Thüringen-Ticker: Alle Nachrichten vom 29. November bis 3. Dezember 2021

Alle Nachrichten aus und für Thüringen im Zeitraum vom 29.11.2021 bis 03.12.2021.

Zum aktuellen Thüringen-Ticker mit allen Nachrichten von heute

Freitag, 3. Dezember

19.04 Uhr: Stiller Corona-Protest auf dem Geraer Markt mit Liedern, Märchen und angestrahltem Rathaus

Die Initiative „Lichtblick Gera“ hatte bereits im vorigen Jahr mehrere Aktionen durchgeführt. Nun wird man wieder aktiv, auch in den kommenden Wochen.

Newsletter zur Bundestagswahl Bestellen Sie hier den wöchentlichen Newsletter zur Bundestagswahl E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

18.30 Uhr: Thüringer Innenministerium prüft Ausrufung des Katastrophenfalls

Das Thüringer Innenministerium prüft, ob angesichts der Corona-Lage im Freistaat der Katastrophenfall ausgerufen werden sollte. Es werde unter anderem geprüft, ob die Voraussetzungen dafür derzeit gegeben wären und ob dieser Schritt sinnvoll wäre.

17.55 Uhr: Erste Lifte im Thüringer Wald öffnen schon dieses Wochenende

Auf Grund guter Schneeverhältnisse kann die Wintersportsaison in Thüringen schon an diesem Wochenende beginnen. Wo Lifte geöffnet und Loipen gespurt werden.

17.40 Uhr: Brutale Attacke mit Cuttermesser in Gera: Täter kämpfen um niedrigere Strafe

Drei Flüchtlinge hatten zwei Männer in der Leipziger Straße in Gera schwer verletzt. Gegen zwei von ihnen muss das Gericht die Strafen neu festlegen.

17.04 Uhr: Stelzendorfer Pâtisserie unter den 16 besten Cafés in Deutschland

Für die Meisterbäckerin Doreen Bergmann ist es eine große Ehre: 500 Ziele in Deutschland hatte die Jury besucht.

16.50 Uhr: Thüringer SPD-Landräte bitten um Verzicht auf Proteste am Wochenende

Thüringen steht vor einem Wochenende, bei dem massive Proteste gegen die geltenden Coronabestimmungen erwartet werden. Vier SPD-Landräte im Freistaat richten einen eindringlichen Appell an die Bevölkerung.

16 Uhr: Immer mehr Krebserkrankungen

Von den insgesamt 61,5 Millionen gesetzlich Krankenversicherten ab 15 Jahren in Deutschland hatten 2019 knapp 3,32 Millionen Menschen mindestens in zwei Quartalen eine als gesichert dokumentierte Krebsdiagnose. Laut Zentralinstitut gibt es bei Krebsarten regionale Unterschiede. So zeigte sich etwa bei Blutkrebsarten vor allem in in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen die stärksten relativen Zunahmen. Laut Statistik sind einige Regionen in Thüringen besonders betroffen.

14.51 Uhr: Bungalows brennen: Kleinkrieg in Laubenkolonie in Gotha

Zwei Bungalows gehen am Ortsrand von Gotha in einer Kleingartenanlagen in Flammen auf. Der Verdacht der Brandstiftung liegt nahe.

14.30 Uhr: Frau fährt fast Bahnmitarbeiterin um: Bahnstrecke zwei Stunden gesperrt

Eine 40-Jährige verlor im Kreis Sömmerda die Kontrolle über ihr Auto und richtete erheblichen Schaden an.

14.02 Uhr: 3G am Arbeitsplatz führt zu Zugausfällen bei Abellio

Der Zuganbieter Abellio schließt für das kommende Wochenende vermehrte Zugausfälle nicht aus. Reisende sollten sich frühzeitig vor Fahrtantritt informieren, ob sie von den Ausfällen betroffen sind. Das sind Gründe.

13.20 Uhr: Inzidenzen bei Kindern und Jugendlichen weit über Landesschnitt

Die Corona-Zahlen bei Kindern und Jugendlichen sind in Thüringen weit über dem Landesschnitt. Einer Übersicht des Gesundheitsministeriums zufolge lagen die Sieben-Tage-Inzidenzen bei den 6- bis 11-Jährigen und bei den 12- bis 17-Jährigen zuletzt deutlich über 1500 und steuerten auf die 2000 zu. Alle anderen Altersgruppen lagen demnach deutlich darunter. In allen Altersklassen, bis auf die Menschen über 80, sei die Zahl der wöchentlichen Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner auf dem Höchststand seit Beginn der Pandemie, hieß es in dem Bericht. Stichtag für die Daten war der 1. Dezember.

Demnach lag zuletzt die Inzidenz bei Ungeimpften mit 556,8 mehr als dreimal so hoch wie bei Menschen mit vollständigem Impfschutz (178,6). Die Zahlen bezogen sich auf die Woche vom 22. November bis zum 28. November – in der Woche hatte die Sieben-Tage-Inzidenz insgesamt noch bei 435,4 gelegen. (dpa)

12.45 Uhr: Kinderimpfungen sollen noch vor Weihnachten starten

Corona-Impfungen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren sollen in Thüringen noch vor Weihnachten möglich sein. Losgehen soll es ab dem 14. oder 15. Dezember in den vier größten Impfstellen des Landes. Ab dem 27. Dezember wird das Angebot auf alle Impfstellen des Landes ausgeweitet. Das ist für die Kinderimpfungen geplant.

12.16 Uhr: Randalierender Rentner will in Erfurt Straßenbahn fahren

Ein 65-jähriger Mann wollte in der vergangenen Nacht in Erfurt mit der Straßenbahn fahren. Der Mann war allerdings zu spät dran. Seine gewünschte Bahn fuhr gerade in der Innenstadt los, als er zusteigen wollte. Kurzerhand schlug der 65-Jährige mit seinem Gehstock gegen die Tram, um den Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Dabei zerstörte er eine Seitenscheibe der Bahn und verursachte 1000 Euro Sachschaden.

11.30 Uhr: Corona-Inzidenz in Thüringen überschreitet die 1000er-Marke

Etwa eine Woche nach dem Inkrafttreten strengerer Corona-Regeln in Thüringen ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat über die 1000er-Marke geklettert. Beim Robert Koch-Institut wurden mit Stand vom Freitag für Thüringen 1013,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche gemeldet. Am Donnerstag lag der Wert bei 993,8. Thüringen hat damit bundesweit die zweithöchste Inzidenz und nähert sich Negativ-Spitzenreiter Sachsen, das eine Inzidenz von 1224,7 auswies, weiter an. Besonders stark betroffen ist dieser Landkreis.

11.02 Uhr: Gast in Erfurter Pension außer Rand und Band

Ein 32-Jähriger hatte sich in dieser Woche in einer Erfurter Pension eingemietet. Nachdem er zwei Türen beschädigt hatte, erhielt er ein Hausverbot. Am Mittwoch tauchte er nach Angaben der Polizei wieder in der Pension auf und weigerte sich zu gehen. Die Polizei wurde gerufen. Der 32-Jährige leistete Widerstand gegen die Beamten. Er wurde gefesselt und zur Dienststelle gebracht. Da der Mann sich nicht beruhigte, verbrachte er die Nacht in einer Zelle. Gegen ihn wurden mehrere Anzeigen gefertigt.

10.40 Uhr: Thüringer Blogger zieht sich nach 55.000 Tweets aus Twitter zurück

Der Umgangston wird rauer: Gestern berichtet die Jenaer SPD über eine Parolen, die Unbekannte ans Haus der Sozialdemokraten geschmiert hatten. Der aufgrund seiner früheren Aktivitäten in der Jenaer Stadtpolitik bekannte Frank Cebulla ist ebenfalls von einem Übergriff betroffen, der mit einer Meinung zur Corona-Politik zu tun hat. Allerdings ging die Attacke bei ihm ins Persönliche und geschah per Twitter und E-Mail.

10.30 Uhr: Geflügelpest im Altenburger Land nachgewiesen

Erst war es ein Verdacht, nun hat er sich bestätigt: Die Geflügelpest ist im Altenburger Land angekommen. Betroffen ist eine Geflügelzucht in Thonhausen, wo nun 300 Tiere getötet werden müssen. Die Nachricht erreichte das Veterinäramt des Altenburger Landes nach Auswertung der Laboruntersuchung aus dem Friedrich-Loeffler-Institut. Es handelt sich um das hochpathogene aviäre Influenzavirus (HPAIV) vom Subtyp H5N1, den Erreger der Geflügelpest.

10.23 Uhr: Fußgänger in Hildburghausen von Auto angefahren und nach Unfall verstorben

Bei einem Unfall in Hildburghausen ist ein Fußgänger ums Leben gekommen. Der 23-Jährige wurde gestern Abend beim Überqueren der Friedrich-Rückert-Straße von einem Auto angefahren, wie die Polizei mitteilte. Der Mann wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Trotz aller Bemühungen der Ärzte verstarb der Mann wenig später:

Transporter erfasst Fußgänger: Junger Mann schwer verletzt Transporter erfasst Fußgänger: Junger Mann schwer verletzt Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagabend im Hildburghausener Ortsteil Häselrieth. Foto: NEWS5 / DESK / News5

Transporter erfasst Fußgänger: Junger Mann schwer verletzt Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein junger Mann die B89 hinter einem Lastzug zu Fuß überqueren und wurde dabei von einem entgegenkommenden Kleintransporter erfasst. Foto: NEWS5 / DESK / News5

Transporter erfasst Fußgänger: Junger Mann schwer verletzt Bei der Kollision kam der Fußgänger zu Fall und verletzte sich schwer. Foto: NEWS5 / DESK / News5

Transporter erfasst Fußgänger: Junger Mann schwer verletzt Wie genau es zu dem Unfall kam, wird aktuell ermittelt. Foto: NEWS5 / DESK / News5



Transporter erfasst Fußgänger: Junger Mann schwer verletzt Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagabend im Hildburghausener Ortsteil Häselrieth. Foto: News5

Transporter erfasst Fußgänger: Junger Mann schwer verletzt Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagabend im Hildburghausener Ortsteil Häselrieth. Foto: News5

Transporter erfasst Fußgänger: Junger Mann schwer verletzt Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagabend im Hildburghausener Ortsteil Häselrieth. Foto: News5

Transporter erfasst Fußgänger: Junger Mann schwer verletzt Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagabend im Hildburghausener Ortsteil Häselrieth. Foto: News5



Transporter erfasst Fußgänger: Junger Mann schwer verletzt Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagabend im Hildburghausener Ortsteil Häselrieth. Foto: News5

Transporter erfasst Fußgänger: Junger Mann schwer verletzt Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagabend im Hildburghausener Ortsteil Häselrieth. Foto: News5

Transporter erfasst Fußgänger: Junger Mann schwer verletzt Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagabend im Hildburghausener Ortsteil Häselrieth. Foto: News5

Transporter erfasst Fußgänger: Junger Mann schwer verletzt Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagabend im Hildburghausener Ortsteil Häselrieth. Foto: News5



Transporter erfasst Fußgänger: Junger Mann schwer verletzt Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagabend im Hildburghausener Ortsteil Häselrieth. Foto: News5

Transporter erfasst Fußgänger: Junger Mann schwer verletzt Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagabend im Hildburghausener Ortsteil Häselrieth. Foto: News5

Transporter erfasst Fußgänger: Junger Mann schwer verletzt Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagabend im Hildburghausener Ortsteil Häselrieth. Foto: News5

Transporter erfasst Fußgänger: Junger Mann schwer verletzt Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagabend im Hildburghausener Ortsteil Häselrieth. Foto: News5



Transporter erfasst Fußgänger: Junger Mann schwer verletzt Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am späten Donnerstagabend im Hildburghausener Ortsteil Häselrieth. Foto: News5



8.37 Uhr: Unter Corona-Toten in Thüringen sind viele Ungeimpfte

Trotz vieler Appelle sind viele Thüringer noch immer ungeimpft. Die Folge: In den Krankenhäusern sterben viele, die sich gegen ein Vakzin entschieden haben. Das zeigen die Zahlen einer ersten Erhebung des Gesundheitsministeriums.

