Thüringen-Ticker: Lesen Sie hier alle Nachrichten vom 26. Juni bis 5. Juli 2022

Das waren die wichtigsten Nachrichten für Thüringen vom 26. Juni bis 5. Juli 2022.

Dienstag, 5. Juli

22.22 Uhr: Geldregen für Jenas Großvereine - Kein Neustartbonus für FC Rot-Weiß Erfurt

Um die Folgen der Pandemie zu überwinden und die soziale wie sportliche Entwicklung anzukurbeln, erwartet die Thüringer Vereine Unterstützung. Der lange diskutierte Neustartbonus kommt. Gestaffelt nach Mitgliederstärke, können beim Landessportbund Thüringen (LSB) bis zum 31. August Beträge von 200 über 500, 1000 bis hin zu 15.000 Euro beantragt werden. Das Bildungsministerium stellt dafür zwei Millionen Euro bereit. Warum der FC Carl Zeiss jubeln kann, sich alle Vereine von der Landespolitik beschenkt fühlen dürfen und der FC Rot-Weiß Erfurt leer ausgeht.

21.35 Uhr: Osteuropa im Mittelpunkt: Viel Gewohntes und ein paar Neuerungen beim Rudolstadt-Festival

Man habe lange darauf warten müssen, um so heftiger soll das 30. Rudolstadt-Festival am kommenden Wochenende nun gefeiert werden, sagte Petra Rottschalk, eine der Direktorinnen der Großveranstaltung. Es ist alles angerichtet für das größte deutsche Festival für Roots, Folk und Weltmusik, das schon durch die nackten Zahlen besticht: 30 Bühnen, 300 Auftritte, 130 Bands und Solokünstler aus rund 40 Ländern. Konzerte, Workshops, Talks, Ausstellungen, die Verleihung des deutschen Weltmusikpreises RUTH und ein wie immer fantasievolles Kinderfest. Wir beantworten kurz vor Beginn der viertägigen Veranstaltung die wichtigsten Fragen für die Besucher des Rudolstadt-Festivals.

21.22 Uhr: So soll sich Erfurt aus der Gasfalle befreien

Weg vom russischen Gas, hin zur vollständigen Klimaneutralität – diesen Weg wollen und müssen die Erfurter Stadtwerke bei der Fernwärmeversorgung beschreiten. Welche Asse die Stadtwerke im Ärmel haben.

21.05 Uhr: Leistungsschau: Thüringer Firmen müssen IT-Sicherheit im Blick behalten

Roboter sind aus Unternehmen in Thüringen auch im Handwerk nicht mehr wegzudenken, das erläuterte Sven-Erik Laars von der Handwerkskammer Erfurt heute auf der 5. IT-Leistungsschau in der Arena in Erfurt. Er stellte den Besuchern und Ausstellern die Hub-Initiative des Handwerks vor. Neben Robotik und künstlicher Intelligenz müssen Unternehmer in Thüringen aber auch dem Thema Cybersicherheit mehr Aufmerksamkeit schenken, mahnte die Vorstandschefin des ITnet Thüringen, Milen Volkmar, an.

20.46: Uhr: Dreharbeiten zum dritten Jena-Krimi gestartet

Bis Ende Juli dreht das ZDF den dritten Teil der Jena-Krimi-Reihe „Theresa Wolff“. Unter dem Titel „Ikarus“ müssen sich in diesem Samstagskrimi Gerichtsmedizinerin Theresa Wolff (Nina Gummich) und Kommissar Lewandowski (Aurel Manthei) mit einem besonderen Todesfall auseinandersetzen.

20.23 Uhr: Fluss Apfelstädt soll Thema im Ausschuss sein - Liegen Untersuchungsergebnisse unter Verschluss?

Nach dem Willen der CDU-Landtagsfraktion soll die immer wieder trockenfallende Apfelstädt im Landkreis Gotha morgen Thema im Umweltausschuss sein. In einem Selbstbefassungsantrag fordert die Fraktion von der Landesregierung Antwort auf die Frage, "warum sie die Ergebnisse der durch die Thüringer Fernwasserversorgung (TFW) angestellten Berechnungen zu einem neuen Wassermanagement unter Verschluss hält".

18.57 Uhr: Parkplatz-Notstand in Erfurt: Wie steht es mittlerweile um das eingestürzte Helios-Parkdeck?

Rings um das Helios-Klinikum, die Universität und in diesen heißen Sommertagen besonders um das Nordbad herum herrscht Parkplatz-Notstand. Besserung ist nicht in Sicht, was vor allem daran liegt, dass es völlig unwägbar ist, wann das momentan gesperrte Parkhaus des Klinikums wieder zur Verfügung steht.

Segment des Helios-Parkhauses in Erfurt eingestürzt Segment des Helios-Parkhauses in Erfurt eingestürzt Ein Großaufgebot an Polizei, Rettungskräften und Feuerwehr ist derzeit am Parkhaus des Helios-Klinikums in Erfurt im Einsatz. Foto: Casjen Carl

Segment des Helios-Parkhauses in Erfurt eingestürzt Das mittlere Segment ist etwa gegen 19 Uhr eingestürzt. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Segment des Helios-Parkhauses in Erfurt eingestürzt Zur möglichen Ursache ist derzeit noch nichts bekannt. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Segment des Helios-Parkhauses in Erfurt eingestürzt Neben den Einsatzkräften ist auch ein Statiker vor Ort, um die Gebäudestruktur zu eruieren. Foto: MARCUS SCHEIDEL



Segment des Helios-Parkhauses in Erfurt eingestürzt Vom Haupteingang an ist derzeit alles gesperrt, die Straßenbahn hingegen fährt noch. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Segment des Helios-Parkhauses in Erfurt eingestürzt Am Parkhaus des Helios-Klinikums in Erfurt ist das mittlere Segment eingestürzt. Foto: MARCUS SCHEIDEL

Segment des Helios-Parkhauses in Erfurt eingestürzt Am Parkhaus des Helios-Klinikums in Erfurt ist das mittlere Segment eingestürzt. Polizei und Feuerwehr sind mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Foto: MARCUS SCHEIDEL



18.30 Uhr: Zensus 2022: Warum Jenaer in vergangenen Tagen Mahnungen erhalten haben

Haushalte in Jena sind in den vergangenen Tagen schriftlich ermahnt wurden, an der Zensus-Befragung teilzunehmen. Dabei seien die Bögen längst ausgefüllt worden. So wird das Problem begründet.

17.50 Uhr: Geraer steigt kurz nach Entlassung wieder in Drogenhandel ein

Ein Geraer Drogenhändler ist kurz nach der Entlassung aus der Entzugsbehandlung wieder straf­fällig geworden. Der Mann konsumierte Drogen und handelte mit großen Mengen Crystal. Beim Prozess schilderte er einen tragischen Unglücksfall als Auslöser.

16.51 Uhr: Mann verunglückt im Kreis Sömmerda tödlich

Bei Arbeiten an einer Wasserpumpe ist ein 35-Jähriger am Montag in Walschleben im Kreis Sömmerda gestürzt und in einen elektrischen Weidezaun geraten. Er erlag am Dienstagmorgen seinen Verletzungen.

