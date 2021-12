111 neue Coronafälle im Weimarer Land: Auch zahlreiche Kindergärten betroffen

Weimarer Land. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Weimarer Land ist am Mittwoch leicht gestiegen. Zuletzt waren Coronafälle im Umfeld von etwa 15 Kindergärten gemeldet worden.

111 neue Coronafälle hat das Gesundheitsamt zum Mittwoch registriert. Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz stieg im Vergleich zum Vortag nochmals leicht auf 1066,9 Infektionen pro 100.000 Bewohner. Nach Informationen des Landratsamtes in Apolda gelten nunmehr 2067 Personen als aktiv infiziert – 996 männlich, 1071 weiblich. Acht Personen benötigen eine stationäre Behandlung. Wenigstens 99 Bewohner des Kreises sind seit Pandemiebeginn in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben.

Aktuell sind es 63 Orte im Weimarer Land, in denen die Infizierten wohnen. Die Verwaltungsbereiche sind wie folgt betroffen: Apolda 454, Bad Berka 162, Bad Sulza 214, Am Ettersberg 329, Ilmtal-Weinstraße 166, Blankenhain 199, Grammetal 123, Kranichfeld 175 und Mellingen 245.

47 Reiserückkehrer sind häuslich abgesondert. 2410 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Von den Maßnahmen zur Unterbrechung von Infektionsketten waren zuletzt etwa 15 Kindertagesstätten betroffen. Die neueste Meldung stammt hier aus Kapellendorf, wo zwei Kinder aus der Kita „Burggeister“ positiv auf Corona getestet worden sind. Tags zuvor wurde ein Mitarbeiter der Kita „Zum Schwalbennest“ in Magdala positiv getestet. Hier müssen 15 Kinder in Quarantäne.