8.10 Uhr: Winterfeeling im Thüringer Wald – Schnee am Wochenende auch in tieferen Lagen erwartet

Nach dem ersten Schnee in den Höhenlagen des Thüringer Waldes darf man sich nun auch in tieferen Lagen auf Schnee freuen. Einer Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zufolge soll es sowohl in der Nacht zu Samstag als auch in der Nacht zu Sonntag nicht nur in den Höhen schneien. Das ist die aktuelle Vorhersage.

7.44 Uhr: Umfrage unter 1000 Thüringern: Mehrheit für Rot-Rot-Grün

Das rot-rot-grüne Bündnis in Thüringen könnte bei einer Landtagswahl mit einer knappen Mehrheit rechnen. Das zeigt die aktuelle Umfrage des Erfurter Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag dieser Zeitung. Hier finden Sie die Fakten und Zahlen.

7.20 Uhr: Corona-Tests in Thüringen für Kinder ab drei Jahren geplant

Thüringen plant wieder ein regelmäßiges Corona-Testangebot für Kindergartenkinder. Es soll für Kinder ab drei Jahren gelten und sieht Tests zweimal pro Woche vor. Der Gemeinde- und Städtebund übt Kritik an den Plänen. Die Kommunen fühlen sich vom Vorgehen des Landes überrumpelt.

6.55 Uhr: Thüringen steht vor Wochenende mit massiven Corona-Protesten

Die Coronalage in Thüringen bleibt dramatisch. Dennoch wollen an diesem Wochenende wieder unzählige Menschen in verschiedenen Orten auf die Straße gehen – und gegen die Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung demonstrieren. So stellt sich die Polizei auf illegale Protestaktionen ein.

6.30 Uhr: Starb ein Patient in Erfurt, weil er nicht rechtzeitig verlegt werden konnte?

Im Helios-Klinikum Erfurt soll ein Herzpatient verstorben sein, weil er nicht rechtzeitig verlegt werden konnte. Was war die Ursache? Das sagt das Klinikum zum Tod des Patienten.

6.18 Uhr: Zwei Thüringerinnen gehören zu den Hoffnungsträgern in der Nordischen Kombination

Die Frauen in der Nordischen Kombination fehlen noch im Programm der Olympischen Winterspiele in Peking. Mit zwei Thüringerinnen starten sie aber nun in Lillehammer in ersten richtigen Weltcup-Winter.

6 Uhr: Luxushotel in Oberhof wird fünf Millionen Euro mehr kosten

Noch steht offiziell der Eröffnungstermin für das „The Grand Green Familux Resort“ in Oberhof: Ostern 2022. Doch dieser Termin wackelt durchaus. Auch die Kosten werden deutlich höher sein. Woran das liegt, lesen Sie hier.

5.51 Uhr: Kaum Absagen von Thüringern nach Wechsel des Corona-Impfstoffs

Dass in den Impfstellen kaum noch der Impfstoff von Biontech zur Verfügung steht, stört offenbar wenige. Bisher haben nur wenige Menschen ihre Auffrischungsimpfung abgesagt.

Donnerstag, 2. Dezember

20.05 Uhr: Kristina Vogel bei Sendung „Löwenzahn“ zu Gast

Die ehemalige Bahnradsportlerin und heutige Kommunalpolitikerin Kristina Vogel ist am Sonntag im Kinder-Wissensmagazin „Löwenzahn“ zu sehen.

19.34 Uhr: Ramelow mahnt zur Vorsicht an Feiertagen

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, wegen der Corona-Pandemie an Weihnachten und Silvester auf Abstand und Infektionsschutzregeln zu achten. Man bitte "dringend darum", dass sich die Menschen an Weihnachten und Silvester möglichst keine Veranstaltungen oder Zusammenkünfte – auch nicht im Freien – mit Alkohol organisieren, wie Ramelow nach einer Schalte der Regierungschefs von Bund und Ländern am Donnerstag sagte. "Wir möchten einfach, dass die Menschen jetzt wissen: Wir brauchen einen Abstand und wir brauchen die AHA-L-Regeln." (dpa)

19.10 Uhr: Erfurter Stadtmuseum gelingt Auktions-Coup

Ein anonymer Anrufer wies den Direktor auf eine Schärpe von hoher symbolischer Bedeutung aus dem 19. Jahrhundert hin. Jetzt gehört sie dem Museum. Wie das kam, steht hier.

18.40 Uhr: A71 bei Arnstadt mehrere Stunden gesperrt: Zwei schwer Verletzte

Zehn Kilometer lang war der Stau am Donnerstagnachmittag auf der Autobahn nahe Arnstadt, nachdem ein Renault 100 Meter weggeschleudert wurde. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

18 Uhr: Omikron-Verdachtsfall in Thüringen

In Thüringen ist ein erster Verdachtsfall einer Ansteckung mit der neuen Omikron-Variante des Coronavirus bekannt geworden. Betroffen sei eine Frau aus dem Landkreis Gotha, die von einer Reise aus dem südlichen Afrika zurückgekehrt war, wie eine Sprecherin des Thüringer Gesundheitsministeriums am Donnerstag sagte.

17.43 Uhr: Weitere Todesfälle mit Corona in Cumbacher Seniorenheim

Die Zahl der im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorbenen Bewohner der Seniorenresidenz in Cumbach hat sich auf 18 erhöht. Von den 18 Personen war eine Person dreifach geimpft, und drei Personen waren zweifach geimpft. Für alle anderen bestand kein vollständiger Impfschutz“, heißt es aus der Saalfelder Behörde.

17.12 Uhr: Petition gegen Maskenpflicht im Unterricht abgelehnt

Die Thüringer Landesregierung hat die Forderung eines Petenten zurückgewiesen, in der derzeitigen Corona-Situation auf die Maskenpflicht im Unterricht zu verzichten. Man sei überzeugt davon, dass das Tragen von Masken nicht zu gesundheitlichen Schäden bei den Schülern führe, sagte Thüringens Bildungsstaatssekretärin Julia Heesen am Donnerstag in Erfurt während einer Anhörung im Petitionsausschuss des Landtages. Unbestritten sei, dass die Masken die Kommunikation einschränkten, weil unter ihnen die Mimik von Schülern und Lehrern nur schwer zu erkennen sei. Zudem verwies Heesen darauf, dass die Schüler die Masken zum Beispiel während der regelmäßigen Hofpausen ablegen könnten.

Die Petition wurde von einem Mann eingereicht, der sich für die Abschaffung der Maskenpflicht im Unterricht ausspricht. Er begründete dies vor dem Ausschuss mit diversen Veröffentlichungen. Die Vorsitzende des Ausschusses, Anja Müller (Linke), zog allerdings in Zweifel, dass es sich dabei um wissenschaftliche Studien handele.

Auch andere Abgeordnete von Rot-Rot-Grün wiesen das Ansinnen des Mannes zurück. So sagte die Linke-Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss beispielsweise, die Erfahrungen aus Jena zeigten nachweisbar, dass die Maskenpflicht im Unterricht zum Schutz vor Corona-Infektionen beitrügen. Jena hatte als eine der ersten Städte bundesweit schon sehr früh in der Pandemie auf Masken gesetzt. (dpa)

16.50 Uhr: Nur getestet ins Restaurant? Thüringen prüft 2Gplus für Gastronomie

Nach den neuesten Beschlüssen von Bund und Ländern wird Thüringen seine Corona-Einschränkungen nur in Details nachbessern. Das sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Donnerstag im Anschluss an die Konferenz mit seinen Amtskollegen und der geschäftsführenden Bundesregierung. Allerdings schloss der Regierungschef auch Verschärfungen nicht aus. So werde die 2Gplus-Regel für die Gastronomie geprüft.

15.40 Uhr: Jena koordiniert Covid-Verlegungen: Es wird eng

Bei den Behandlungskapazitäten für schwerkranke Covid-19-Patienten gelangen Thüringens Mediziner immer öfter „an den Punkt, wo die Zeichen auf Rot stehen“, sagte am Donnerstag Jenas Ordnungsdezernent und Krisenstabs-Chef Benjamin Koppe (CDU). Deutlich spürbar wird jetzt nach Koppes Beschreibung, wie für den gesamten Freistaat in Jena alle organisatorischen Fäden zusammenlaufen bei der Verlegung von Covid-Patienten in Bundesländer mit weniger ausgelasteten Intensivstationen. Koppe rechnet mit dem Katastrophenfall. Rettungseinsmöglichkeiten in anderen Notfällen sind dann eingeschränkt.