16.02 Uhr: Thüringen will sich besser gegen Waldbrände wappnen

Weitere Löschwasserteiche sollen in Thüringen künftig bei der Bekämpfung von Wald- und Flächenbränden helfen. "Es wird trockener und es wird heißer. Die Gefahr steigt", sagte Jörn Ripken aus dem Thüringenforst-Vorstand. Waldbrände spielten in der Vergangenheit in Thüringen im Vergleich zu anderen Bundesländern wie Brandenburg eine eher untergeordnete Rolle. Die Waldbrand-Flächen seien "noch sehr klein", sagte Ripken am Dienstag in Erfurt. "Aber wir müssen damit rechnen, dass die Gefahr zunimmt." (dpa)

15.12 Uhr: Munitionsreste in Eisenach gefunden: Kampfmittelräumdienst überwacht Abriss

Bei Bauarbeiten auf dem Grundstück der Theaterwerkstätten in Eisenach wurde Munition aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das Gelände wurde abgesperrt. Die Polizei hatte eine externe Firma mit der Bergung der Kampfmittel beauftragt, die die Kiste gesichert hat.

14.43 Uhr: Brutaler Messerangriff in Gera: Verfahren wird neu aufgerollt

Nach einem brutalen Messerangriff in Gera steht einer der drei damals Angeklagten seit Dienstag erneut vor Gericht. Der damals 15-Jährige soll im Februar 2020 zwei Männer mit einem Cuttermesser im Gesicht verletzt und deren Tod billigend in Kauf genommen haben, wie das Landgericht Gera mitteilte. Er war dafür im Juli 2020 zu fünf Jahren Jugendstrafe wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit schwerer und gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden. Dagegen ging er in Revision.

14.36 Uhr: Nach tödlichem Erdloch-Unfall: Drei mögliche Szenarien für Unglück

Nach dem tragischen Ausgang eines Erdfalls in Bad Sulza will die Landesbehörde TLUBN am Mittwoch das glockenförmige Loch in Bad Sulza näher erkunden. Es werden alle verfügbaren Unterlagen zur unterirdischen Bodenbeschaffenheit und zu Altbergbauten gesichtet. So gibt es am Tag 1 der Untersuchungen drei mögliche Szenarien für das Unglück.

13.41 Uhr: Inflationsrate in Thüringen gesunken, aber weiter auf sehr hohem Niveau

Nach Einführung des Tankrabatts und des 9-Euro-Tickets hat sich der Preisauftrieb auch in Thüringen etwas abgeschwächt. Die Inflationsrate hat sich etwas verringert, bleibt dennoch auch im Juni auf einem sehr hohen Niveau. Für viele Produkte müssen Verbraucher deutlich tiefer in die Tasche greifen.

12.29 Uhr: Großeinsatz der Polizei nach Bombendrohung im Sömmerdaer Amtsgericht

Ein Brief hat am Dienstag einen Polizeieinsatz im Amtsgericht in Sömmerda verursacht. Der komplette Bereich wurde für den Verkehr gesperrt.

Bombendrohung hat die Sömmerdaer Justiz in Atem gehalten Bombendrohung hat die Sömmerdaer Justiz in Atem gehalten Eine Bombendrohung im Sömmerda Amtsgericht hat am Dienstagvormittag für einen Polizeigroßeinsatz gesorgt. Foto: Annett Kletzke

Bombendrohung hat die Sömmerdaer Justiz in Atem gehalten Wie Polizeioberrat und Chef der Polizeiinspektion Sömmerda Thomas Kleingünther informiert, hatten Mitarbeiter am Morgen einen Brief in der Post gefunden und die Polizei alarmiert. "Wir haben uns sofort dafür entschieden, das gesamte Gebäude zu evakuieren und zu durchsuchen", erklärt er. Foto: Martin Wichmann

Bombendrohung hat die Sömmerdaer Justiz in Atem gehalten Am Mittag kam ein Sprengstoffsuchhund zu Einsatz. Foto: Martin Wichmann

Bombendrohung hat die Sömmerdaer Justiz in Atem gehalten Neben Einsatzkräften aus der Polizeiinspektion Sömmerda wurden weitere Kräfte der Landespolizeidirektion Erfurt in die Kreisstadt gerufen. Foto: Martin Wichmann



Bombendrohung hat die Sömmerdaer Justiz in Atem gehalten Die Mitarbeiter des Amtsgerichtes wurden nach Hause geschickt oder im angrenzenden Park in Sicherheit gebracht. Ebenfalls evakuiert wurde die Arztpraxis, die sich im Gebäude befindet, wie auch weitere Gewerberäume. Foto: Martin Wichmann

Bombendrohung hat die Sömmerdaer Justiz in Atem gehalten Der komplette Bereich rund um das Amtsgericht wurde für den Verkehr gesperrt. Foto: Martin Wichmann

Bombendrohung hat die Sömmerdaer Justiz in Atem gehalten Gegen 14.45 Uhr konnten die Einsatzkräfte Entwarnung geben. "Es wurden keine verdächtigen Gegenstände gefunden. Die Durchsuchung des mehrgeschossigen Gebäudes konnte damit abgeschlossen werden", erklärt Thomas Kleingünther am späten Nachmittag gegenüber unserer Zeitung. Foto: Martin Wichmann

Bombendrohung hat die Sömmerdaer Justiz in Atem gehalten Damit konnten die Beschäftigten des Amtsgerichtes sowie die der anderen Gewerbebetriebe im Gebäude am Nachmittag ihre Arbeit wieder aufnehmen. Foto: Martin Wichmann



10.50 Uhr: Deutlich weniger Krebsdiagnosen während Corona-Pandemie in Thüringen

Die Zahl der Krebsdiagnosen hat laut einer Analyse der Barmer Krankenkasse während Corona-Pandemie deutlich abgenommen. Landesgeschäftsführerin Birgit Dziuk warnt vor falschen Schlüssen.

9.22 Uhr: 15 Hektar Feld bei Ershausen in Flammen

60 Feuerwehrleute kämpften am Montag bei einem Flächenbrand auf einem Feld im Eichsfeld stundenlang gegen das Feuer. Die Rauchsäule war weithin zu sehen, sogar von Eschwege und Großbodungen aus. Zahlreiche Notrufe erreichten die Leitstelle.

9 Uhr: Samsung investiert 62 Millionen in Rudolstadt-Schwarza

Der Elektronikriese Samsung hat sich für Rudolstadt als Standort für eine Großinvestition entschieden. Im Industriegebiet Schwarza ist auf einem 55.000 Quadratmeter großen Grundstück der Bau einer Recyclinganlage für Batterien geplant. Das Investitionsvolumen beträgt 62 Millionen Euro. Damit wird Rudolstadt ein wichtiger Faktor beim Kreislauf in Sachen E-Mobilität in Deutschland. So soll Konflikten wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens vorgebeugt werden.

8.26 Uhr: Schöner Sommertag in Thüringen erwartet

Die Menschen in Thüringen können sich am Dienstag über viel Sonnenschein freuen. Wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sagte, erwartet den Freistaat ein schöner Sommertag mit wenigen Wolken. Die Tageshöchstwerte seien nicht heiß, aber sommerlich: Im Flachland werden bis zu 27 Grad erwartet, im Bergland bis zu 24 Grad. Zudem soll es eine leicht kühlende Brise aus Nordwest geben. Mit Regen ist nach Angaben des DWD nicht zu rechnen. (dpa)

8 Uhr: Ursachensuche am tödlichen Erdfall

Nachdem ein Mann beim Rasenmähen in Bad Sulza im Weimarer Land am Montag in ein tiefes Loch gestürzt und gestorben ist, geht die Ursachenforschung weiter. Dabei soll geklärt werden, ob das Loch tatsächlich durch einen plötzlichen Erdfall zustande kam. So will das Thüringer Landesamt für Umwelt dabei vorgehen.

