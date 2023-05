Berlin. Ukrainische Aktivisten haben in Russland wohl private Überwachungssysteme gehackt, um eine Rede in Cafes oder Geschäften abzuspielen.

Der Ukraine-Krieg dürfte der am besten dokumentierte militärische Konflikt aller Zeiten sein, gerade aufgrund der sozialen Netzwerke. Wie in jedem Krieg ist die Wahrheit allerdings das erste Opfer.

Es ist auch ein Kampf um die öffentliche Meinung. Und Propaganda, Hacker-Angriffe, Fake-Videos sind Waffen. Viele Angaben zum Geschehen lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Das gilt auch für den Hackerangriff, den ukrainische Medien gerade feiern und der sich am 10. Mai ereignet haben soll.

Russland: Ungläubiges Staunen über die Stimme aus dem Off

Man stelle sich vor, jemand geht ahnungslos in einen Laden und aus den Lautsprechern, aus denen gewöhnlich Hinweise oder Angebote ertönen, klingt plötzlich die Stimme von Kremlchef Wladimir Putin. Genau das ist offensichtlich ukrainischen Aktivisten gelungen, allerdings mit einer ganz anderen Stimme aus dem Off.

Sie wollen in ganz Russland vereinzelt Überwachungssysteme gehackt haben, um in Cafes, Geschäften und Büros über öffentliche Lautsprecher eine Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyjs zu übertagen. Eine Zwangsbeschallung, jäh und unerwartet.

An den Gesichtern der Zuhörer, die per Video von den Überwachungskameras aufgezeichnet wurden, kann man eines unschwer herauslesen: Pure Verblüffung. Die ganze Szenerie mutet surreal an oder wie ein Streich mit einer versteckten Kamera. Mit einem Unterschied: Die wenigsten Russen können darüber lachen.

Ukraine: Video wurde mehr als 100.000 Mal geklickt

Die Menschen drehen sich um, schauen entgeistert dorthin, wo sie die Schallquelle vermuten; einige wenige lachen sogar. Manche nesteln an ihren Handys oder an einer Fernbedienung. Es ist unsicher, ob jedem sofort klar wird, wer die Stimme aus dem Off ist, spätestens jedoch im Laufe der Selenskyj-Rede werden sie es gemerkt haben. Zum Schluss der Aufnahme rückt ein Mann mit einer Leiter heran, um offensichtlich Kamera und Lautsprecher abzuschalten.

Allen Anschein nach ist den ukrainischen Hackern ein Propaganda-Coup gelungen – nicht ohne Witz und Ironie. Allein auf dem Twitter-Kanal des Magazins "Business Ukraine“, das monatlich englischsprachig erscheint, ist das zwei Minuten und 20 Sekunden lange Video inzwischen weit über 100.000 Mal angeklickt worden. (fmg)