15.23 Uhr: Ramelow: Es braucht Hilfe für Weihnachtsmarkt-Händler

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat Hilfen für Händler abgesagter Weihnachtsmärkte in Aussicht gestellt. "Man muss einfach wissen, dass Händlerinnen und Händler, die sich vorbereitet haben auf das Weihnachtsgeschäft und die Weihnachtsmärkte prägen, die sitzen jetzt komplett auf ihrer Ware und machen keine Umsätze", sagte Ramelow nach einer Schalte der Regierungschefs von Bund und Ländern am Donnerstag. Die Händler könnten ihrer Erwerbstätigkeit durch die abgesagten Märkte nicht nachgehen. "Da braucht es eine Offensive an Hilfe und Hilfsmaßnahmen", sagte Ramelow. Diese seien bei der Ministerpräsidentenkonferenz "angeschoben" worden. (dpa)

15 Uhr: Nur geringe Anpassungen der Corona-Regeln in Thüringen nötig

Nach einer Einigung von Bund und Ländern zu strengeren Corona-Maßnahmen rechnet Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) nur mit geringen Anpassungen der aktuell geltenden Corona-Maßnahmen im Freistaat. Ein Großteil der Beschlüsse sei in Thüringen bereits umgesetzt, sagte Ramelow am Donnerstag. In Thüringen gelten seit Mittwochnacht vergangener Woche strengere Corona-Maßnahmen. Dazu gehören unter anderem eine 2G-Regel im Einzelhandel und geschlossene Discos, Bars und Clubs. (dpa)

13.18 Uhr: Impfkommission ändert Empfehlung: Booster-Impfung nun auch für Genesene

Die Ständige Impfkommission hat ihre Empfehlung für Corona-Genesene geändert. Demnach empfiehlt sie nun eine Booster-Impfung. Das geht aus dem Beschluss zur Aktualisierung der Corona-Impfempfehlung hervor. Das sind die Details.

11.47 Uhr: Gesundheitsministerin fordert Planungssicherheit fürs Impfen

Um die vom Bund gesteckten Ziele beim Impfen zu erreichen, hat Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) Planungssicherheit für Impfstofflieferungen gefordert. In Thüringen wolle man bis Jahresende mindestens die Hälfte der vollständig Geimpften boostern, sagte Werner der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. Dies entspreche 550.000 bis 650.000 Impfungen. Auch halte man Kapazitäten für Erst-, Zweit- und Kinderimpfungen bereit.

"Das alles hängt allerdings davon ab, dass wir die zugesicherten Impfstoffe auch bekommen", sagte Werner. "Was wir brauchen, ist Planungssicherheit, sowohl was die Impfstoffe für die Erwachsenen angeht als auch was die Impfstoffe für Kinder betrifft."

Bund und Länder hatten am Dienstag das Ziel bekräftigt, bis Weihnachten bis zu 30 Millionen Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen möglich zu machen. Ein neuer Bund-Länder-Krisenstab im Kanzleramt soll die Koordinierung der Impfkampagne mit Lieferungen und Verteilung übernehmen. (dpa)

11.05 Uhr: Keine Trendumkehr in Sicht: Inzidenz in Thüringen kurz vor 1000er Marke

Auch eine Woche nach dem Inkrafttreten strengerer Corona-Regeln in Thüringen, steigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Freistaat weiter an. Beim Robert Koch-Institut wurden mit Stand vom Donnerstag für Thüringen 993,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern binnen einer Woche gemeldet. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen liegt rund 24 Prozent über der Vorwoche.

10.34 Uhr: Verdächtiges Päckchen ruft Polizei in Apolda auf den Plan – Labor wird evakuiert

Ein kleines Päckchen sorgte gestern Nachmittag für großes Aufsehen in Apolda. Die Mitarbeiterin eines Labors informierte die Polizei darüber, dass soeben ein Paket ohne Absender eingetroffen sei. In diesem befanden sich drei Büchsen und eine Verlängerungsschnur. Die Büchsen waren mit der Aufschrift "Zitronensäure" gekennzeichnet. Da vorerst nicht eingeschätzt werden konnte, ob es sich hierbei tatsächlich um Zitronensäure handelt oder doch andere Chemikalien darin verwahrt wurden, wurde die Polizei hinzugezogen.

9.46 Uhr: Mehrere Feuerwehrfahrzeuge am Flughafen Erfurt-Weimar

Aufregung herrschte am späten Dienstagnachmittag auf dem Flughafen Erfurt-Weimar. Mehrere Feuerwehrfahrzeuge hatten sich auf den Weg in den Westen der Stadt gemacht.

9.11. Uhr: Unbekannte mit Messer überfallen Jugendlichen in Weimar

Bereits am Freitag, den 19. November, nahmen zwei Unbekannte einem 16-Jährigen das Handy ab. Gegen 17.30 Uhr wurde der junge Mann in der Asbachstraße, Höhe der Hausnummer 12, laut Polizei von zwei Männern in einen Hauseingang gedrängt. Sie forderten die Herausgabe des Mobiltelefons, sowie der Kopfhörer, die der 16-Jährige noch bei sich trug. Da der junge Mann der Aufforderung nicht unverzüglich nachkam, zückte einer der unbekannten Männer ein Klappmesser mit schwarzem Griff und bedrohte den Jungen.

8.05 Uhr: Thüringer Innenminister: Rechtsextreme nutzen Corona-Demos

Gegner der Corona-Politik lassen ihren Frust über die staatlichen Beschränkungen auch bei Protesten und Demonstrationen ab. Doch nach Ansicht von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) stehen nicht immer demokratische Bestrebungen hinter den Versammlungen.

7.40 Uhr: So gespalten sind die Thüringer beim Thema Lockdown

Die Thüringer sind gespalten mit Blick auf Lockdown und Impfpflicht. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage. Spannend aber ist dabei vor allem die Verteilung nach Altersgruppen und Impfstatus und Parteipräferenz.

7.22 Uhr: Corona-Welle: Thüringer Reisebüros schlittern erneut in eine Krise

Reiseanbieter in Thüringen spüren die neuerliche Corona-Welle hart. So äußern sich Reiseprofis aus Gera, Erfurt, Weimar und Eisenach.

6.58 Uhr: Schulschließungen in Thüringen: „Dann werden wir wieder Kinder verlieren“

Der Thüringer Philologenverband warnt davor, Schulen zu schließen. Teilweise sei es seit dem letzten Lockdown immer noch schwierig, Kinder und Jugendliche wieder ans Lernen zu gewöhnen. Zudem könnten Lehrkräfte mitunter nur das absolut Notwendige an Schulstoff nachholen. Angesichts mancher Forderungen sind bei Eltern die Befürchtungen vor längeren Schulschließungen groß.

6.31 Uhr: Leser fragen, Experten antworten: Impftermine beim Hausarzt erfragen

Die Corona-Pandemie hat weitreichende Folgen. Für unsere Leser ergeben sich daraus Fragen, um deren Beantwortung wir Experten bitten. Warum Impftermine der Hausärzte nicht im Thüringer Impfportal angezeigt werden und wie Sie erfahren, welche Hausärzte impfen, das lesen Sie hier.

6.25 Uhr: Hunderte Menschen bei "Corona-Spaziergängen" in Thüringen

Erneut sind in ganz Thüringen wieder Kritiker und Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Über den gesamten Mittwoch hinweg fanden sogenannte Corona-Spaziergänge statt, wie ein Sprecher der Landeseinsatzzentrale der Polizei sagte. Zuvor war über die sozialen Medien in mehreren Thüringer Städten zu den Protestaktionen aufgerufen worden.

Die meisten Menschen beteiligten sich nach Angaben des Sprechers in Jena, Saalfeld und Geisa an den Protesten. In Jena und Saalfeld waren demnach jeweils rund 300 und in Geisa ungefähr 260 Menschen auf der Straße. Weitere Demos mit Teilnehmerzahlen im zweistelligen Bereich habe es in Nordhausen, Erfurt, Gera, Gotha und Hildburghausen gegeben.

Die Teilnehmer des Protests in Jena hätten Grablichter in der Hand gehalten, die Stimmung sei ruhig gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Veranstaltung war nach seinen Angaben nicht angemeldet, durch die Versammlungsbehörde vor Ort habe es aber Auflagen wie Maskentragen und Abstandhalten gegeben. Die Menschen seien dem größtenteils nachgekommen. Auch die übrigen Proteste im Rest des Landes seien weitestgehend störungsfrei verlaufen, sagte der Sprecher. Zwar musste die Polizei Teilnehmer im Sinne der Hygieneschutzbestimmungen verstärkt zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung auffordern, größere Auseinandersetzungen gab es demnach jedoch nicht. Es kam zu mehreren Straftaten gegen das Versammlungsgesetz in Hinblick auf die geltenden Hygienemaßnahmen und zu einigen Ordnungswidrigkeiten. (dpa)

6.14 Uhr: Umfrage: Übergroße Mehrheit der Thüringer für offene Schulen

Am Donnerstag wollen die Ministerpräsidenten mit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und dem designierten Kanzler Olaf Scholz (SPD) darüber verhandeln, wie die aktuelle Pandemiewelle, die in Thüringen besonders hoch ausfällt, aufgehalten werden kann. Eine Umfrage beleuchtet im Vorfeld, wie die Thüringer zu verschiedenen Maßnahmen im Rahmen der Bekämpfung der Corona-Pandemie stehen. Eine übergroße Mehrheit spricht sich demzufolge für Präsenzunterricht und Kinderbetreuung aus.

6 Uhr: Verhärtete Tarif-Fronten im Thüringer Gastgewerbe

Nach dem Abbruch der Tarifgespräche sind die Fronten zwischen dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Thüringen und der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) verhärtet. Nachdem die Verhandlung Anfang dieser Woche abgebrochen wurde und 25.000 Beschäftigte auf ein Ergebnis warten, existiert kein neuer Verhandlungstermin. Was sind die Argumente beider Seiten?

Mittwoch, 1. Dezember

21.30 Uhr: Protest in Jena gegen Impfpflicht

Rund 350 Gegner der Corona-Maßnahmen sind am Mittwochabend in Jena auf die Straße gegangen. Sie hätten Grablichter in der Hand gehalten, die Stimmung sei ruhig gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Die Veranstaltung war nach seinen Angaben nicht angemeldet, durch die Versammlungsbehörde vor Ort habe es aber Auflagen wie Maskentragen und Abstandhalten gegeben.

20.40 Uhr: Eine Festnahme bei Razzia gegen Schleuserring in Sondershausen

Bei einer bundesweiten Razzia wurde in Sondershausen ein Mann wegen Verdachts auf illegale Machenschaften mit Scheinvaterschaften festgenommen. Der Verdächtige sei vernommen und im Laufe des Tages wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Bei der Razzia der Bundespolizei wurden gleichzeitig 41 Wohnungen in Berlin, Potsdam und Spremberg durchsucht. Rund 650 Polizeibeamte waren dazu am Mittwochmorgen im Einsatz.

19 Uhr: Sonderaktion an vielen Thüringer Orten: Impfen ohne Termin

Die Funke Medien Thüringen beteiligen sich an der Impfkampagne gegen das Corona-Virus. Mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen werden ab Samstag drei Wochenenden lang Impftermine an fünf Orten angeboten. Hier kann man sich ohne Termin impfen lassen.