7.55 Uhr: Ramelow fordert Maßnahmen: Schutzschirme sollen in der Energiekrise helfen

Angesichts der stark steigenden Energiepreise hat sich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) der Forderung nach Schutzschirmen für die Betroffenen angeschlossen. So müssten Menschen mit geringen Einkommen bezahlbare Energiekontingente zugeteilt bekommen. Dabei dürfe es „kein Klein-Klein“ mehr geben, sagte er unserer Zeitung. Er fordert nun konkrete Hilfsmaßnahmen.

7.39 Uhr: Chronisch arbeitslos: Wie ein Jobcenter versucht, für jeden Kunden eine Lösung zu finden

Warum trotz vieler offener Stellen manche Menschen einfach keinen Job finden oder nicht lange durchhalten. So will ein Jobcenter beim Weg zurück auf den Arbeitsmarkt helfen.

7.28 Uhr: Angehörige am Limit: Wenn Pflege zur Armutsfalle wird

In Thüringen betreuen etwa 220.000 Menschen ihre Angehörigen zu Hause. Sie fühlen sich oftmals überlastet und überfordert. Zudem kämpfen sie mit einem weiteren Problem: der Armutslawine.

7.07 Uhr: Gegenspieler: Politiker Tino Sorge ist der Anti-Lauterbach aus Ilmenau

Von Thüringen über Magdeburg nach Berlin: Tino Sorge aus Ilmenau ist der Gegenspieler des Bundesgesundheitsministers Karl Lauterbach. Wie kam er dazu?

6.50 Uhr: Trockene Apfelstädt: Thüringer Angler werfen Ministerium Untätigkeit vor

Der Streit um die Apfelstädt spitzt sich zu: Wird der Fluss im Landkreis Gotha immer wieder trocken, weil Behörden völlig falsche Entscheidungen getroffen haben? Davon ist zumindest der Landesanglerverband Thüringen überzeugt.

6.33 Uhr: Erfurter Firma Purventus bringt saubere Luft in Küchen und Schulen

Die Küchen von Schnellrestaurants waren die ersten Kunden der Erfurter Firma Purventus. Mit Luftabsauganlagen und UV-Licht löste man das Problem der permanenten Fettablagerungen in den Dunsthauben der Gaststätten und sorgte in den Großküchen nicht nur für ein helleres Erscheinungsbild, sondern gleichzeitig für gute Raumluft ohne lästige Gerüche und verringerte zudem die Brandgefahr erheblich.

6.18 Uhr: Thüringer Winzer sehnen sich nach Niederschlag - Auswirkungen auf Ernte befürchtet

Lange Perioden ohne ausreichend Regen bereiten den Thüringer Winzern zunehmend Sorgen. Sie befürchten eine geringe Erntemenge. Schon in den vergangenen zwei Jahren war der Ertrag unterdurchschnittlich.

6 Uhr: Popstar, Saurier und Barockkulisse treffen aufeinander: Tim Bendzko singt auf Schloss Friedenstein

Die Stadt Gotha bekommt Besuch von einem wahren Popstar: Tim Bendzko. Am Sonntag, 17. Juli, wird er im Hof von Schloss Friedenstein „Nur noch kurz die Welt retten“. Doch diesmal spielt er nicht nur mit seiner Band, sondern interpretiert seine Songs mit der Thüringen Philharmonie ganz neu. Eingebunden ist das Konzert in die neue Gothaer Veranstaltungsreihe „Friedenstein Open Air“, das diesen Freitag offiziell beginnt.

5.45 Uhr: Sonderpreis-Gewinner der Aktion „Stark für deinen Verein“ stehen fest

Was wäre Thüringen ohne sein reichhaltiges Sportangebot? Täglich leisten Ehrenamtliche Großes, um den Menschen ein ausgezeichnetes Bewegungs- und Freizeitangebot zu bieten. Mit der Aktion „Stark für deinen Verein“ haben es sich der Landessportbund Thüringen, die Greußener Salami- und Schinkenfabrik und unsere Zeitung zum Ziel gesetzt, den Vereinen finanziell unter die Arme zu greifen, damit sie ihre Projekte auch verwirklichen können. Die Jury hat nun fünf Sonderpreis-Gewinner ermittelt. Diese Vereine können sich über 1000 Euro freuen.

Montag, 4. Juli

22.54 Uhr: "Freude am Machen": Mario Voigt will nun doch die Thüringer CDU führen

Die Thüringer CDU steht vor einem Wechsel an der Spitze. Im Gegensatz zu früheren Aussagen will Landtagsfraktionschef Mario Voigt nun doch den Vorsitz der Landespartei übernehmen. Dies erklärte er heute Abend in einer Videoschalte des Parteipräsidiums mit den Kreisvorsitzenden.

22.41 Uhr: Kabinett beschäftigt sich mit Waldrettung und Digitalisierung

Das Kabinett in Thüringen berät morgen über die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung. Ein Bericht für 2021 schätzt die IT-Sicherheitslage im Freistaat als sehr angespannt und kritisch ein. Im vergangenen Jahr zählten wiederholt E-Mails mit Schadprogrammen zu den am häufigsten erkannten Angriffen auf Systeme der Landesverwaltung. Finanzstaatssekretär Hartmut Schubert will im Anschluss an die Beratungen in der Regierungsmedienkonferenz über die aktuelle Entwicklung informieren. (dpa)

22.40 Uhr: Zu teuer: FC Rot-Weiß Erfurt verliert zwei Aufstiegshelden

Der FC Rot-Weiß Erfurt verliert zwei seiner wichtigsten Spieler der Aufstiegssaison. Stammtorhüter Luca Petzold (20) und Mittelfeldregisseur Fatlum Elezi (23) werden die Landeshauptstädter verlassen.

21.09 Uhr: Zahlreiche Neugierige bei öffentlichem Glockenguss in Apolda

Drei Jahrhunderte nach dem ersten Glockenguss in Apolda ist am Montag öffentlich eine Glocke für die Kirche der Gemeinde Kapellendorf produziert worden - vor den Augen mehrerer Hundert Neugieriger. "Das öffentliche Schau-Gießen soll an den ersten Glockenguss in Apolda vor 300 Jahren erinnern", erläuterte Volker Heerdegen vom Gemeindekirchenrat der Evangelischen Kirche Apolda, die auch die Kirche in Kapellendorf betreut. Das öffentliche Schaugießen bildete den Auftakt zum Jubiläum "300 Jahre Glockenguss in Apolda".

20.31 Uhr: Mann an Haltestelle bewusstlos geschlagen - Polizei sucht Zeugen in Erfurt

Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr kam es in Erfurt an der Straßenbahnhaltestelle am Gothaer Platz zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach Polizeiangaben wurde ein 51-jähriger Mann von einem noch Unbekannten ins Gesicht geschlagen. Als der Mann daraufhin zu Boden ging, soll der Täter auch noch gegen den Kopf seines Opfers getreten haben. Dabei erlitt der Mann schwere Gesichtsverletzungen, kurzzeitig sei er auch bewusstlos gewesen.

