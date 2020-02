Selbst, wenn nur wenige Tage im Amt: So viel Gehalt bekommt Kemmerich

Thüringens Ministerpräsident Thomas Kemmerich verdient als Regierungschef jeden Monat 16.100 Euro Amtsgehalt. Hinzu kommt noch eine Dienstaufwandsentschädigung von 766 Euro und 153 Euro Familienzuschlag, teilte die Thüringer Staatskanzlei mit. Grundlage bildet das Thüringer Ministergesetz. Die genaue Höhe beträgt 122 Prozent der Besoldungsgruppe B10.

Das Amtsgehalt wird vom Beginn des Monats gezahlt, in dem sein Amtsverhältnis beginnt. Das wäre für Ministerpräsident Thomas Kemmerich der Februar, in dem er gewählt wurde und seinen Amtseid geleistet hat. Die Zahlung erfolgt bis zum Ende des Monats, in dem das Amtsverhältnis endet.

Ein einfacher Rücktritt oder die Auflösung des Landtags würden nicht zwangsläufig dazu führen, dass das Amtsverhältnis des Ministerpräsidenten sofort endet. Die Verfassung verpflichtet den Regierungschef zum Beispiel, bei einem Rücktritt noch bis zur Ernennung eines Nachfolgers im Amt zu bleiben.

Dem Regierungschef steht laut Thüringer Ministergesetz nach dem Ende seiner Amtszeit mindestens weitere sechs Monate ein Übergangsgeld zu. Das Redaktionsnetzwerk Deuschland (RND) hat errechnet, dass er für die ersten drei Monate insgesamt 75.468,33 Euro und für die weiteren drei Monate insgesamt 25.156.11 Euro erhalten würde.

Damit stehen dem FDP-Politiker mit der Annahme seiner Wahl und dem Ablegen des Amtseids als Thüringer Ministerpräsident mindestens 93.000 Euro an Gehalt und Übergangsgeld zu. Diese Summe erhöht sich mit jedem weiteren Monat als Regierungschef.

Keinen Anspruch hat Thomas Kemmerich vorerst auf eine Ruhegehalt. Dieser steht ihm laut Gesetz erst dann zu, wenn er mindestens zwei Jahre im Amt ist.