18.01 Uhr: „Triage soft“ an Erfurts Krankenhäusern

Immer mehr Covid-Patienten müssen in Erfurt stationär behandelt werden. In beiden Krankenhäusern würden inzwischen „Prioritäten gesetzt“, bestätigt Oberbürgermeister Bausewein. Im Pandemiestab soll schon der Begriff „Triage soft“ gefallen sein. Andere Behandlungen werden zurückgestellt. Ein Notbetrieb an Schulen und Kitas wird nicht mehr ausgeschlossen.

17.23 Uhr: Schöndorfer Schwanen-Drama mit tödlichem Ausgang

Das Drama um den Schöndorfer Schwan Friedrich ist zu Ende. Mit einem tragischen Ausgang: Der Vogel wurde am Mittwochmorgen von einer Alt-Schöndorferin, die sich seit langem täglich mehrfach um die artgerechte Fütterung des Schwans gekümmert hatte, unterhalb des Teichs nahe Weimar tot gefunden. Kopflos und ausgewaidet.

17.01 Uhr: Unangemeldeter „Generalstreik“ in Gera mit rund 150 Teilnehmern

Dass sich der stille Protest am Mittwochvormittag vorm Geraer Theater gegen Corona-Maßnahmen richtet, ist für Außenstehende erst auf Nachfrage zu erfahren. In Greiz plant die Polizei am Wochenende unterdessen einen Großeinsatz.

16.30 Uhr: Wollte Tochter in Gera vom Balkon werfen: Vater akzeptiert Urteil nicht

Ein Mann wollte seine siebenjährige Tochter in Gera vom Balkon werfen. Der Mann wurde verurteilt. Doch nun geht das Gerichtsverfahren in die Verlängerung.

16.01 Uhr: 22-Jähriger stirbt im Eichsfeld im Zusammenhang mit Corona

Vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion musste das Eichsfelder Landratsamt am Mittwoch mitteilen. Zu betrauern seien eine 86-jährige Frau und drei Männer im Alter von 92, 78 und, was besonders betroffen mache, ein Mann im Alter von 22 Jahren.

15.37 Uhr: Thüringer Einzelhandel zieht ernüchternde Bilanz der „Black Week“

Die sogenannte „Black Week“ lief für den Thüringer Einzelhandel enttäuschend. Händler bangen jetzt um das Weihnachtsgeschäft und fordern die Abschaffung der G-Regeln.

14.50 Uhr: Thüringen bereitet Corona-Impfungen für Kinder vor

In Thüringen laufen die Vorbereitungen für Impfungen gegen das Coronavirus für Kinder der Altersgruppe fünf bis elf Jahre. "Aktuell prüfen wir, wann und in welchem Umfang Kinder der betreffenden Altersgruppen in den vom Land betriebenen Impfstellen geimpft werden können", erklärte eine Sprecherin des Thüringer Gesundheitsministeriums am Mittwoch. Ihren Angaben zufolge gibt es in Thüringen rund 130.700 Kinder in der entsprechenden Altersgruppe.

14.40 Uhr: Mehr als ein Viertel der Wahllokale waren nicht barrierefrei

Bei den diesjährigen Bundestagswahlen waren mehr als ein Viertel der Wahllokale in Thüringen nicht barrierefrei. Im aktuellen Inklusionsmonitor beklagten die Befragten etwa Stufen, einen fehlenden Aufzug oder eine unzureichende Ausschilderung des Wahllokals. Rund 73 Prozent der für die repräsentative Studie befragten Menschen mit und ohne Behinderung, die in einem Wahllokal gewählt hatten, gaben an, dass es ohne Einschränkungen barrierefrei war, sagte der Leiter des Meinungsforschungsinstituts Insa Consulere, Hermann Binkert, bei der Vorstellung am Mittwoch in Erfurt.

13.15 Uhr: Schule in Tanna wechselt komplett in Distanzunterricht

Die Grund- und Gemeinschaftsschule Tanna hat auf Empfehlung des Gesundheitsamtes des Saale-Orla-Kreises am Mittwoch in den Distanzunterricht gewechselt. „Wir haben einige Klassen, in denen mehrere Schüler von einer Infektion betroffen sind. Rund um Corona haben wir in jeder Klasse Schüler, die als Kontaktpersonen in Quarantäne müssen oder noch auf Testergebnisse warten“, .

12 Uhr: Klassik-Stiftung Weimar warnt erneut vorm Betreten der Parkanlagen

Nachdem die Klassik-Stiftung Weimar bereits gestern vor dem Betreten ihrer Parkanlagen und Gärten gewarnt hatte, sprach sie heute erneut diese Bitte aus. "Aufgrund der erneuten Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Sturmböen in Thüringen bitten wir unsere Besucherinnen und Besucher, die historischen Park- und Gartenanlagen der Klassik Stiftung Weimar auch heute zu meiden und nicht zu betreten", hieß es in einer Mitteilung. Hintergrund sind mögliche Schäden am Baumbestand nach den Sturmböen, die über Weimar gezogen sind. „Gefahren durch Sturmschäden im Park an der Ilm können wir auch für den 1. Dezember nicht ausschließen“, betonte die Stiftung. Ihr Gehölzteam kontrolliere die Parkanlagen am frühen Morgen und leite „gegebenenfalls Maßnahmen zur Sicherung ein“. Goethes Gartenhaus bleibe Mittwoch geschlossen.

11.33 Uhr: Thüringen befragt Kinder und Jugendliche zu Lebensumständen

In Thüringen soll in dieser Woche eine Befragung von Kindern und Jugendlichen über deren Bedürfnisse und Lebensumstände starten. Die Ergebnisse sollen für das Erstellen eines Landesjugendförderplans für die kommenden Jahre genutzt werden, teilte das Thüringer Bildungsministerium am Mittwoch in Erfurt mit. Befragt werden sollen junge Menschen im Alter von 12 bis 27 Jahren bis zu den Weihnachtsferien. Die Daten sollen anonym erhoben werden, die Teilnahme ist freiwillig. Nach Angaben des Bildungsministeriums sei die Studie von "zentraler Bedeutung, um die Bedürfnisse und Lebensumstände der Thüringer Kinder und Jugendlichen aufzunehmen." (dpa)

11.12 Uhr: Neuer Richter am Bundesarbeitsgericht in Erfurt

Der nordrhein-westfälische Jurist Anno Hamacher ist als neuer Richter am Bundesarbeitsgericht in Erfurt ernannt worden. Er wurde dem achten Senat, der vor allem für das Schadensersatzrecht zuständig ist, zugeteilt, wie das Bundesarbeitsgericht am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Als Richter ernannt wurde Hamacher vom Bundespräsidenten. Der 1967 in Wesel (Nordrhein-Westfalen) geborene Jurist arbeitete zwischen 2000 und 2010 an verschiedenen Arbeitsgerichten in Nordrhein-Westfalen, später am Landesarbeitsgericht Düsseldorf.

Mitte 2013 wurde er zum Direktor des Arbeitsgerichts Solingen ernannt. Im Jahr 2019 kam Hamacher nach Erfurt ans Bundesarbeitsgericht – als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Im April dieses Jahres wechselte er erneut nach Solingen. Mit Wirkung vom 1. Dezember ist Hamacher nun Richter am Bundesarbeitsgericht. (dpa)

10.55 Uhr: Bus kippt auf B88 um: Fahrgäste verschwunden

Ein Bus wird von einer Böe in Saalfeld-Rudolstadt weggeweht und kippt um. Fahrgäste sind danach verschwunden

10.25 Uhr: Stürmisches Wetter in Thüringen erwartet

In den kommenden Tagen wird es ungemütlich. Das zeigt ein Blick auf die aktuelle Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes für Thüringen.

9.39 Uhr: Bislang weniger Corona-Patienten auf Intensivstationen als befürchtet – Lage dennoch angespannt

Vor 300 Corona-Intensivpatienten bis Ende November hatte Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) zuletzt gewarnt. Seit etwa einer Woche haben sich die Zahlen der mit Covid-19-Patienten und -Patientinnen belegten Intensivbetten anscheinend niedriger als befürchtet eingepegelt. Die Lage bleibt allerdings weiter angespannt.

9.07 Uhr: Polizei durchsucht Dutzende Objekte wegen Schleuserkriminalität – auch in Thüringen

Die Bundespolizei durchsucht mit insgesamt 650 Einsatzkräften seit dem frühen Mittwochmorgen 41 Objekte in drei Bundesländern im Zusammenhang mit dem Verdacht auf Schleuserkriminalität und der Vermittlung von Scheinvaterschaften. Auch in Thüringen fand eine Razzia statt.

8.05 Uhr: Sicherheitsbehörden warnen vor gefährlichem Schulterschluss in Eisenach

Der Coronaregel-Protest in Eisenach hat Aufsehen erregt. Die nicht genehmigte Demonstration vom Samstag hallt nach – und die Sicherheitsbehörden befürchten eine Wirkung über die Grenzen der Lutherstadt hinaus. Denn in Eisenach zeigt sich ein Bild, das offenbar Sorge bereitet.

7.30 Uhr: AfD-Fraktion zahlt Höckes Prozesskosten aus Steuermitteln

Höcke, das Wort „Faschist“ und die Frage der Prozesskosten: Die AfD-Fraktion übernimmt für ihren Chef die Kosten einer verlorenen Unterlassungsklage. Ein Rechtsanwalt vermutet den Missbrauch von Fraktionsgeldern, die aus Steuermitteln stammen, und bat deshalb den Landtag um die Prüfung des Vorganges. Doch was ist seitdem passiert?

7.08 Uhr: Enkeltrick, Wechselmasche und Co.: Die Sechs Tricks der Telefon-Betrüger

Noch immer fallen viele Senioren auf den Enkeltrick herein. Doch die Betrüger haben noch andere fiese Tricks und Fallen auf Lager. Aber man kann sich oft einfach dagegen wehren. Diese sechs Tricks der Telefon-Betrüger sollten Sie kennen.

6.45 Uhr: Woran Thüringer Firmen forschen: Von Mobilität bis Coronaschutz

Innovation braucht Zeit, Geld und den Ideen-Austausch. Für letzteres steht der Kongress Innocon, der am Dienstag stattfand. In fünf Kategorien stellten die Firmenchefs und Forscher ihre Projekte vor. Das reichte von Lösungen zur Bewältigung der Corona-Pandemie über die digitale Wirtschaft und künstliche Intelligenz, die nachhaltige Mobilität, die kohlendioxidarme Wirtschaft einschließlich Dekarbonisierung bis hin zur Transformation im ländlichen Raum. Woran Thüringer Firmen forschen, lesen Sie hier.

6.21 Uhr: Auf dünnem Eis: Familien sind von Folgen der vierten Corona-Welle längst betroffen

„Nur nicht wieder geschlossene Schulen!“: Das ist der erste Satz, wenn man Sarah Wölke nach ihrer derzeitigen Gemütslage fragt. Zwei Kinder in der Schule, der Jüngste in der Kita, im Rücken die Erinnerungen an den vergangenen Lockdown. Und ein Alltag, der sich zunehmend anfühlt wie ein Schlittern auf dünnem Eis.