20 Uhr: Große Gratulantenschar in der Obereichsfeldhalle - Neuer Bürgermeister vereidigt

Einen historischen Stadtrat erlebten heute die Stadtratsmitglieder. Zum einen, weil erstmals mit Christian Zwingmann ein parteiloser Bürgermeister neben dem Stadtratsvorsitzendem Thomas Müller (CDU) Platz nahm. Und zum anderen, weil nicht ein Platz in der Halle frei blieb. Noch nie verfolgten so viele Bürger eine Stadtratssitzung. Hauptamtsleiter Tobias Otto ließ sogar noch weitere Stühle in den Saal stellen.

18.56 Uhr: Erneut brennt es im Geraer Stadtwald

Schon wieder hat es im Geraer Stadtwald gebrannt. Wie Göran Kugel, Sprecher der Geraer Feuerwehr, bestätigte, hat heute eine Fläche von etwa 500 Quadratmetern im Stadtwald unweit des Fuchsturms gebrannt. Gegen 12.30 Uhr ging der Alarm ein, ein Anrufer habe eine Rauchsäule in der Nähe der Martinshöhe bemerkt. Mithilfe einer Drohne, die vom Klinikum aus gestartet wurde, konnte das Feuer lokalisiert werden. Die Drohne, noch dazu mit Wärmebildkamera, erleichtere die Arbeit ungemein, sagt Kugel.

Feuerwehreinsatz: Flächenbrand und Feuer im Geraer Stadtwald Feuerwehreinsatz: Flächenbrand und Feuer im Geraer Stadtwald Schon wieder hat es am Montag im Geraer Stadtwald gebrannt. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Flächenbrand und Feuer im Geraer Stadtwald Wie Göran Kugel, Sprecher der Geraer Feuerwehr, bestätigte, habe eine Fläche von etwa 500 Quadratmetern im Stadtwald unweit des Fuchsturms gebrannt. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Flächenbrand und Feuer im Geraer Stadtwald Gegen 12.30 Uhr ging der Alarm ein, ein Anrufer habe eine Rauchsäule in der Nähe der Martinshöhe bemerkt. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Flächenbrand und Feuer im Geraer Stadtwald Mithilfe einer Drohne, die vom Klinikum aus gestartet wurde, konnte das Feuer lokalisiert werden. Foto: Björn Walther



Feuerwehreinsatz: Flächenbrand und Feuer im Geraer Stadtwald Die Drohne, noch dazu mit Wärmebildkamera, erleichtere die Arbeit ungemein, sagt Kugel. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Flächenbrand und Feuer im Geraer Stadtwald Luftunterstützung durch einen Hubschrauber, wie beim wesentlich größeren Waldbrand vor einer Woche, habe auch diesmal bereit gestanden, sagt Kugel. Sie sei aber nicht benötigt worden. Gegen 15 Uhr konnte der Feuerwehr-Sprecher mitteilen, dass der Brand gelöscht war. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Flächenbrand und Feuer im Geraer Stadtwald Da man mit den Fahrzeugen nicht heranfahren konnte, sei die Aufstellfläche in der Keplerstraße gewählt und das Wasser über eine weiter Strecke über Schlauchleitungen befördert worden. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Flächenbrand und Feuer im Geraer Stadtwald Gebrannt habe Wiese und Unterholz. Foto: Björn Walther



Feuerwehreinsatz: Flächenbrand und Feuer im Geraer Stadtwald "Es ist alles so trocken, es bräuchte wirklich ein paar Tage Dauerregen am Stück." Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Flächenbrand und Feuer im Geraer Stadtwald So aber bleibe die Feuerwehr in Sachen Waldbrand in Alarmbereitschaft. Foto: Björn Walther

Feuerwehreinsatz: Flächenbrand und Feuer im Geraer Stadtwald In ihrem Bericht weist die Wehr daraufhin, dass unabhängig von der Waldbrandgefahr "das Rauchen im Wald einschließlich der Waldwege grundsätzlich und somit ganzjährig verboten" sei. Foto: Björn Walther



18.50 Uhr: Museum Mödlareuth wird teurer als erwartet

Die Erweiterung des Deutsch-Deutschen Museum Mödlareuth wird teurer als bisher angenommen. Man kalkuliere derzeit mit Gesamtkosten von rund 22 Millionen Euro, teilte das Landratsamt Hof am Montag mit. Davon seien 18,7 Millionen Euro für das Museum selbst vorgesehen, der Rest für die Außenanlagen. Zunächst war man von gut 14 Millionen Euro Gesamtkosten ausgegangen. Allerdings hatte Hofs Landrat Oliver Bär (CSU) schon vor einigen Monaten darauf hingewiesen, dass diese Kalkulation wegen der allgemein steigenden Baukosten noch einmal überprüft werden müsse.

18.41 Uhr: Gewerbegebiet "An der A38 – Ost" offiziell eröffnet

Es ist vollbracht: Nach insgesamt viereinhalb Jahren Bauzeit wurde heute das neu erschlossene Gewerbegebiet "An der A38 – Ost" offiziell seiner Bestimmung übergeben. Zu diesem Anlass hatte auch der Thüringer Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) der Kreisstadt einen Besuch abgestattet.

18.09 Uhr: Festwoche zum Glockengießen in Apolda beginnt

Für heute Abend ist der spektakuläre Guss einer Glocke vor der Apoldaer Lutherkirche geplant. Es werden zahlreiche Schaulustige erwartet. Hintergrund ist das Jubiläum 300 Jahre Glockenguss in Apolda. Die Kirchgemeinde hat den Glockengießermeister Rudolf Perner aus Passau mit den Arbeiten betraut.

17.40 Uhr: Kindern geht es nach Unfall mit Hüpfburg wieder gut

Aufatmen nach dem Hüpfburg-Unfall am Samstag in Tonndorf: Den drei verletzten Kindern „geht es zum Glück wieder gut“, sagte am Montag der Vorsitzende des ortsansässigen Sportvereins. Eine starke Windböe hatte am späten Nachmittag auf dem Gelände des Schlossbergstadions eine Hüpfburg aus der Verankerung gerissen die sich daraufhin überschlug. Wäre der Unfall vermeidbar gewesen? Diese Frage stellen sich aktuell die Verantwortlichen vor Ort.

17.31 Uhr: Missbrauchsvorwürfe gegen Stiefvater im Saale-Orla-Kreis

Im Prozess um den schweren sexuellen Missbrauch eines Mädchens im Saale-Orla-Kreis ist dem Angeklagten seine Partnerin zur Seite gesprungen. Die Frau zeichnet ein Bild von heiler Welt.

16.54 Uhr: Warmwasserversorgung in Thüringen nicht eingeschränkt

Anders als bei einem Fall in Sachsen läuft die Versorgung mit Warmwasser nach Angaben des Verbands Thüringer Wohnungswirtschaft (VTW) für Mieter im Freistaat normal weiter. In Thüringen wisse er von keiner Genossenschaft, die Warmwasser angesichts der Energiepreise zeitweise abgestellt habe, sagte VTW-Direktor Frank Emrich am Montag der Deutschen Presse-Agentur. "Das ist sicherlich auf der Liste der Maßnahmen mit drauf - ich würde es aber weiter hinten einordnen." Im sächsischen Dippoldiswalde (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) hatte die Wohnungsgenossenschaft zuvor die Warmwasserzufuhr für ihre rund 600 Wohnungen verringert. In den Hauptnutzungszeiten am Morgen, Mittag und am Abend bleibt warmes Wasser verfügbar. Nur nachts und in Zwischenzeiten kommt das Wasser kalt aus der Leitung. Zudem wird die Heizung bis September nicht mehr angedreht. (dpa)

15.15 Uhr: Mann kommt bei Erdfall ums Leben

Bei einem tragischen Unfall ist am Montag ein Mann ums Leben gekommen. Dieser war mit dem Rasenmäher auf einem Grundstück unweit des Gradierwerkes in Bad Sulza (Weimarer Land) unterwegs, als sich plötzlich unter ihm ein etwa ein mal ein Meter großes Loch auftat.

