Mario Voigt: „Wir sind Teil der Lösung und nicht Teil des Problems“

Die CDU hat sich in drei Wahlgängen bei der Ministerpräsidentenwahl enthalten. CDU-Fraktionschef Mario Voigt zeigt sich im Gespräch mit dieser Zeitung stolz auf seine Fraktion. Die habe in den letzten Wochen gezeigt, dass sie Teil der Lösung sein wolle.

Wie erleichtert waren Sie darüber, dass sich die CDU-Fraktion nun doch in allen drei Wahlgängen enthalten konnte?

Wir haben konsequent gesagt, dass wir weder Bodo Ramelow noch Björn Höcke wählen werden. Unsere Haltung war von Tag eins an klar. Das haben wir in allen drei Wahlgängen dokumentiert. Ich bin sehr froh, dass wir heute konsequent und verlässlich agiert haben.

Wann hat Ihre Fraktion in den letzten vier Wochen Disziplin gelernt?

Seit dem 5. Februar wissen wir, dass die AfD gewillt ist, unsere Demokratie von allen Seiten unter Beschuss zu nehmen. Wir dagegen sehen uns als konstruktive Opposition. Auf dieser Grundlage haben wir versucht, einen Weg aus dieser Regierungskrise zu finden. Andere haben da keinen konstruktiven Beitrag geleistet. Wir sind Teil der Lösung und nicht Teil des Problems.

Die FDP ist beispielsweise sitzen geblieben bei der Ministerpräsidentenwahl. Wie bewerten Sie das Verhalten?

Das muss jede Fraktion für sich selbst abwägen. Es gab ähnliche Wortmeldungen auch aus der CDU. Ich vertrete die Auffassung, und da weiß ich meine Fraktion hinter mir, dass wir als Parlamentarier gewählt sind, um Verantwortung zu übernehmen. Das bedeutet auch, an einer Wahl teilzunehmen. Wichtig ist dabei aber auch, dass wir in allen drei Wahlgängen das gemacht haben, was wir vorher gesagt haben. Das ist Verlässlichkeit.

Wie wollen Sie den Menschen in Thüringen zeigen, dass Sie verlässlich sind?

Es beginnt mit der Klarheit in den Positionen. Alles, was wir in den letzten vier Wochen angekündigt haben, ist eingetreten.

Wir haben Bodo Ramelow nicht gewählt und uns heute in drei Wahlgängen enthalten. Die Bürger wissen also, woran sie bei der CDU sind. Außerdem wollen wir die Fraktion im Landtag sein, die am stärksten mit Sacharbeit Punkte sammelt. Beispiele sind der Thüringer Schulfrieden und das kommunale Investitionspaket, das am Freitag auf unsere Initiative beschlossen werden soll.

Welche Rolle wird Mike Mohring, Ihr Vorgänger als Fraktionschef, künftig in der Arbeit als einfacher Abgeordneter spielen?

Er hat eine hohe Expertise bei Finanzthemen und vielen anderen Politikfeldern. Unsere Fraktion ist auf seine Erfahrung angewiesen; und ich glaube, dass wir ein normales Miteinander pflegen werden.

Haben Sie eigentlich jemals so viele Einmischungen aus der Bundespartei erlebt?

Ich glaube, dass wir in Deutschland gut daran tun, wenn diejenigen, die nicht mal richtig wissen, was in Thüringen abgeht, sich bei den Themen heraushalten, die unser Bundesland betreffen. Wenn wir das als Maßstab von Föderalismus begreifen, dann ist uns allen geholfen. Jetzt aber geht es darum, durch Sacharbeit zu überzeugen.

Was ist Ihr erster Schritt, wenn wir gerade schon nach vorne schauen?

Das kommunale Investitionspaket, das wir hoffentlich am Freitag verabschieden wollen. Damit fließen in den kommenden 4 Jahren über 560 Millionen Euro in die Landkreise und Kommunen, um das Leben vor Ort konkret mit finanziellen Mitteln zu unterstützen.