6 Uhr: Allgemeine Corona-Impfpflicht rückt näher: Das sagt die Thüringer Politik dazu

Die frühere Bundesnotbremse – einschließlich Ausgangssperre, Kontaktbeschränkungen und Schulschließungen – ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Bund und Länder planen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie härtere Maßnahmen wie zusätzliche Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte. Das sagt die Thüringer Politik nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe.

Dienstag, 30. November

20.15 Uhr: Fast 600 Millionen Euro in Thüringen für Innovationen

Thüringen will nach Angaben von Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) mit staatlichen Finanzspritzen von fast 600 Millionen Euro Innovationen ankurbeln. Das Geld soll über ein Förderprogramm bis 2027 zur Verfügung stehen, kündigte der Minister am Dienstag in Erfurt an. Es gehe dabei um die Entwicklung neuer Produkte, aber auch einen schnellen Technologietransfer aus der Forschung in die Wirtschaft.

20 Uhr: Bundeswehr hilft wieder bei Thüringer Impfstellen-Betrieb

Die Bundeswehr hat den Weg für den Ausbau der regionalen Impfstellen und damit für schnelleres Impfen in Thüringen freigemacht. Wie ein Sprecher des Landeskommandos Thüringen mitteilte, unterstützen von diesem Mittwoch an 44 Soldatinnen und Soldaten das Land beim Betrieb der wohnortnahen Impfstellen. Damit war es möglich, die Zahl der Impfstrecken auf landesweit knapp 50 auszubauen und wieder neue Termine für viele Impfstellen zu vergeben.

19.20 Uhr: Weimars Oberbürgermeister für Corona-Testpflicht in Kindergärten

Wie geht es weiter mit Schulen und Kindergärten? Angesichts der weiter rasant steigenden Neuinfektionen auch bei Kindern und Jugendlichen werden von Städten und Landkreisen als kommunale Träger unterschiedliche Forderungen laut. Hier erfahren Sie mehr.

18.49 Uhr: Mann aus Altenburg bringt seine Oma um: „Ich dachte, dass sie der Teufel ist“

„Ich habe gesehen, wie meiner Oma plötzlich Hörner gewachsen sind. Ich dachte, dass sie der Teufel ist“, sagt der 25 Jahre alte Beschuldigte im alten Schwurgerichtssaal des Landgerichtes Gera. Deshalb sei er auf die 81-Jährige losgegangen. Die Folgen der Attacke in Altenburg überlebte sie nicht. Warum dem wegen Totschlags Beschuldigten beim Prozess am Landgericht Gera keine Haftstrafe droht.

17.55 Uhr: Los entscheidet: Wahl-Krimi um neuen Eisenacher Bürgermeister

Zwei Wahlgänge und keine Entscheidung. In Eisenach musste das Los über den neuen Bürgermeister entscheiden. So ging die Entscheidung aus.

17.15 Uhr: Saalfelder Ex-Reichsbürger-Restaurant wird verkauft

Ende einer Rechtsaußen-Gastronomie: Der Gebäudekomplex des ehemaligen Restaurants „Hacienda Mexicana“ in Saalfeld-Wöhlsdorf soll verkauft werden. Der Ex-Wirt, der der Reichsbürger-Szene zuzurechnen ist, schreibt in seiner Annonce: „Was Corona nicht geschafft, hat nun der Staat gemacht. Per Gerichtsbeschluss musste der sehr gut laufende Gewerbebetrieb am 31. September 2021 schließen.“ Das steckt wirklich hinter der Gewerbe-Abmeldung.

16.33 Uhr: Staatsanwaltschaft stellt Verfahren wegen Höcke-Post zu Rackete ein

Die Staatsanwaltschaft Mühlhausen hat ein Verfahren gegen den Thüringer AfD-Landespartei- und Fraktionschef Björn Höcke wegen des Verdachts der Volksverhetzung eingestellt. Die Ermittlungen bezogen sich auf einen Post Höckes in einem sozialen Netzwerk, der sich gegen die Seenotretterin Carola Rackete richtete. Zwar sei man der Auffassung, dass Strafrechtsbestände erfüllt wurden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Mühlhausen am Dienstag. Man konnte aber nicht nachweisen, dass Höcke selbst das Statement verfasst und veröffentlicht hat, so ein Sprecher. Somit werde das Verfahren aus tatsächlichen Gründen und nicht aus rechtlichen Gründen eingestellt. (dpa)

16.04 Uhr: Stromverbrauch in Thüringen im Corona-Jahr 2020 nahezu unverändert

Stromkunden haben in Thüringen im vergangenen Jahr insgesamt 10,1 Milliarden Kilowattstunden (kWh) an Energie verbraucht. Damit ist der Strombedarf im Corona-Krisenjahr im Vergleich zu 2019 nahezu konstant geblieben, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Dienstag in Erfurt mitteilte. Im Jahr 2019 war der Verbrauch mit 10,5 Milliarden kWh nur leicht höher. Den größten Strombedarf hatten demnach im vergangenen Jahr Industriebetriebe mit einem Anteil am Gesamtverbrauch von 42,2 Prozent – das entspricht 4,3 Milliarden Kilowattstunden. Auf die privaten Haushalte entfielen mit einem Anteil von knapp 28 Prozent rund 2,8 Milliarden Kilowattstunden. (dpa)

15.43 Uhr: Adams weist Kritik an Justiz- und Migrationspolitik zurück

Thüringens Justizminister Dirk Adams (Grüne) hat die Kritik von zwei diesjährigen Demokratiepreisträgern an der Justiz- und Migrationspolitik im Freistaat zurückgewiesen. Es sei nicht nachzuvollziehen, dass die Lokalgruppen Jena und Erfurt der Hilfsorganisation Seebrücke dem Land eine menschenunwürdige Flüchtlingspolitik vorwerfen, sagte Adams am Dienstag in Erfurt. Die Lokalgruppen der Seebrücke hatten den Demokratiepreis am Montagabend abgelehnt und die Thüringer Migrationspolitik scharf kritisiert. Adams sagte, das Land bemühe sich ständig, die Zustände in der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl zu verbessern. (dpa)

15.12 Uhr: 90.000 weitere Termine an Thüringer Impfstellen freigeschaltet

In etlichen Thüringer Impfstellen sind seit Dienstag wieder Termine frei. Insgesamt 90.000 Impftermine seien freigeschalten worden, sagte ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT).

14.35 Uhr: Hunderte Neueinstellungen bei Thüringer Justiz

Die Personalentwicklung in der Thüringer Justiz ist aus Sicht von Justizminister Dirk Adams in diesem Jahr zufriedenstellend verlaufen. 2021 seien in der Justiz 184 Menschen neu eingestellt worden - mehr denn je, sagte der Grünen-Politiker am Dienstag in Erfurt. Man habe "ein Rekordjahr" zu verzeichnen. Vor allem in den Staatsanwaltschaften und in den Gerichten hätten 2021 Anwärter und Anwärterinnen ihren Dienst aufgenommen. So wurden etwa 52 Proberichter und -richterinnen eingestellt. Auch würden 30 neue Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger aktuell ausgebildet. Unter anderem seien auch 16 neue Wachtmeisterposten besetzt worden. (dpa)

14.28 Uhr: Jeder zehnte Schüler am Pößnecker Gymnasium positiv auf Corona getestet

Die Zahl coronapositiver Schüler sei binnen wenigen Tagen „explodiert“. Um Schlimmeres für deren Familien zu verhindern, habe man gar keine andere Wahl gehabt, als den Distanzunterricht anzuordnen, sagt Steffen Heerwagen, Leiter des Gymnasiums Am Weißen Turm Pößneck, zu der seit Dienstag geltenden Unterrichtsform.

Pößnecker Gymnasium: Mehr als zehn Prozent der Schüler sind coronapositiv

13.19 Uhr: Klassik-Stiftung Weimar warnt wegen Sturmböen vor dem Betreten der historischen Parkanlagen

Angesichts einer aktuellen Warnung des Deutschen Wetterdienstes vor Sturmböen in Thüringen hat die Klassik-Stiftung Weimar Besucher gebeten, die historischen Park- und Gartenanlagen heute zu meiden und nicht zu betreten. Zudem bleibt Goethes Gartenhaus im Park an der Ilm am 30. November geschlossen. Die Unwetterwarnung gelte bis heute Abend 20 Uhr.

12.47 Uhr: Landeselternvertretung: Schulschließungen nicht mehr zu rechtfertigen

Die Thüringer Landeselternvertretung hat die Karlsruher Entscheidungen zur Bundesnotbremse begrüßt, aber zugleich vor Schulschließungen gewarnt. "Die LEV geht angesichts der geänderten Rahmenbedingungen davon aus, dass eine generelle flächendeckende Schulschließung inzwischen nicht mehr zu rechtfertigen ist", erklärte die Landeselternvertretung (LEV) am Dienstag in Erfurt. Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht mehrere Beschwerden wegen der im Frühjahr verhängten Bundesnotbremse abgewiesen. Das Gericht bestätigte damit auch die Rechtmäßigkeit der Schulschließungen. Nach Ansicht der Landeselternvertretung ergebe sich aus dem Urteil auch, dass der Staat alles unternehmen müsse, um schwere Eingriffe wie flächendeckende Schulschließungen zu verhindern. (dpa)

12.30 Uhr: Linke sieht nach Urteil grünes Licht für bundesweite Corona-Regeln

Nach der Karlsruher Entscheidung zur Corona-Bundesnotbremse sieht die Thüringer Linke den Weg frei für deutschlandweite Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie. "Vier Wochen vor den Feiertagen brauchen die Menschen Verlässlichkeit und Perspektive, das ist der Bund im Wahlkampf und bis heute schuldig geblieben", erklärte der Thüringer Co-Linke-Vorsitzende Christian Schaft am Dienstag. Zuvor hatte das Bundesverfassungsgericht mehrere Beschwerden wegen der im Frühjahr verhängten Bundesnotbremse abgewiesen. Die Maßnahmen hätten in erheblicher Weise in verschiedene Grundrechte eingegriffen, seien aber "in der äußersten Gefahrenlage der Pandemie" mit dem Grundgesetz vereinbar gewesen, teilte das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe mit. "Der Beschluss des Verfassungsgerichts in Karlsruhe ist eine schallende Ohrfeige für die Kritiker der Bundesnotbremse", sagte die Thüringer Linke-Co-Chefin Ulrike Grosse-Röthig. Mit dieser Entscheidung sei der Weg für eine einheitliche und umfängliche Regelung zur Eindämmung der vierten Welle auf Bundesebene frei. (dpa)

11.44 Uhr: Thüringens Landräte kritisieren Chaos der Landesregierung bei Pandemie-Bekämpfung

Der Thüringische Landkreistag hat in einem offenen Brief an Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) die Corona-Politik der rot-rot-grünen Landesregierung scharf kritisiert. „Besonders erzürnt“ sind sie über den initiierten Impfappell vom 25. November.