14.41 Uhr: IHK: Rückzahlung von Corona-Hilfen für Kleinbetriebe problematisch

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen spricht sich für differenzierte Rückzahlungsfristen für staatliche Corona-Soforthilfen je nach Betriebsgröße aus. Insbesondere kleine Betriebe könnten angesichts der noch immer angeschlagenen Finanzlage wegen der Rückzahlung in eine ernste finanzielle Schieflage geraten, erklärte IHK-Hauptgeschäftsführer Ralf Pieterwas am Montag. Auch wenn einige der Rückforderungen legitim seien, müsse überprüft werden, ob Unternehmen überhaupt über entsprechende Reserven verfügten oder durch staatliche Forderungen zur Unzeit in Schwierigkeiten gerieten, wenn etwa Ratenzahlungen nicht möglich seien. (dpa)

14.25 Uhr: In Eisenach mit über 40 km/h zu schnell in 30er Zone

Am Samstag führte die Polizei in Eisenach Geschwindigkeitskontrollen in der Friedensstraße durch. Hier beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. Ein Autofahrer passierte die Kontrollstelle mit 74 km/h. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

13.26 Uhr: CDU-Fraktionschef Voigt: „Energie-Sozialismus“ der Linken ist falscher Weg

In der Debatte über den Umgang mit explodierenden Energiepreisen hat der Thüringer CDU-Fraktionschef Mario Voigt der Linken im Landtag „Energie-Sozialismus“ vorgehalten. „Sie wollen weiter vor allem diejenigen alimentieren, deren Kosten für Unterkunft und Heizung ohnehin vom Staat übernommen werden“, sagte Voigt am Montag zu einem Positionspapier der Linksfraktion, das am Wochenende publik geworden war. Dies sei aber der falsche Weg.

11.59 Uhr: Bundesweit zweitniedrigste Arbeitskosten in Thüringen

Die Arbeitskosten in Thüringen sind nach den jüngsten vorliegenden Zahlen die zweitniedrigsten in ganz Deutschland. Bei durchschnittlich 29,51 Euro je Stunde im Freistaat waren im Jahr 2020 die Arbeitskosten nur noch in Mecklenburg-Vorpommern mit 29,27 Euro geringer, wie das Statistische Landesamt am Montag in Erfurt mitteilte. Im bundesweiten Durchschnitt kostete die Stunde 37,17 Euro. Die Unterschiede zwischen den verschiedenen Branchen sind dabei enorm.

11.22 Uhr: Mann unter Drogeneinfluss klettert auf Hausdächer in Blankenhain

Über mehrere Stunden waren Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in der Nacht in Blankenhain gefordert. Ein unter Drogeneinfluss stehender Mann war auf Hausdächer geklettert und wollte nicht wieder auf den Boden zurückkehren.

10.54 Uhr: Energie für Mitte-Deutschland-Schiene: Neue Hochspannungsleitung nach Gera geplant

Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat die Vorzugstrassen für eine neue Stromleitung festgelegt, die für die Elektrifizierung der Mitte-Deutschland-Verbindung notwendig ist. Eine neue Hochspannungsleitung wird nach Gera gezogen. Ziel ist ein Unterwerk, das neu gebaut wird. Für dessen Standort ist nun das bevorzugte Areal festgelegt.

7.46 Uhr: Familienvater schlägt auf Tankstellenmitarbeiter ein und lässt seine Familie im Stich

In einer Tankstelle in Erfurt hat ein aggressiver Familienvater auf einen Tankstellenmitarbeiter eingeschlagen. Anschließend flüchtete der Mann und ließ seine Familie einfach zurück.

7.32 Uhr: 500.000 Euro Schaden bei Brand einer Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis

Bei einem Brand einer Lagerhalle ist im Saale-Orla-Kreis hoher Sachschaden entstanden. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz. Wegen der starken Rauchentwicklung sind Anwohner gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Beim Brand einer 2000 Quadratmeter großen Lagerhalle für Kunststoffe im Gewerbegebiet in Weira (Saale-Orla-Kreis) ist ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Foto: Björn Walther

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Bisher ist unklar, wie es zum Ausbruch des Feuers am späten Sonntagabend kam, sagte ein Sprecher der Polizei. Foto: Björn Walther

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Bereits auf der Anfahrt der gegen 23.20 Uhr alarmierten Einsatzkräfte seien eine riesige schwarze Rauchsäule am Nachthimmel sowie meterhohe Flammen kilometerweit zu sehen gewesen. Foto: Björn Walther

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Eine Halle des Recycling-Unternehmens Cabka, in der gepresste Plastikballen lagerten, stand in Vollbrand. Foto: Björn Walther



Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Zahlreiche Feuerwehren aus dem Saale-Orla-Kreis wurden umgehend hinzugerufen. Foto: Björn Walther

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Das Dach der Halle stürzte ein. Wegen der hohen Brandlast lasse sich das Feuer nur schwer unter Kontrolle, teilte die Feuerwehr mit. Foto: Björn Walther

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Ein Ausbreiten der Flammen auf benachbarte Gebäude soll unbedingt verhindert werden. Aus den angrenzenden Hallen ist gelagertes Material mit Staplern abtransportiert worden. Foto: Björn Walther

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Bei den Löscharbeiten, die vermutlich ein bis zwei Tage andauern werden, sind mehr als 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Foto: Björn Walther



Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Menschen wurden nach bisherigen Informationen nicht verletzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache laufen schon während der Löscharbeiten. Foto: Björn Walther

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Wegen der starken Rauchentwicklung sind Anwohner gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Foto: Björn Walther

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Beim Brand einer 2000 Quadratmeter großen Lagerhalle für Kunststoffe im Gewerbegebiet in Weira (Saale-Orla-Kreis) ist ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Foto: Björn Walther

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Beim Brand einer 2000 Quadratmeter großen Lagerhalle für Kunststoffe im Gewerbegebiet in Weira (Saale-Orla-Kreis) ist ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Foto: Björn Walther



Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Beim Brand einer 2000 Quadratmeter großen Lagerhalle für Kunststoffe im Gewerbegebiet in Weira (Saale-Orla-Kreis) ist ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Foto: Björn Walther

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Beim Brand einer 2000 Quadratmeter großen Lagerhalle für Kunststoffe im Gewerbegebiet in Weira (Saale-Orla-Kreis) ist ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Foto: Björn Walther

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Beim Brand einer 2000 Quadratmeter großen Lagerhalle für Kunststoffe im Gewerbegebiet in Weira (Saale-Orla-Kreis) ist ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Foto: Björn Walther

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Beim Brand einer 2000 Quadratmeter großen Lagerhalle für Kunststoffe im Gewerbegebiet in Weira (Saale-Orla-Kreis) ist ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Foto: Björn Walther



Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Beim Brand einer 2000 Quadratmeter großen Lagerhalle für Kunststoffe im Gewerbegebiet in Weira (Saale-Orla-Kreis) ist ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Foto: Björn Walther

