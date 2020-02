So jubelt das rechte Lager nach der Wahl in den sozialen Medien

Stolz, Schadenfreude, Triumph und Siegerposen. Das ist der Grundtenor, der in den sozialen Medien im rechtspopulistischen Lager vielfach zu vernehmen ist, kurz nach der Wahl Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsidenten Thüringens.

Bundestagsabgeordneter Stephan Brandner twitterte einen Link zu seinem Kommentar zur Wahl. In dem Beitrag schreibt er, dass die AfD im Thüringer Landtag geschlossen ihr wichtigstes Wahlversprechen eingelöst habe: „Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich ist mehr eine Notlösung, aber diese Nachteile mussten hingenommen werden. Rot-Grün ist am Ende! Ich hoffe, dass die Thüringer Politik jetzt bürgerlich wird und wir alle gemeinsam in der Lage sind, das rot-grüne Feuchtbiotop auszutrocknen.“

AfD-Landeschef Björn Höcke sagt in einem Video: „Noch sind wir nicht stark genug, einen eigenen Ministerpräsidenten zu wählen als AfD. Aber wir sind bereits jetzt schon stark genug, rote Ministerpräsidenten, kryptokommunistische Ministerpräsidenten, denn nichts anderes war Bodo Ramelow, in den Ruhestand zu schicken. Und darauf können wir alle stolz sein.“ Vielfach geteilt, über 4900 Mal mit „gefällt mir“ versehen und über 800 Mal kommentiert wurde das Video unter anderem auch auf der Facebook-Seite der rechtspopulistischen Bürgerinitiative Bündnis-Zukunft-Hildburghausen.

Der Südthüringer Neonazi Tommy Frenck twittert direkt nach dem dritten Wahlgang: „Sensation. Thüringen. Endlich Ramelow weg. Rechts rockt.“ Besonders aktiv ist Tomas Rudy (AfD) auf Facebook. Er teilt und kommentiert im Minutentakt nach der Wahl, spricht vom „klasse Job“, den die AfD gemacht habe.

In den Kommentaren zum vielfach geteilten Blumenwurf-Video, das Linken-Chefin Susanne Hennig-Wellsow bei der Nicht-Gratulation von Kemmerich zeigt, ist von „schlechten Verlierern“ und „Kleinkindverhalten“ die Rede. Ein Nutzer schreibt auf Facebook: „Die Kommunisten wollten wir schon vor 30 Jahren zum Teufel jagen, wo sie auch hingehören!“ Es ist von „linken Tyrannen“ die Rede, und dass nun endlich Schluss sei mit Stasi und Ex-DDR-Politik.

Der Schleizer AfD-Landtagsabgeordnete Uwe Thrum bezeichnet die Strategie seiner Partei als „taktisches Meisterwerk“ und ergänzt: „Wir sind die Königsmacher.“ Immer wieder ist zudem aus dem rechtspopulistischen Lager zu hören, dass der Wählerwille gesiegt habe.