11.21 Uhr: Geldautomat gesprengt: Bankfiliale durch Explosion zerstört – Kriminalpolizei und LKA ermitteln

Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten im Megacenter in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) gesprengt. Die Explosion war so stark, dass in der kleinen Bankfiliale sogar die Decken und Wände teilweise einstürzten. Nun sind die Kriminalpolizei und die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes auf Spurensuche.

Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufszentrum: Bankfiliale völlig zerstört Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufszentrum: Bankfiliale völlig zerstört Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten im Megacenter in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) gesprengt. Foto: News5

Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufszentrum: Bankfiliale völlig zerstört Als daraufhin die Brandmeldeanlage des Einkaufszentrums auslöste, rückte die Feuerwehr an. Foto: News5

Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufszentrum: Bankfiliale völlig zerstört Die Feuerwehrleute sperrten den stark zerstörten Bereich um den Geldautomaten ab. Foto: News5

Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufszentrum: Bankfiliale völlig zerstört Die Polizei übernahm die Ermittlungen. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Foto: News5



Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufszentrum: Bankfiliale völlig zerstört Die Explosion war so stark, dass in der kleinen Bankfilialen sogar die Decken und Wände teilweise einstürzten. Foto: News5

Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufszentrum: Bankfiliale völlig zerstört Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten im Megacenter in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) gesprengt. Foto: News5

Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufszentrum: Bankfiliale völlig zerstört Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten im Megacenter in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) gesprengt. Foto: News5

Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufszentrum: Bankfiliale völlig zerstört Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten im Megacenter in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) gesprengt. Foto: News5



Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufszentrum: Bankfiliale völlig zerstört Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten im Megacenter in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) gesprengt. Foto: News5

Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufszentrum: Bankfiliale völlig zerstört Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten im Megacenter in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) gesprengt. Foto: News5

Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufszentrum: Bankfiliale völlig zerstört Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten im Megacenter in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) gesprengt. Foto: News5

Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufszentrum: Bankfiliale völlig zerstört Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten im Megacenter in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) gesprengt. Foto: News5



Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufszentrum: Bankfiliale völlig zerstört Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten im Megacenter in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) gesprengt. Foto: News5

Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufszentrum: Bankfiliale völlig zerstört Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten im Megacenter in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) gesprengt. Foto: News5

Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufszentrum: Bankfiliale völlig zerstört Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten im Megacenter in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) gesprengt. Foto: News5

Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufszentrum: Bankfiliale völlig zerstört Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten im Megacenter in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) gesprengt. Foto: News5



Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufszentrum: Bankfiliale völlig zerstört Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten im Megacenter in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) gesprengt. Foto: News5

Unbekannte sprengen Geldautomat in Einkaufszentrum: Bankfiliale völlig zerstört Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten im Megacenter in Schleusingen (Landkreis Hildburghausen) gesprengt. Foto: News5



10.08 Uhr: Arbeitslosenquote in Thüringen auf Tiefststand

Noch nie hat es in Thüringen seit 1991 so wenige Menschen ohne Job gegeben: Die Zahl der Arbeitslosen ist im November auf 53.100 gesunken. Das seien noch einmal 1400 Arbeitslose weniger als im Oktober und 11.300 weniger als im November 2020, wie die Landesarbeitsagentur am Dienstag mitteilte. "Die saisonübliche Herbstbelebung hält länger an und fällt kräftiger aus als in den Jahren vor der Pandemie", sagte Markus Behrens, Geschäftsführer der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag. Auch die Arbeitslosenquote lag mit 4,8 Prozent auf einem Tiefststand.

Zu den Gründen für diese Allzeit-Tiefs trotz Corona-Krise gehörten die demografische Entwicklung und die stabile Nachfrage nach Fachkräften. Es gebe 22.700 offene Stellen, die Unternehmen müssten immer häufiger Altersabgänge ihrer Mitarbeiter kompensieren, erläuterte Behrens. (dpa)

9.57 Uhr: Rechenfehler setzt sich fort: Deshalb vermeldet Landratsamt doppelt so hohe Zahlen wie RKI

Laut Robert-Koch-Institut meldete das Gesundheitsamt des Landkreises in den vergangenen 24 Stunden 202 Neuinfektionen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus im Landkreis beläuft sich in den vergangenen sieben Tagen auf 481. Seit Beginn der Pandemie waren bzw. sind im Landkreis 6099 Menschen an Corona erkrankt. Bislang sind im Landkreis 152 Personen im Zusammenhang mit SARS-CoV-2 verstorben. Allerdings stimmt (unsere Zeitung berichtete) die vom RKI gemeldete Sieben-Tage-Fallzahl und damit die Sieben-Tage-Inzidenz am Dienstag erneut nicht mit den tatsächlich vom Gesundheitsamt gemeldeten Fallzahlen überein. Aus dem Landratsamt heißt es dazu Folgendes.

9.24 Uhr: Fast 50 Prozent mehr Neuinfektionen – Inzidenz in elf Thüringer Regionen über 1000

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Thüringen ist im Vergleich zur Vorwoche um fast 50 Prozent gestiegen. Diese elf Regionen weisen aktuell eine Inzidenz von über 1000 aus.

9 Uhr: Erfurt klagt gegen das Aus für den Weihnachtsmarkt

Foto: Marco Schmidt

So viel steht fest: Die Stadt wird rechtlich vorgehen gegen die Schließung des Erfurter Weihnachtsmarktes nach der Verordnung des Landes am Donnerstag. "Da passt vieles nicht. Zur Wiedereröffnung des Weihnachtsmarktes wird das trotzdem nicht führen", sagte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) beim Treffen gestern in der Nähe der Domstufen im umzäunten Gelände. Um ihn herum begannen etliche Händler bereits, ihre Stände auszuräumen, abzuschmücken, abzubauen.

8.44 Uhr: Inzidenz steigt in zwei Kreisen sprunghaft an

Weil hunderte positive PCR-Tests mangels Personal zur Bearbeitung liegen blieben, hielten die Zahlen der Neuinfektionen, die das Gesundheitsamt täglich ans Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin meldete, mit der Realität nicht mit. Jetzt hat man mit Unterstützung aus anderen Bereichen der Verwaltung, aber auch von Bundeswehrsoldaten, Mitarbeitern des Landesrechnungshofes und aus den Rathäusern in Saalfeld und Rudolstadt den Rückstau aufgearbeitet. Das Ergebnis: Saalfeld-Rudolstadt gehört plötzlich zu den zehn größten Corona-Hotspots in Deutschland.

Für den Landkreis Sömmerda gibt das Landratsamt den Inzidenzwert auch am Dienstag mehr als doppelt so hoch an wie das Robert-Koch-Institut. Aus dem Landratsamt heißt es dazu: „Die täglich gemeldeten Fälle werden zwar korrekt erfasst und veröffentlicht, allerdings scheint es einen Fehler bei der Berechnung der 7-Tage-Fallzahl und -Inzidenz zu geben.“ Darum ist das Wunder niedriger Corona-Werte im Kreis Sömmerda keins.

8.35 Uhr: Mehrere Tausend Menschen bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen in Thüringen

Mehrere Tausend Menschen haben an unangemeldeten Protesten gegen die Corona-Maßnahmen in Thüringen teilgenommen. Insgesamt 2700 Menschen hätten am Montagabend an 20 verschiedenen Orten demonstriert, sagte ein Polizeisprecher.

7.23 Uhr: Zeitungsdruckerei in Erfurt schließt

Es ist eine Zäsur. Zum letzten Mal wurden in dieser Nacht die Tageszeitungen von Funke Medien in Thüringen im Erfurter Druckhaus gedruckt. Mit dem Standort schließt auch die letzte Zeitungsdruckerei im Freistaat.

7.10 Uhr: Hohe Corona-Inzidenzen bei Jugendlichen in Thüringen

Die rasant steigende Zahl der Neuinfektionen schlägt sich auch immer mehr bei Schülern nieder. Das Thüringer Bildungsministerium sieht derzeit aber keinen Grund, Corona-Maßnahmen auszuweiten. Das stößt auf Kritik.

7 Uhr: Immer weniger Schlachtungen in Thüringen

Die Zahl an Fleischprodukten auf dem Markt sinkt, die Preise steigen: Das müssen Verbraucher beim Kauf des Weihnachtsbratens in diesem Jahr beachten.

6.52 Uhr: Thüringer Loipennetz umfasst 1400 Kilometer - nicht alle werden präpariert

Auf dem Rennsteig haben am Montag bis zu zehn Zentimeter Schnee gelegen, an diesem Dienstag werden weitere hinzukommen. „Wir rechnen sogar bis in tiefere Lagen von 300 Meter mit teilweise ergiebigem Schneefall“, so Meteorologe Torsten Lehne vom Deutschen Wetterdienst. Der Blick auf das Wochenende verheißt Hoffnung, dass es eine geschlossene Schneedecke im Thüringer Wald gibt.

6.35 Uhr: Kindergarten in Elxleben im Kreis Sömmerda soll nicht mehr „Anne Frank“ heißen

Die Kindertagesstätte in Elxleben (Landkreis Sömmerda) will sich vom Namen „Anne Frank“ trennen. Nach Willen der Erzieherinnen soll die Einrichtung in „Elchzwerge“ unbenannt werden. So wird der Vorstoß begründet.

6.18 Uhr: Finanzministerin Taubert gegen Thüringer Doppel-Etat für 2023/24

Der Thüringer Haushalt für 2022 ist längst nicht verabschiedet. Zum einen besteht noch viel Beratungsbedarf. Zum anderen besitzt die rot-rot-grüne Koalition keine Mehrheit im Landtag. Es dürfte bis Februar dauern, bis das Gesetz in Kraft tritt – wenn überhaupt.

Doch das Kabinett schaut schon mal voraus. An diesem Dienstag steht folgende Frage auf der Tagesordnung: „Einzelhaushalt 2023 versus Doppelhaushalt 2023/2024?“ Die Antwort darauf ist hochpolitisch – und wird den Rest der Wahlperiode bis 2024 beeinflussen.

6.09 Uhr: Alle Krankenhäuser in Thüringen sollen erhalten bleiben

Thüringen ist zwar das Bundesland mit der höchsten Klinikbetten-Dichte. Dennoch soll im Freistaat jedes einzelne der mehr als 40 Krankenhäuser erhalten bleiben. Landtagsfraktionen, Krankenkassenchefin und Landeskrankenhausgesellschaft einig: Es geht um den Fortbestand auch der wohnortnahen kleinen Kliniken in Thüringen.