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Beim Brand einer 2000 Quadratmeter großen Lagerhalle für Kunststoffe im Gewerbegebiet in Weira (Saale-Orla-Kreis) ist ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Foto: Björn Walther

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Beim Brand einer 2000 Quadratmeter großen Lagerhalle für Kunststoffe im Gewerbegebiet in Weira (Saale-Orla-Kreis) ist ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Foto: Björn Walther

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Beim Brand einer 2000 Quadratmeter großen Lagerhalle für Kunststoffe im Gewerbegebiet in Weira (Saale-Orla-Kreis) ist ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Foto: Björn Walther



Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Beim Brand einer 2000 Quadratmeter großen Lagerhalle für Kunststoffe im Gewerbegebiet in Weira (Saale-Orla-Kreis) ist ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Foto: Björn Walther

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Beim Brand einer 2000 Quadratmeter großen Lagerhalle für Kunststoffe im Gewerbegebiet in Weira (Saale-Orla-Kreis) ist ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Foto: Björn Walther

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Beim Brand einer 2000 Quadratmeter großen Lagerhalle für Kunststoffe im Gewerbegebiet in Weira (Saale-Orla-Kreis) ist ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Foto: Björn Walther

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Beim Brand einer 2000 Quadratmeter großen Lagerhalle für Kunststoffe im Gewerbegebiet in Weira (Saale-Orla-Kreis) ist ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Foto: Björn Walther



Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Beim Brand einer Lagerhalle im Gewerbegebiet in Weira ist ein Sachschaden von etwa 500.000 Euro entstanden. Mehr als 100 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Foto: Björn Walther, Marcus Cislak, Feuerwehr

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke



Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke



Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Feuerwehr Pößneck / Funke



Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke



Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke



Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Feuerwehr Neustadt / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke



Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke



Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke



Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke



Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke



Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke



Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke

Großbrand in Lagerhalle im Saale-Orla-Kreis Im Gewerbegebiet Weira brannte in der Nacht zum Montag eine Halle mit geschätzten 800 Tonnen Plastik der Recyclingfirma Cabka bis auf die Grundmauern nieder. Zwischenzeitlich waren über Stunden 100 Feuerwehrleute aus dem ganzen Saale-Orla-Kreis im Einsatz. Der Schaden wird laut Werkleitern auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Auch acht Stunden später waren noch Flammen zu sehen. Foto: Marcus Cislak / Funke



7.20 Uhr: CATL will mit Batterie-Serienfertigung am Erfurter Kreuz im Herbst beginnen

Der Bau des neuen Werkes des chinesischen Unternehmens CATL kommt voran. In Thüringens größtem Industriegebiet am Erfurter Kreuz bei Arnstadt soll im Herbst die Serienfertigung von Zellen für die Batterien für Elektroautos starten.

7.05 Uhr: Thüringer Max-Planck-Institut: Erfolg mit bitterem Beigeschmack

Die Jubelmeldung über die Neuausrichtung eines Max-Planck-Instituts in Jena wurde vor anderthalb Wochen verbreitet. Dabei gingen der Entscheidung jahrelange Querelen und Interessenskonflikte voraus.

6.49 Uhr: Christine Lieberknecht über die friedliche Revolution: „Es grenzt an ein Wunder … “

Die Zeiten der Tagespolitik liegen längst hinter Christine Lieberknecht, der ehemaligen Thüringer Ministerpräsidentin. Was bewegt sie heute?

6.24 Uhr: Thüringens Wälder leiden unter der Trockenheit – nächste Borkenkäferplage droht

Die Wasserspeicherung in den Böden der Thüringer Wälder ist vielerorts prekär. Sie hat sich in den letzten Wochen sogar verschärft – denn Thüringen war im Juni mit 25 Litern Niederschlag pro Quadratmetern das trockenste Bundesland. Eine erneute Borkenkäferplage droht.

6 Uhr: Thüringer Ex-Innenminister Richard Dewes soll als Zeuge zur Mafia aussagen

Das Thüringer Kabinett muss über eine Aussagegenehmigung für Ex-Innenminister Richard Dewes (SPD) entscheiden. Er soll als Zeuge im Mafia-Untersuchungsausschuss des Landtags befragt werden. Dewes war von 1994 bis Oktober 1999 Thüringer Innenminister in einer schwarz-roten Koalition.

Sonntag, 3. Juli

18 Uhr: Uni-Klinikum Jena: Die vielen Leben der Leoni aus Gera

Als Katze hätte Leoni nur noch drei Leben. Die Suche nach einem Spenderherz ist an Dramatik kaum zu überbieten. Etwa zwölf Quadratmeter groß ist ihr Zuhause auf Zeit im Universitätsklinikum Jena (UKJ), in dem sie seit fast einem Jahr wartet. Mittlerweile schildert sie ihren Kampf auch auf Youtube.

17.04 Uhr: Hohe Waldbrandgefahr im Westen von Thüringen

Ausbleibende Niederschläge haben am Wochenende in Thüringen für gestiegene Waldbrandgefahr gesorgt. Für einige westliche Landesteile gab der Landesbetrieb Thüringenforst am Sonntag die Gefahrenstufe 4 und damit die zweithöchste Gefahrenstufe aus. Auch im Süden Thüringens wurde die Gefahrenstufe 4 erreicht. In den meisten anderen Teilen des Freistaats war die Waldbrandgefahr mit der Stufe 3 als mittel eingestuft. Im restlichen Thüringen wurde geringe Waldbrandgefahr gemeldet. (dpa)

16.53 Uhr: Traditionsmannschaft von Rot-Weiß Erfurt bezwingt DDR-Auswahl

Die Traditionsmannschaft des FC Rot-Weiß Erfurt (unter anderem mit Armin Romstedt, Martin Busse, Martin Iffarth und Josef Vlay), gewann am Sonntag vor 1700 Zuschauern im Erfurter Steigerwaldstadion das Legenden-Spiel gegen eine Auswahl früherer DDR-Nationalspieler mit 5:3 (1:1).

16.44 Uhr: Mehrere betrunkene Verkehrsteilnehmer in Jena erwischt

Mehrere Verkehrsteilnehmer unter Alkoholeinfluss stellte die Polizei in Jena am Wochenende fest. .

16.30 Uhr: Fahrrad mit selbstgebautem Motor gestoppt

Ein Fahrrad mit einem vom Besitzer selbst gebauten Verbrennungsmotor hat die Polizei am frühen Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr in der Sonneberger Straße in Blechhammer aus dem Verkehr gezogen. Einer Streife waren die offensichtlichen Veränderungen am Fahrrad eines 37-Jährigen ins Auge gesprungen. Das war aber nicht das einzige Problem.

15.42 Uhr: Wild West im Wartburgkreis: Männer aus fahrendem Auto mit Luftdruckpistole beschossen

Zwei Männer sind in der Nacht zum Sonntag in Bad Liebenstein im Wartburgkreis aus einem fahrenden Auto heraus beschossen und leicht verletzt worden. Die herbeigerufenen Polizisten konnten kurz darauf die Täter ausfindig machen, wie die Polizei mitteilte. Wie sich herausstellte, hatte der Beifahrer des Wagens tatsächlich mit einer Luftdruckpistole auf die Männer geschossen.

14.39 Uhr: Rund 50 Kräfte der Geraer Feuerwehr wegen Feldbrand nahe der A4 im Einsatz

Zu einem Feldbrand mussten heute Mittag etwa 50 haupt- und ehrenamtliche Kräfte der Geraer Feuerwehr ausrücken. Der Brand hatte laut Feuerwehr ein Feld von etwa 400 x 200 Metern Fläche ergriffen. Gegen 11.30 Uhr sei der Alarm eingegangen, gegen 13.15 Uhr hieß es, das Feuer sei unter Kontrolle.

