beate Meißner aus Sonneberg genannt, sie ist neben Tasch die einzige Frau in der Fraktion. Gehandelt wird zudem neben Christoph Zippel und Marcus Malsch auch Thadäus König, er kommt wie Tasch aus dem Eichsfeld.

Raymond Walk erwägt eine Gegenkandidatur

Voigt scheint die Mehrheit der Fraktion hinter sich zu haben. Dennoch erwägt Mohrings bisheriger CDU-Generalsekretär Raymond Walk nach Informationen dieser Zeitung eine Gegenkandidatur. So wie Voigt äußerte er sich auf Nachfrage nur ausweichend dazu.

So oder so sind die Entscheidungen in der Fraktion mit Blick auf den ebenfalls neu zu wählenden CDU-Landesvorstand abzuwägen. Der Sonderparteitag soll am 18. April stattfinden. Da Voigt wegen seiner offenen Feindschaft zu Mohring nicht als Integrationsfigur wahrgenommen wird, gilt hier seit Längerem Christian Hirte als Favorit. Der Bundestagsabgeordnete ist wie Voigt einer der Vize-Landeschefs und hatte zuletzt seinen Posten als Ost-Beauftragter der Bundesregierung verloren.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nötigte ihn zum Rücktritt, weil er Thomas Kemmerich (FDP) öffentlich zur Ministerpräsidentenwahl gratuliert hatte und die SPD deshalb wieder einmal die große Koalition in Berlin halb infrage stellte. Zudem soll sich Mohring – was er öffentlich energisch dementiert – nach Informationen dieser Zeitung bei Merkel über seinen Vize beschwert haben.

CDU erhält nur dann die nötige Zeit, sich neu aufzustellen, wenn Ramelow gewählt wird

Hirte selbst sagt dazu wenig. Der einzige Satz, mit dem er sich zitieren lässt, lautet: „Wir brauchen in der Thüringer CDU einen Neuanfang, inhaltlich und personell. Jetzt gilt es, gemeinsam bis zum 18. April zu überlegen, wie wir diesen Neuanfang organisieren wollen.“

Dabei gibt es eine interessante Kopplung der Interessenlagen mit Rot-Rot-Grün: Die CDU erhält nur dann die nötige Zeit, sich neu aufzustellen, wenn Ramelow am Mittwoch zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Ansonsten dürften rasche Neuwahlen eingeleitet werden und der Landtagswahlkampf beginnen – mit allen Folgen für jeden einzelnen Abgeordneten.

Liveblog Regierungskrise: Linke will Landtag auflösen, sollte Ramelow keine Mehrheit bekommen

„Rechte“ Steigbügel an Privatadressen von Thüringer Abgeordneten gesendet