6 Uhr: Lkw fährt auf A71 umgekippt: Bergungsarbeiten nach sechs Stunden beendet

Nach einem Unfall haben sich die Verkehrsbehinderungen auf der A71 bis in die Nacht hinein gezogen. Zwischen den Anschlussstellen Dreieck Suhl und Meiningen-Nord war am Montagnachmittag ein Lastwagen umgekippt. Der Fahrer wurde verletzt.

5.40 Uhr: Digitales Modell des Flughafens Erfurt erstellt

Mit dem Einsatz von Flugdrohnen haben Wissenschaftler des Ilmenauer Standorts des Fraunhofer-Instituts für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung in Karlsruhe ein digitales Modell des Verkehrsflughafens Erfurt-Weimar erstellt. Es soll helfen, künftig selbstfahrende Fahrzeuge auf dem Airport einzusetzen.

Montag, 29. November

22.45 Uhr: Hunderte bei unerlaubten Protesten gegen Corona-Maßnahmen in Erfurt

Foto: Martin Schutt/dpa

Mehrere hundert Menschen haben gestern laut Polizei in Thüringer Städten gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen protestiert. Rund 650 Menschen nahmen nach Angaben eines Polizeisprechers in Erfurt an einem ungenehmigten "Corona-Spaziergang" teil. Viele hatten Kerzen dabei, Mund-Nasen-Schutz trugen sie nicht. Der Protest sei "friedlich und weitestgehend störungsfrei" verlaufen.

20.30 Uhr: Jenas Bürgermeister sieht Notlage bereits erreicht

Thüringen muss den Katastrophenfall ausrufen, „um alle Instrumente zur Unterstützung des Gesundheitswesens nutzen zu können“. Diese Forderung hat Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) gegenüber der Landesregierung erhoben. Die Notlage sei bereits eingetreten. Heute Infizierte könnten in drei Wochen keine vollständige medizinische Versorgung mehr erwarten.

20 Uhr: Ranga Yogeshwar zeichnet Eichsfelder Unternehmen aus

Der bekannte Wissenschaftsjournalist und Moderator Ranga Yogeshwar hat zwei Eichsfelder Unternehmen zu ihrem Erfolg beim Innovationswettbewerb TOP 100 gratuliert. Dieses Jahr konnte es keine zentrale Auszeichnungsveranstaltung geben, sondern das Finale nur als Online-Veranstaltung. Yogeshwar begleitet den Innovationswettbewerb, den es seit 1993 gibt, als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren habe das Martinfelder Unternehmen Alpha-Omega Technology in der Größenklasse bis 50 Mitarbeiter besonders in den Kategorien „Innovationserfolg“ und „Innovationsklima“ beeindruckt, die Firma Tectron aus Worbis in der Größenklasse 51 bis 200 Mitarbeiter ebenso bei „Innovationsklima“ und „Außenorientierung“. Hier lesen Sie mehr.

19.21 Uhr: Urlauber aus Saalfeld-Rudolstadt sitzen in Kapstadt fest

Eine kleine Reisegruppe aus dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und ein Saalfelder Musikschullehrer berichten aus Afrika über die dortige Corona-Situation.

19 Uhr: Taubert freut sich über "überproportionale Verbesserungen" für Landesbedienstete

Thüringens Finanzministerin Heike Taubert (SPD) hat den erzielten Tarifabschluss für die Beschäftigten der Länder gelobt. Am Montag einigten sich Gewerkschaften und die Tarifgemeinschaft der Länder in Potsdam auf 2,8 Prozent mehr Gehalt für die Beschäftigten der Länder ab Dezember 2022. Außerdem sollen sie spätestens im kommenden März eine steuer- und abgabenfreie Corona-Sonderzahlung von 1300 Euro bekommen.

18.12 Uhr: Das Wunder niedriger Corona-Werte im Kreis Sömmerda ist keins

Die 7-Tage-Inzidenz in Sömmerda gibt Anlass zur Verwunderung: Überall klettern die Werte, nur im Landkreis nicht. Jetzt ist klar, woran das liegt

18 Uhr: 46 Millionen Euro Einnahmeverlust dieses Jahr beim ÖPNV

Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) Thüringens einen Einnahmeverlust von rund 46 Millionen Euro verursacht. Das teilte das Infrastrukturministerium am Montag mit. Um den betroffenen Verkehrsunternehmen unter die Arme zu greifen, soll noch 2021 mindestens die Hälfte der beantragten Mittel aus dem ÖPNV-Rettungsschirm ausgezahlt werden, wie Ministerin Susanna Karawanskij (Linke) mitteilte. Wie viel Geld genau noch bis Dezember fließen soll, sei davon abhängig, wie viel von den Unternehmen beantragt werde, sagte ein Sprecher. Im Oktober hatte das Ministerium angekündigt, dass Verluste, etwa wegen weggebrochener Ticketverkäufe, wie im vergangenen Jahr mit einem Corona-Rettungsschirm aufgefangen werden sollen. (dpa)

17.57 Uhr: Der Erfinder der Domstufen-Festspiele Erfurt ist verstorben

Der langjährige Generalintendant des Theaters Erfurt Dietrich Taube verstarb am 20. November, einen Tag nach seinem 89. Geburtstag in München. Er war unter anderem der "Erfinder" der Domstufen-Festspiele Erfurt.

17.40 Uhr: Amtsarzt: Corona-Situation im Saale-Orla-Kreis "nicht mehr beherrschbar"

Der Saale-Orla-Kreis hatte am Montag eine der höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen bundesweit: Fast 1452 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Der Schleizer Amtsarzt wird drastisch.

17.31 Uhr: Gothaer Gesundheitsamt steht vorm Kollaps

Unter der Flut der täglichen Corona-Neuinfektionen droht dem Landratsamt, insbesondere dem Gesundheitsamt in der Schützenallee, der Kollaps. Um den zu verhindern, ist die Kontaktnachverfolgung in den zurückliegenden Wochen verstärkt wurden. Mittlerweile ist das Gesundheitsamt zur größten Abteilung des Landratsamtes gewachsen.

17.12 Uhr: Opel verzichtet bis Ende 2022 auf betriebsbedingte Kündigungen

Opel schließt betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2022 aus. Der Autobauer bestätigte einen Medienbericht, wonach Opel bis Ende 2022 vom Ziehen einer Katastrophenklausel im Tarifvertrag absehen werde, die trotz bestehender Beschäftigungssicherung betriebsbedingte Kündigungen erlauben würde. Die Beschäftigungssicherung bei Opel gilt grundsätzlich bis Sommer 2025. Die Katastrophenklausel kann dem Magazinbericht zufolge gezogen werden, wenn im europäischen Fahrzeugmarkt etwa in der Corona-Krise ein bestimmter Absatz unterschritten wird.

16.55 Uhr: Raser will in Erfurt Vater mit Tochter umfahren

Die Polizei meldet aus Erfurt einen rücksichtslosen Fahrer, der einen Fußgänger und seine Tochter nicht nur beschimpfte und beleidigte, sondern auch umfahren wollte.

16.30 Uhr: Klage der Stadt Erfurt gegen Weihnachtsmarkt-Verbot des Landes ist in Arbeit

Die Stadt Erfurt hält nach einer Prüfung der Lage daran fest, das Land wegen des Weihnachtsmarkt-Verbots zu verklagen. "Wir gedenken jetzt rechtlich zu agieren", sagte Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) am Montag auf dem Erfurter Domplatz, während im Hintergrund der Abbau der ersten Buden lief. Man sei weiterhin der Meinung, dass eine Durchführung des Marktes möglich gewesen wäre. Sobald die Klageschrift geschrieben sei, stehe auch den Städten Eisenach und Weimar frei, sich anzuschließen. Gemeinsam mit der Stadt im Wartburgkreis und der kreisfreien Stadt hatte Erfurt in der vergangenen Woche ein Vorgehen gegen das Ende der Weihnachtsmärkte für Geimpfte und Genesene angekündigt. Lesen Sie mehr.

16 Uhr: VfB Suhl erzielt vierstelligen Erlös mit Depp-Trikot

Ein von Hollywood-Star Johnny Depp signiertes Trikot hat dem Volleyball-Bundesligisten VfB Suhl einen vierstelligen Betrag eingebracht. Wie der Club am Montag mitteilte, wurde das Trikot der VfB-Damen mit dem Autogramm des Schauspielers für 4300 Euro verkauft. Neuer Besitzer ist ein Unternehmer aus Suhl.

Ursprünglich sollte das Trikot versteigert werden, auf der Plattform Ebay ging ein Höchstgebot von 4212 Euro ein. Dabei handelte es sich laut Clubangaben jedoch um einen Spaßbieter, so dass der Verkauf nicht zustande kam. Der Suhler Unternehmer, der anonym bleiben möchte, hörte von den Problemen und erwarb das Trikot schließlich direkt vom Club.

Der in Suhl lebende Musiker Alexander Becker hatte den Kontakt zu Depp hergestellt. Das Trikot hatte der Schauspieler im August beim Filmfestival im tschechischen Karlsbad unterschrieben. (dpa)

15.30 Uhr: Awo fordert Unterstützung der Bundeswehr in der Pflege

Die Thüringer Arbeiterwohlfahrt (Awo) hat sich dafür ausgesprochen, während der Corona-Krise Unterstützung der Bundeswehr in der Pflege zu ermöglichen. Der Awo-Landesverband appelliere "dringend, diese Unterstützung wieder zu reaktivieren", heißt es in einer Mitteilung des Sozialverbands vom Montag. Derzeit sei anbieterübergreifend rund die Hälfte der Thüringer Pflegeeinrichtungen von Corona-Ausbrüchen betroffen. Damit sei die Situation mit der dritten Welle im Frühjahr vergleichbar.

"Damals war es möglich, bei besonders massiven Virusausbrüchen über ein Amtshilfeersuchen Unterstützung von der Bundeswehr zu erhalten", sagte AWO-Landesgeschäftsführerin Katja Glybowskaja. Diese Hilfe - etwa bei Hauswirtschaft und Logistik - sei wertvoll gewesen. (dpa)

15 Uhr: Vorstand der Landesärztekammer votiert einstimmig für Impfpflicht

Der Vorstand der Landesärztekammer Thüringen hat sich angesichts der dramatischen Entwicklung im Pandemiegeschehen geschlossen für eine SARS-CoV-2- Impfpflicht ausgesprochen. „Wir sind jetzt in einer Situation, in der wir eine Impfpflicht für zumutbar und legitim halten. Aus unserer Sicht gebietet das die Verantwortung eines Jeden für sich selbst und gegen andere“, fasst die Präsidentin der Landesärztekammer Thüringen, Dr. Ellen Lundershausen, die Haltung des Vorstandes in einer am Montagnachmittag verbreiteten Erklärung zusammen.