14.34 Uhr: Literaturpreis der Adenauer-Stiftung an Barbara Honigmann überreicht

Die Schriftstellerin Barbara Honigmann (73) hat in Weimar den mit 20.000 Euro dotierten Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung erhalten. Der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) sagte heute bei der Preisverleihung, Honigmann sei eine Autorin, die in unnachahmlicher Weise jüdisches Leben und jüdische Kultur aus der Perspektive der eigenen Biografie erzählen könne. Ihre Romane, Erzählungen und Essays seien ein wichtiger Beitrag zur Erinnerungskultur. (dpa)

14.32 Uhr: Drei Menschen mit schwersten Verbrennungen nach Verpuffung in Garten

Bei einer Verpuffung während einer Gartenparty in Blankenburg (Landkreis Harz) sind vier Menschen verletzt worden. Ein 60 Jahre alter Mann wollte gestern Abend bisherigen Erkenntnissen zufolge flüssigen Brennstoff in eine Feuerschale nachfüllen, als es zu der starken Verpuffung kam, teilte die Polizei in Halberstadt heute mit. Ein 70-Jähriger und eine 68-Jährige erlitten schwerste Brandverletzungen. Ein 22 Jahre alter Mann erlitt ebenfalls schwerste Verletzungen, als er dem 70-Jährigen helfen wollte. Ein weiterer 58 Jahre alter Gast der privaten Feier wurde leicht verletzt. Der 60-Jährige blieb den Angaben zufolge unverletzt. Drei Rettungshubschrauber aus Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg brachten die Schwerverletzten in Krankenhäuser nach Halle, Leipzig und Berlin.

12.50 Uhr: Mehrere Menschen in Gera durch Hundebisse verletzt

In Gera sind am Wochenende mehrere Menschen durch Hundebisse verletzt worden. So wurde in der Nacht zum Sonntag am Hauptbahnhof ein 53-Jähriger gebissen, als er versuchte, seinen Hund von dem Vierbeiner einer 35-Jährigen zu trennen, die aufeinander losgegangen waren, wie die Polizei mitteilte. Auch ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn, der helfen wollte, erlitt Verletzungen, so dass ein Rettungswagen angefordert wurde.

11.17 Uhr: Land will keine Leasingfahrräder für seine Beschäftigten anbieten

Während viele Unternehmen Mitarbeiter schon seit langer Zeit mit der Bereitstellung von Leasingfahrrädern locken, soll für Beschäftigte der Landesverwaltung kein vergleichbares Angebot geschaffen werden. Weder gebe es derzeit für die Angestellten und Beamten des Landes sogenannte Job-Bikes, noch sei deren Einführung geplant, heißt es in der Antwort des Thüringer Finanzministeriums auf eine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Maik Kowalleck.

10.57 Uhr: Gas mit Bremse verwechselt: Autofahrer landet in Wohnzimmer

Nachdem er Gas- und Bremspedal verwechselt hat, ist ein 75 Jahre alter Autofahrer in Großbreitenbach (Ilm-Kreis) im Wohnzimmer einer 86-Jährigen gelandet. Der Mann durchbrach gestern mit seinem Auto die Wand des Wohnhauses im Ortsteils Neustadt am Rennsteig, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sowohl der Autofahrer wie auch die Hausbewohnerin blieben bei dem Unfall unverletzt. An dem Haus wurde ersten Schätzungen zufolge ein Schaden von rund 40.000 Euro verursacht, an dem Fahrzeug entstand Totalschaden.

10.52 Uhr: Drei Kinder bei Unfall mit Hüpfburg im Weimarer Land verletzt

Bei einem Unfall mit einer Hüpfburg sind in Tonndorf (Landkreis Weimarer Land) drei Kinder verletzt worden. Die Hüpfburg war gestern von einer starken Windböe erfasst worden und habe sich überschlagen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Fünf darauf spielende Kinder seien deshalb zu Boden gestürzt, wobei drei von ihnen verletzt wurden.

10.26 Uhr: Zahl der langzeitkranken Polizisten gestiegen

Während der zwei Corona-Jahre 2020 und 2021 ist die Quote langzeitkranken Polizisten in Thüringen gestiegen. Im vergangenen Jahr seien etwa 980 Polizisten der Landespolizei für einen längeren Zeitraum dienstunfähig geschrieben gewesen, sagte ein Sprecher des Thüringer Innenministeriums. "Dies entspricht einem Anteil von rund 17 Prozent der Gesamtstärke der Beamtinnen und Beamten im Polizeivollzugsdienst der Thüringer Polizei." (dpa)

10.13 Uhr: Mann wird in der Nacht in Apolda von Auto überrollt

Über den gesundheitlichen Zustand des 53-Jährigen, der gestern Nacht in Apolda Nord von einem Auto überrollt wurde, ist derzeit nichts Genaueres bekannt. Als auf dem Markt noch zahlreiche Gäste das Finale der Apoldaer Modenacht feierten, sollen ein 76-jähriger Apoldaer und seine 80-jährige Beifahrerin von der Buttstädter Straße in die Leutloffstraße abgebogen sein, um ins Wohngebiet zu gelangen. Dabei soll der Fahrer den laut Polizei bereits auf der Fahrbahn liegenden Mann übersehen haben.

Rettungseinsatz: Mann in Apolda nach Unfall lebensbedrohlich verletzt Rettungseinsatz: Mann in Apolda nach Unfall lebensbedrohlich verletzt Über den gesundheitlichen Zustand des 53-Jährigen, der Samstagnacht in Apolda Nord von einem Auto überrollt wurde, ist derzeit nichts Genaueres bekannt. Foto: Johannes Krey

Rettungseinsatz: Mann in Apolda nach Unfall lebensbedrohlich verletzt Laut Polizeiinspektion Apolda ereignete sich der schwere Verkehrsunfall in der Leutloffstraße nur wenige Meter von der Einmündung auf die Buttstädter Straße entfernt gegen 22.20 Uhr. Foto: Johannes Krey

Rettungseinsatz: Mann in Apolda nach Unfall lebensbedrohlich verletzt Als auf dem Markt noch zahlreiche Gäste das Finale der Apoldaer Modenacht feierten, sollen ein 76-jähriger Apoldaer und seine 80-jährige Beifahrerin von der Buttstädter Straße in die Leutloffstraße abgebogen sein, um ins Wohngebiet zu gelangen. Foto: Johannes Krey

Rettungseinsatz: Mann in Apolda nach Unfall lebensbedrohlich verletzt Dabei soll der Fahrer den laut Polizei bereits auf der Fahrbahn liegenden Mann übersehen haben. Foto: Johannes Krey



Rettungseinsatz: Mann in Apolda nach Unfall lebensbedrohlich verletzt Weshalb der Mann dort lag und ob beim Schwerverletzten Alkohol im Spiel gewesen ist, konnte die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung am Sonntagmorgen noch nicht sicher sagen. Foto: Johannes Krey

Rettungseinsatz: Mann in Apolda nach Unfall lebensbedrohlich verletzt Fest stünde allerdings, dass der Autofahrer fahrtüchtig gewesen ist, er also keinen Alkohol getrunken hatte. Foto: Johannes Krey

