Auf der A4 im osthessischen Friedewald wollte die Polizei am Dienstagabend einen Autofahrer kontrollieren. Er versuchte zu flüchten - und wurde später bei Bad Blankenburg im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt gestoppt,

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizei rast Drogenkurieren von Hessen nach Thüringen hinterher

In der Nacht setzte die Leitstelle der Polizei Hessen eine wichtige Information Richtung Thüringen ab: Ein Fahrzeug hatte eine Kontrollstelle bei Bad Hersfeld durchbrochen und sei nun mit hoher Geschwindigkeit auf der Flucht in den Freistaat. Ein hessischer Polizeihubschrauber hatte bereits die Verfolgung aufgenommen und den Audi auf der A4 in Richtung Eisenach im Blick.

Daraufhin setzten sich zahlreiche Einsatzfahrzeuge sowie der Habicht, der Hubschrauber der Thüringer Polizei, in Bewegung. Mit Geschwindigkeiten von teilweise über 230 km/h fuhr der Audi, in dem zwei Personen saßen, schließlich auf die B90 Richtung Paulinzella, um später nach Bad Blankenburg zu fahren.

Personen sprangen aus dem Audi

Nach mehreren Wendemanövern raste der Wagen, verfolgt von den Einsatzfahrzeugen der Saalfelder Polizei, in ein Waldstück. Die zwei Hubschrauber konnten ausmachen, dass die beiden Insassen aus dem Fahrzeug gesprungen waren und in unterschiedliche Richtungen in den Wald liefen. Zudem konnte die Wärmebildkamera der Hubschrauber lokalisieren, dass eine der Personen ein Paket im Gebüsch versteckt hatte.

Wenig später wurden die beiden polizeibekannten Täter im Alter von 35 und 41 Jahren widerstandslos festgenommen. In dem Paket befand sich eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel.

Derzeit ermittelt die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld in dem Waldstück.

Weitere Polizeinachrichten: