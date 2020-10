Mit dem Reformationstag am 31. Oktober wird an Martin Luthers Thesenanschlag erinnert, der als Geburtsstunde der evangelischen Kirche gilt. Wir sprachen darüber mit dem Landesbischof der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer.

Bischof Kramer, was bedeutet der Reformationstag Ihnen persönlich?

Ich habe am 30. Oktober Geburtstag und freue mich über den Feiertag danach. Ich finde es großartig, dass es diese Form der Erinnerung an die Reformation in Deutschland gibt. Sie hat viel verändert und in positivem Sinn vorangebracht in der Gesellschaft, das zu feiner sich lohnt. Persönlich bedeutet mir das Evangeliums des Reformationstages viel. Dort heißt es in der Seligpreisung Jesu: Glückselig sind die Armen – denn ihrer ist das Himmelreich. Für mich ist das auch eine geistliche Frage von Erneuerung.

Auslöser waren die 95 Thesen von Martin Luther über den Ablasshandel, welche Botschaften enthalten sie für die Gegenwart unter Corona-Bedingungen?

Eine wichtige Forderung der Thesen ist, Buße zu tun, umzukehren von falschen Wegen. Corona fragt uns einerseits, wie wir damit und miteinander umgehen. Anderseits sind wir geistig angehalten, innezuhalten und darüber nachzudenken, was in unserem Leben vielleicht nicht richtig läuft und was wir erneuern sollten für uns, für das Miteinander und für unsere Umwelt. Eine Aufforderung der 95 Thesen lautet, denkt nicht dass ihr mit Geld alles kaufen könnt. Findet selbst eine Beziehung zum Leben und zu Gott.

Luther spricht viel von der „Freiheit eines Christenmenschen“ - wie steht Ihre Kirche zum neuen Lockdown?

Als Kirche freuen wir uns, dass man unser Selbstbestimmungsrecht respektiert und uns zutraut, dass wir mit der Situation gut umgehen können. Auch in unseren Kirchen sind wir unterschiedlich von der Pandemie betroffen. Wir müssen mit den Polen zwischen Gedankenlosigkeit und Überängstlichkeit zurecht kommen. Die Freiheit ist in diesem Fall eine Abwägungsfrage, die Politik muss Entscheidungen treffen. Wir wünschen uns natürlich, dass wir als Kirche gehört werden. Man kann nicht alles nur virologisch oder mit Desinfektionsschutz und Isolation lösen. Man darf Menschen nicht der Einsamkeit überlassen. In der Abschottung braucht es sichere Bereiche für Begegnungen, in denen trotz körperlicher Distanz soziale Nähe möglich ist.

Im Frühjahr gingen auch von religiösen Veranstaltungen Ansteckungswellen aus – was hat das mit der Kirche gemacht?

Ein großes Problem ist das Singen. Paul Gernhardt, ein großer Liederdichter, sagt: Ich singe Dir mit Herz und Mund. Man ist mit dem Herzen dabei, braucht beides. Und das fehlt. Für die Kirchenmusik, die sich jetzt normalerweise auf die Feiertage vorbereitet, ist das ein riesen Drama. Weihnachten ohne Weihnachtsoratorium, Ostern ohne die Passionen sind schwer denkbar. Mitteldeutschland war immer ein pulsierender Musikraum. Es ist wirklich zum Verzweifeln.

Was passiert in den nächsten Tagen in den 2000 evangelischen Kirchen Thüringens?

Es wird Gottesdienste geben, die werden sehr vorsichtig sein. Man wird vor Ort schauen, was möglich ist. Ich habe großes Vertrauen in unsere Mitarbeiter und Kirchenmitglieder, dass sie das gut hinbekommen.

Was wünschen Sie sich für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit?

Beim sogenannten Beherbergungsverbot denke ich an die Weihnachtsgeschichte. Maria und Josef suchen eine Herberge, finden keine und landen im Stall. Ich wünsche mir, dass wir achtsam miteinander umgehen und getrost Weihnachten feiern können. Wir als Kirche tun da gern das Unsrige dazu. Macht es wie Jesus, werdet Mensch.