Rettungseinsatz: Mann in Apolda nach Unfall lebensbedrohlich verletzt Der Verletzte wurde noch in der Nacht ins Klinikum Jena gebracht, wo er operiert werden sollte. Foto: Johannes Krey

Rettungseinsatz: Mann in Apolda nach Unfall lebensbedrohlich verletzt Eingeschaltet wurde auch ein Gutachter, der umgehend an den Unfallort gekommen war. Foto: Johannes Krey



Rettungseinsatz: Mann in Apolda nach Unfall lebensbedrohlich verletzt Der Unfallbereich war für rund eine Stunde gesperrt. Foto: Johannes Krey

Rettungseinsatz: Mann in Apolda nach Unfall lebensbedrohlich verletzt Bei einem Autounfall ist am Samstagabend ein Mann in Apolda lebensbedrohlich verletzt worden. Der 53-Jährige soll in einem Wohngebiet auf der Straße gelegen haben, als ihn ein Auto überfuhr. Foto: Johannes Krey



Samstag, 2. Juli

20.30 Uhr: Thüringer Linke will preiswerte Kontingente an Strom und Gas

Thüringen soll nach Vorstellungen der Linksfraktion im Landtag 2023 einen Energie-Härtefallfonds zur Entlastung von einkommensschwachen Haushalten einrichten. Kommunale Energieunternehmen sollen preiswerte, an der Größe von Haushalten orientierte Grundkontingente für Strom und Gas einführen.

19 Uhr: Mercedes-Fahrer schießt zehn Meter tiefen Abhang hinab

Auf der Straße zwischen Schleiz und Görkwitz im Saale-Orla-Kreis ist ein Mercedes-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und einen zehn Meter tiefen Abhang hinunter gefahren. Der Wagen blieb am Ende in einer Hecke stecken.

18 Uhr: Zwei Verletzte bei Großbrand

Bei einem Großbrand in Birkenhügel im Saale-Orla-Kreis sind am Samstag zwei Menschen verletzt worden. Es handelt sich um zwei Bewohner des in Brand geratenen Doppelhauses. Ein 32-jähriger Mann hatte bis zum Eintreffen der Feuerwehr selbst versucht, die Flammen zu ersticken, und sich dabei Verletzungen zugezogen. Das Gebäude sei das Zuhause zweier Familien, von denen eine sich gerade im Urlaub befand.

17 Uhr: Brand bei Entsorgungsfirma mit starker Rauchentwicklung

Zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung ist es am Samstagnachmittag bei einem Entsorgungsunternehmen in Langewiesen im Ilm-Kreis gekommen. Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften war vor Ort im Einsatz. Mit einem Bagger wurde das betroffene Material breitgezogen, um so die Glutnester bekämpfen zu können.

Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Am Samstagnachmittag ist bei einem Entsorgungsunternehmen in Langewiesen im Ilm-Kreis ein Feuer ausgebrochen. Foto: Ittig/News5

Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Ittig/News5

Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Mit einem Bagger wurde das betroffene Material breitgezogen, um so die Glutnester bekämpfen zu können. Foto: Ittig/News5

Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Die Ursache für den Brand ist bislang noch unklar. Foto: Ittig/News5



Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Am Samstagnachmittag ist bei einem Entsorgungsunternehmen in Langewiesen im Ilm-Kreis ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Ittig/News5

Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Am Samstagnachmittag ist bei einem Entsorgungsunternehmen in Langewiesen im Ilm-Kreis ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Ittig/News5

Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Am Samstagnachmittag ist bei einem Entsorgungsunternehmen in Langewiesen im Ilm-Kreis ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Ittig/News5

Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Am Samstagnachmittag ist bei einem Entsorgungsunternehmen in Langewiesen im Ilm-Kreis ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Ittig/News5



Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Am Samstagnachmittag ist bei einem Entsorgungsunternehmen in Langewiesen im Ilm-Kreis ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Ittig/News5

Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Am Samstagnachmittag ist bei einem Entsorgungsunternehmen in Langewiesen im Ilm-Kreis ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Ittig/News5

Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Am Samstagnachmittag ist bei einem Entsorgungsunternehmen in Langewiesen im Ilm-Kreis ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Ittig/News5

Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Am Samstagnachmittag ist bei einem Entsorgungsunternehmen in Langewiesen im Ilm-Kreis ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Ittig/News5



Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Am Samstagnachmittag ist bei einem Entsorgungsunternehmen in Langewiesen im Ilm-Kreis ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Ittig/News5

Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Am Samstagnachmittag ist bei einem Entsorgungsunternehmen in Langewiesen im Ilm-Kreis ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Ittig/News5

Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Am Samstagnachmittag ist bei einem Entsorgungsunternehmen in Langewiesen im Ilm-Kreis ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Ittig/News5

Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Am Samstagnachmittag ist bei einem Entsorgungsunternehmen in Langewiesen im Ilm-Kreis ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Ittig/News5



Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Am Samstagnachmittag ist bei einem Entsorgungsunternehmen in Langewiesen im Ilm-Kreis ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Ittig/News5

Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Am Samstagnachmittag ist bei einem Entsorgungsunternehmen in Langewiesen im Ilm-Kreis ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Ittig/News5

Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Am Samstagnachmittag ist bei einem Entsorgungsunternehmen in Langewiesen im Ilm-Kreis ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Ittig/News5

Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Am Samstagnachmittag ist bei einem Entsorgungsunternehmen in Langewiesen im Ilm-Kreis ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Ittig/News5



Starke Rauchentwicklung durch Brand bei Entsorgungsunternehmen in Langewiesen Am Samstagnachmittag ist bei einem Entsorgungsunternehmen in Langewiesen im Ilm-Kreis ein Feuer ausgebrochen. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung, ein Großaufgebot der Feuerwehr war im Einsatz. Foto: Ittig/News5



16 Uhr: Demo gegen Krieg in Ukraine beginnt mit Zwischenfall

Etwa 150 Menschen protestierten am Samstagnachmittag gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Dabei wurde auch die zunehmende Teilnahmslosigkeit der deutschen Bevölkerung kritisiert. Zu einem Zwischenfall mit einem Demo-Gegner kam es zu Beginn.

14.12 Uhr: Syrischer Sicherheitsdienst-Mitarbeiter in Erfurt angegriffen

In Erfurt sollen zwei Männer einen syrischen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes angegriffen und beleidigt haben. Die Polizei geht von einem ausländerfeindlichen Angriff aus und sucht Zeugen.

13.43 Uhr: Kemmerich fordert auf FDP-Landesparteitag Nutzung von Atomkraft und Fracking

Zur Absicherung des deutschen Energiebedarfs hat Thüringens FDP-Landeschef Thomas L. Kemmerich gefordert, Atomkraftwerke weiter zu betreiben und das Potenzial des Frackings zur Gasgewinnung zu nutzen. Er kritisierte am Samstag auf dem FDP-Landesparteitag in Bad Langensalza, dass stattdessen versucht werde, LNG-Gas aus dem Emirat Katar und den USA zu beschaffen. Er kündigte zudem Widerstand gegen die beabsichtigte Windradplanung an. Windräder im Wald werde es mit der FDP nicht geben.

12.30 Uhr: Fledermaus Fidi steht jetzt auf dem Erfurter Petersberg-Plateau

Das Petersbergfest findet am Samstag noch bis 21 Uhr statt. Es wurde auch die neueste Kika-Figur enthüllt. Fledermaus Fidi begrüßt fortan die Kinder auf dem Petersberg-Plateau.