14.30 Uhr: Thüringer Ärztevertretung kritisiert AOK-Videosprechstunden

Die Kassenärztliche Vereinigung in Thüringen sieht ein Angebot der Krankenkasse AOK, ihren Versicherten künftig über die Kasse vermittelte Videosprechstunden zu ermöglichen, kritisch. „Ich stehe diesem Vorhaben der AOK Plus zunächst erst einmal beobachtend-kritisch gegenüber. Für mich ist die klassische Hausarzt-Patient-Beziehung das beste, was es für den Patienten und seine kontinuierliche Betreuung gibt. In Verbindung mit einem entsprechenden Netz von Fachärzten ist damit eine qualitativ hochwertige Versorgung garantiert“, sagte die KV-Vorsitzende Annette Rommel.

14 Uhr: Ramelow für Corona-Maßnahmen analog zur Bundesnotbremse

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat sich einem Medienbericht zufolge für ein einheitliches Vorgehen in Deutschland gegen das Aufflammen der Corona-Pandemie ausgesprochen. "Ich will eine vorgezogene Ministerpräsidentenkonferenz nur, wenn daraus auch verbindlich eine schnelle gesetzliche Konsequenz im Bundestag entsteht", sagte Ramelow dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Online). Demnach riet er, "sofort einheitliche Maßnahmen analog der Bundesnotbremse vorzubereiten".

13.59 Uhr: Tödlicher Driftunfall in Gera: Angeklagter räumt Schuld ein

Eine Vierjährige ist bei einem tragischen Unfall im Januar in Gera ums Leben gekommen. Heute hat der Prozess begonnen. Der Angeklagte schildert, wie es zu dem tödlichen Unfall gekommen war. Diese Strafe verhängt das Amtsgericht gegen einen 26 Jahre alten Mann aus Gera wegen fahrlässiger Tötung.

12.33 Uhr: "HIV Plus" an der Fassade: Gothaer Kindergarten mit Kunstblut beschmiert

Die Polizei wurde gestern Abend über einen Vorfall im Kindergarten in der Gothaer Bendastraße informiert. Unbekannte Täter hatten am Wochenende bzw. schon Freitagabend die Hausfassade des Gebäudes mit Kunstblut beschmiert - auf einer Fläche von ungefähr einem Quadratmeter.

12.14 Uhr: 300 mobile Luftfilter für Erfurter Schulen angeschafft

Aerosole – also kleinste Tröpfchen, die in der Luft schweben – gelten als ein Hauptübertragungsweg für Covid19. Vor allem in Innenräumen können sich Aerosole stundenlang in der Luft halten. Klassenzimmer bieten ein großes Potenzial für Corona-Infektionen, wenn nicht regelmäßig gelüftet wird. Um gerade in der kalten Jahreszeit die notwendigen Hygienemaßnahmen bestmöglich zu unterstützen, hat Erfurt 300 Luftfilter für die staatlichen Schulen angeschafft.

11.45 Uhr: Mehr Empfänger von Asyl-Leistungen in Thüringen

In Thüringen ist die Zahl der Asylbewerber, die Regelleistungen vom Staat erhalten, gestiegen. Ende des Jahres 2020 gab es in Thüringen 8135 Empfänger dieser Leistungen und damit 680 mehr als noch im Vorjahr, wie das Thüringer Landesamt für Statistik am Montag mitteilte. Mehr als die Hälfte der Asylbewerber stammt aus Asien, die meisten dabei aus dem Irak. 1265 Menschen kamen aus Afghanistan, 1155 aus Syrien.

Bezogen auf alle Asyl-Leistungsempfänger betrug das Durchschnittsalter 23,7 Jahre. Mehr als ein Drittel der Betroffenen (31,0 Prozent) machten Kinder im Alter von unter 15 Jahren aus. (dpa)

11.39 Uhr: Lotto-Glück: Millionengewinn der Fernsehlotterie geht nach Erfurt

Für eine Mitspielerin der Deutschen Fernsehlotterie aus Erfurt verabschiedet sich der November mit einer großen Überraschung: Sie hat in der Prämienziehung am Sonntag einen Millionengewinn gemacht.

10.45 Uhr: Machtkampf in Weimar: Bleierne Zeit geht wohl in die nächste Verlängerung

Präsident und Kanzler der Bauhaus-Uni Weimar sollen wiedergewählt werden. Dabei blockieren sich die Intimfeinde oft.

10.13 Uhr: Schwerer Raub in Erfurt: Unbekannter stürmt mit Messer in Getränkemarkt

Zu einem schweren Raub in einem Getränkemarkt ist es am Freitagnachmittag in Erfurt gekommen. Ein Unbekannter stürmte in das Geschäft und forderte unter Vorhalt eines Messers Geld von einer Mitarbeiterin. Als diese jedoch unbeeindruckt auf die Geldforderung reagierte und den Mann aufforderte, den Laden zu verlassen, bewarf er sie mit einem Paket. Nach einem kurzen Gerangel griff der Dieb in die Kasse und klaute knapp 250 Euro Tageseinnahmen.

10.03 Uhr: Inzidenz steigt weiter – Neun Thüringer Regionen über 1000er-Marke

Die Corona-Inzidenz in Thüringen ist zum Wochenstart weiter gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche lag am Montag nach Angaben des Robert Koch-Instituts bei 895,2 (Vortag: 878,4). Das ist nach Sachsen (1284,8) bundesweit der zweithöchste Wert. Inzwischen weisen im Freistaat diese acht Landkreise und eine kreisfreie Stadt eine Inzidenz von über 1000 aus.

9.49 Uhr: Mit Sommerreifen auf der A71 ins Schleudern geraten

Bei winterlichen Witterungsbedingungen war ein Autofahrer gestern Abend mit Sommerreifen auf der A71 unterwegs. Der 23-Jährige fuhr mit seinem Audi A6 in Richtung Schweinfurt und wollte gegen 19 Uhr auf den Parkplatz Thüringer Wald fahren. Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Straße ab.

9.10 Uhr: Rettungseinsatz: Bei Abfahrt von der A71 ins Schleudern gekommen

Nach einem Unfall auf der A71 zwischen den Anschlussstellen Ilmenau-Ost und Stadtilm mit seinem Citroen musste ein 19-Jähriger zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden.

8.33 Uhr: Mit Schwert bewaffneter Mann sorgt für Polizeieinsatz im Erfurter Hauptbahnhof

Foto: Bundespolizei

Gestern Morgen hat ein bewaffneter Mann im Erfurter Hauptbahnhof für Aufregung gesorgt. Laut Bundespolizei war eine Person mit einem langen Schwert gemeldet worden. Daraufhin rückte ein größeres Polizeiaufgebot aus.

8.10 Uhr: Heesen rechnet mit Entlastung der Familien durch Kinderimpfungen

Die Möglichkeit, bald auch jüngere Kinder gegen das Coronavirus zu impfen, könnte nach Ansicht von Thüringens Bildungsstaatssekretärin Julia Heesen Familien im Alltag helfen. Zu möglichen Auswirkungen für den Schulbetrieb ist sie skeptischer.

7.49 Uhr: Tausende neue Impftermine für Thüringen

Nach einer Flaute in den Sommermonaten erleben die wohnortnahen Impfstellen in Thüringen derzeit wieder einen Ansturm. Impftermine sind aber bald wieder zu haben. Mitte dieser Woche will die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen (KV) wieder tausende neue Impftermine freischalten.

7.31 Uhr: Awo-Tochter verklagt geschassten Geschäftsführer auf fast eine Million Euro Schadenersatz

Die gerichtliche Auseinandersetzung mit dem vor fast anderthalb Jahren geschassten Thüringer Awo-Manager Michael Hack geht in die nächste Runde: Nicht nur, dass Hack gegen das Urteil, das im Zusammenhang mit seiner Kündigung am 27. Oktober am Landgericht Erfurt ergangen war, in Berufung gegangen und vor das Oberlandesgericht gezogen ist. Die Thüringer Arbeiterwohlfahrt-Tochter Alten-, Jugend- und Sozialhilfe gGmbH (AJS) hat ihren ehemaligen Geschäftsführer jetzt auch auf Schadenersatz verklagt. Der Manager soll Schäden verursacht haben, die fast in den siebenstelligen Bereich gehen.

7.15 Uhr: Verletzte Polizisten nach Corona-Protesten in Thüringen

In mehreren Orten in Thüringen gab es am Wochenende unangemeldete Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, die nicht immer friedlich verliefen. Es kam zu Straftaten und vorläufigen Festnahmen. Fünf Polizisten wurden verletzt. Das soll jetzt auch im Landtag thematisiert werden.

6.57 Uhr: Forscher: Keine Übersterblichkeit in Thüringen durch Impfungen

Die Landtagsabgeordnete Ute Bergner verbreitet eine Studie, wonach eine höhere Corona-Impfquote zu einer höheren Übersterblichkeit führe. Wissenschaftler erklären, wie diese Studie manipuliert wurde.

6.35 Uhr: Röttgen: „Das sollte uns eine Lehre sein“

Er war Bundesumweltminister, ist Bundestagsabgeordneter und CDU-Präsidiumsmitglied und will nun im zweiten Anlauf Vorsitzender seiner Partei werden: Norbert Röttgen, Rechtsanwalt und 1965 in Meckenheim im Rheinland geboren, besuchte am Samstag den Thüringer Landestag der Jungen Union in Weimar. Im Interview spricht er über die Ampel, die AfD und Hans-Georg Maaßen.

6.21 Uhr: Schlittenhunderennen wegen der zugespitzten Corona-Lage abgesagt

Das für kommendes Wochenende geplante Schlittenhunderennen Mühlberg/Drei Gleichen ist wegen der dramatischen Corona-Lage in Thüringen abgesagt worden. "In Anbetracht der weiter rasant steigenden Infektionszahlen – auch der Landkreis Gotha hat inzwischen eine Inzidenz nahe der 1000er-Marke – und der sich zusehends verschärfenden Situation in den Thüringer Krankenhäusern ginge aus unserer Sicht von einer Veranstaltung über mehrere Tage mit fast 150 Teilnehmern das falsche Signal aus", heißt es in einer Mitteilung des Schlittenhunde-Sportclubs Thüringen (SSCT) vom Sonntag.

6 Uhr: Corona im Pflegeheim: Der stillgelegte Alltag

Warum die Pflegekräfte im Awo-Seniorenheim in Zella-Mehlis dem Winter mit gemischten Gefühlen entgegensehen. Ein Ortsbesuch.

Die komplette Chronologie