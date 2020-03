Für AfD-Landtagsvize gestimmt - Irritation über Ramelow bleibt

Die Linke-Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss wirkt am Montag immer noch angefasst. „Ich kann Bodo Ramelow nicht verstehen. Es gab keine Notwendigkeit, einem AfD-Mann aktiv die Stimme zu geben. Das macht man einfach nicht.“

Auch Ramelows Haltung zum Paritätsgesetz vermag König-Preuss nicht nachzuvollziehen. „Wir wählen erst 2021 den Landtag neu“, sagt sie. Und demnächst dürfte es wegen der AfD-Klage ein Urteil des Verfassungsgerichts geben. „Warum sollten wir das Gesetz aussetzen?“

Der Ärger in der Linken bleibt also groß. Obwohl der einzige linke Ministerpräsident nicht einmal seit einer Woche wieder im Amt ist, hat er es bereits geschafft, seine Partei gegen sich aufzubringen. Am Freitag teilte Ramelow dieser Zeitung mit, als Abgeordneter, der er ja auch ist, AfD-Politiker Michael Kaufmann zum Landtagsvizepräsidenten gewählt zu haben. Zudem erklärte er, dass die jüngste Änderung des Wahlgesetzes, das den Parteien paritätisch mit Frauen und Männern besetzte Landeslisten vorschreibt, noch nicht bei der Neuwahl des Landtags im April 2021 gelten soll.

Innerparteilicher Protest

Insbesondere die Wahl Kaufmanns, der zum „Flügel“ Björn Höckes gerechnet wird, traf auf innerparteilichen Protest. Nicht nur Ramelows Landesvorsitzende Susanne Hennig-Wellsow distanziert sich öffentlich. Auch die Linke-Spitze in Berlin verbreitete eine Erklärung, in der sie Ramelows Entscheidung als falsch bezeichnete: „Wir bekräftigen die Haltung unserer Partei, dass wir eine klare Abgrenzung gegenüber der AfD betreiben.“

Ramelow meldete sich daraufhin am Sonntag mit einer Erklärung im Internet, in der er sich von der AfD („Hass und Hetze“) distanzierte, aber sich nochmals verteidigt. Er habe sich „als Ministerpräsident in der Pflicht gesehen, Verantwortung für die Handlungsfähigkeit demokratischer Institutionen zu übernehmen“. Hintergrund: Die AfD hatte die Ausschüsse blockiert, in denen der Landtag Richter und Staatsanwälte wählte. Die Fraktion knüpfte ihre Mitarbeit mit der Forderung, den ihr zustehenden Vizepräsidentenposten zu besetzen.

König-Preuss hingegen bezeichnet diese Blockade als „Erpressung“. Es sei kontraproduktiv, dass Ramelow hier nachgegeben habe.

Will Ramelow alle umarmen - auch die CDU?

Auch die Koalitionspartner sind maximal irritiert. Einige Sozialdemokraten und Grüne glauben sogar, dass sich Ramelow gezielt auf ihre Kosten in der Öffentlichkeit als überparteilicher Staatsmann profiliere. Der Ministerpräsident, heißt es, habe sich gerne im dritten Wahlgang von der rot-rot-grünen Minderheit wählen lassen. Jetzt aber ziele er darauf, alle zu umarmen und irgendwie mit der CDU zu regieren, mit der die Linke eine Mehrheit im Parlament besäße. Dies sei illoyal. Doch laut sagt das bisher niemand. Offiziell nennt SPD-Landesvize Diana Lehmann die beiden Vorstöße Ramelows bloß „nicht hilfreich“. Die Wahl Kaufmanns verstehe sie nicht und beim Paritätsgesetz gebe es „aktuell keinen Handlungsdruck“.

Doch so ganz stimmt das nicht: Parallel zur Verfassungsklage der AfD hatte die FDP einen Gesetzentwurf eingebracht, der die Parität wieder abschaffen würde. Falls Rot-Rot-Grün nicht selbst aktiv wird, könnte es genau zu der blau-schwarz-gelben Mehrheit kommen, welche die Union in ihrer Stabilitätsvereinbarung mit der Minderheitskoalition eigentlich ausgeschlossen hatte. Und genau das will Ramelow offenbar verhindern.

